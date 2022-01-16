Блінкен запевнив Борреля, що подальша агресія Росії проти України матиме суворі та скоординовані наслідки

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель телефоном обговорили тісну співпрацю США із союзниками по НАТО та європейськими партнерами, щоб відповісти на триваюче накопичення військових сил Росією біля та в Україні, яке «виклкає глибоке занепокоєння». Про це йдеться у повідомленні речника зовнішнього відомства Неда Прайса.

«Секретар Блінкен вкотре підтвердив, що подальша агресія Росії буде мати швидкі, суворі та скоординовані наслідки», - говориться у повідомленні представника Держдепу.

В матеріалі використані джерела Держдепу.