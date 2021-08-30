У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень США нагадали Росії про її дії в Криму

Посольство Сполучених Штатів Америки нагадало Росії про її дії в Криму з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

«У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми згадуємо щонайменше 43 осіб, які зникли безвісти від початку окупації Криму російськими військами у 2014 році. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні», – мовиться в заяві посольства, поширеній у Твіттері.

Раніше 30 серпня в Міністерстві закордонних справ України навели інформацію, що від початку російської окупації щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму, і доля 15 з них досі залишається невідомою.

Повідомляється, що Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, а також позбавлення волі і викрадення людей. «У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків», – вказали в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство заявило, що Україна вимагає від Росії «виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед що стосується гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність».

30 серпня світ відзначає Міжнародний день жертв насильницьких зникнень чи День зниклих безвісти, встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2010 році.

«США висловлюють солідарність з жертвами кричущого злочину насильницьких зникнень та їх рідними, які живуть в агонії через їх відсутність та біль незнання їх місцезнаходження чи долі», - йдеться в офіційній заяві Держсекретаря Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту.

Блінкен нагадав, що кожного року особи зникають після того, як їх арештовують, затримують чи викрадають представники урядів та ті, хто працює на них чи з їх мовчазної згоди. Держсекретар також зауважив, що жертвами цих злочинів часто стають захисники прав людини, політичні активісти, захисники довкілля, а також ті особи, які користуються своїми базовими свободами.

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