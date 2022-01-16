"Наступні кілька тижнів будуть складними" - головний лікар США про "Омікрон"

Із тим, як у США вперше від початку пандемії кількість нових офіційно виявлених випадків захворювання на коронавірус перевищила 800 тисяч на добу, головний лікар країни Вівек Мерті сказав, що наступні кілька тижнів ситуація буде складною.

"Проблема у тому, що вся країна не рухається із однією швидкістю. Хвиля "Омікрону" почалась пізніше у деяких частинах країни. Ми не повинні очікувати піку у наступні кілька днів", - сказав Вівек в інтерв'ю телеканалу CNN.

В ефірі телеканалу ABC Мерфі також підкреслив, що зараз шпиталі перевантажені й подекуди не можуть впоратись із кількістю хворих. За його словами нещодавнє рішення Верховного суду США про блокування указу президента Джо Байдена про вимогу обов'язкової вакцинації від працівників великих приватних корпорацій "таким, що розчаровує" й "кроком назад для громадського здоров'я".

Зараз у США повністю імунізованими від COVID-19 вважаються 200 мільйонів людей, й саме вакцинація допомагає багатьом людям перенести зараження коронавірусом набагато легше без шпиталізації, пише Politico.

У зв'язку зі зростанням захворюваності Сполучені Штати переживають значну нестачу тестів для самостійного швидкого визначення вірусу. Як пише USA Today, від суботи у країні починає діяти федеральна програма надання доступу до тестів через страхові компанії.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що американська влада повідомила, що найвищий рівень захисту від коронавірусу надають маски-респіратори на кшталт N95. При цьому лікарі також закликають людей щеплюватись та отримувати дозу-підсилювач.

У статті використано матеріали: Politico, CNN, USA Today, англомовна редакція "Голосу Америки"