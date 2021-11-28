Москва заявила, що США видворять в січні 27 російських дипломатів

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що ще 27 російських дипломатів та їхні сім'ї видворяються зі США та залишать країну 30 січня, пише агентство Рейтер.

«Дипломатів наших виганяють. 30 січня від нас поїде велика група моїх товаришів – 27 людей із сім'ями… Ми стикаємося із серйозним кадровим голодом», – заявив Антонов в інтерв'ю YouTube-каналу «Соловйов Live», опублікованому в суботу.

Росія раніше заявила, що понад 100 російських дипломатів із сім'ями були змушені залишити США з 2016 року, коли відносини між двома країнами погіршилися.

Станом на 29 жовтня близько 200 російських дипломатів продовжували свою роботу в США, включаючи персонал російської місії при ООН, повідомила представник МЗС РФ Марія Захарова.

У жовтні адміністрація президента Джо Байдена заявила, що штат американської місії в Росії скоротився з 1200 осіб на початку 2017 року до 120 зараз після серії видворень та обмежень, і що їм важко займатися чимось ще, окрім як наглядати за самим посольством.

Раніше цього року посольство США в Москві припинило видачу недипломатичних віз та зарахувало росіян до категорії «бездомних громадян» (homeless nationals), які можуть звертатися за візою у третіх країнах.

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