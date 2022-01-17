Люди, які перехворіли на звичайну застуду, можуть мати вищий імунітет проти COVID-19 – дослідження

Дослідники Імперського коледжу у Лондоні з’ясували, що люди, які перехворіли на застуду, можуть мати сильніший захист від COVID-19 й можуть не заражатись коронавірусом попри контакт із хворими. Про такі попередні висновки «Голосу Америки» розповів співавтор дослідження Аджіт Лалвані.

«Попередні зараження на коронавіруси – звичайні застуди – а це далекі родичі SARS-CoV-2, що спричиняє COVID, що такі звичайні ендемічні коронавіруси можуть створити лейкоцити, які зможуть розрізняти й атакувати SARS-CoV-2. Ми вирішили це перевірити», - повідомив Лалвані.

Як виявилось, каже Лалвані, лейкоцити, утворені в організмі через коронавірус, що призводить до звичайної застуди, могли розрізняти й атакувати SARS-CoV-2. Люди із такими клітинами крові не заражались».

Дослідження почалось у вересні 2020 – до того, як країни розпочали програми із вакцинації, й до того, як зараження набуло масового характеру. Науковці вивчили зразки крові 52 людей, які жили в одномій оселі із тими, хто підхопив SARS-CoV-2. Половина з них заразились, половина – ні.

Наявні нині вакцини розроблені таким чином, що вони спрямовані проти протеїнів зовнішньої оболонки коронавірусу, що здатні мутувати й обходити імунітет. Але Лалвані каже, що результати їхнього дослідження відкривають нові можливості для розроблення вакцин у майбутньому.

«На відміну від цього, лейкоцити, які ми виявили, що створюють цей захист, спрямовані проти протеїнів у самому вірусі, внутрішніх протеїнів. Ці протеїни менше змінюються. Тож наше дослідження надає схему вироблення універсальної вакцини, що спричиняє вироблення лейкоцитів, які захищають проти поточних і всіх майбутніх штамів COVID».

Водночас, розробка таких вакцин – справа далекого майбутнього. Тим часом, кажуть науковці: розраховувати, що застуда надасть імунітет від COVID-19 – не варто, й найкращий захист від хвороби – це вакцинація наявними затвердженими вакцинами, що довели свою безпечність та ефективність.

Як «Голос Америки» повідомляв раніше, у США вперше від початку пандемії кількість нових офіційно виявлених випадків захворювання на коронавірус перевищила 800 тисяч на добу. Головний лікар країни Вівек Мурті підкреслив, що зараз шпиталі перевантажені й подекуди не можуть впоратись із кількістю хворих.

У США повністю імунізованими від COVID-19 вважаються 200 мільйонів людей, й американська влада закликає щепитись решту населення, наголошуючи, що саме вакцинація допомагає багатьом людям перенести зараження коронавірусом набагато легше без шпиталізації.