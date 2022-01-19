Держсекретар США розмовляє у Києві та Берліні перед зустріччю з російським міністром Лавровим у Женеві

Очільник американської дипломатії, державний секретар Ентоні Блінкен, розпочав нове коло надзвичайних зустрічей у Європі в межах міжнародних намагань зняти загрозу нового російського наступу на Україну.

...Ми перебуваємо на стадії, в якій Росія в будь-який момент може здійснити напад на Україну.

Блінкен прибув до Києва і після переговорів 19 січня з українськими керівниками відбуде до Берліна, де 20 січня обговорить ситуацію з німецькими, британськими та французькими колегами.

У п’ятницю 21 січня він має розмовляти у Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Зараз ми перебуваємо на стадії, в якій Росія в будь-який момент може здійснити напад на Україну», - сказав журналістам чільний представник Державного департаменту у вівторок.

Посадовець, який побажав, щоб його не називали, сказав, що заплановані переговори Ентоні Блінкена з Сергієм Лавровим дають підстави вважати, «що, можливо, дипломатія не мертва».

Речник Державного департаменту Нед Прайс повідомив, що з союзниками Блінкен обговорюватиме «намагання стримати подальшу російську агресію щодо України, включно з готовністю союзників та партнерів створити для Росії величезні наслідки та тяжку економічну ціну».

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала журналістам, що Росія створила «надзвичайно небезпечну ситуацію».

Стурбовані заяви лунають на тлі повідомлень, що крім зосередження російських військ в окупованому Криму та біля східних українських кордонів, Росія також перекидає значні військові сили до Білорусі, як стверджує Москва, для військових маневрів.

Від осені, зосереджуючи війська, Росія стверджує, що не планує новий напад на Україну, але при цьому у грудні Москва висунула західним країнам низку вимог, погрожуючи силовими діями у разі їх невиконання.

Представник Держдепартаменту сказав, що відрядження російських військ до Білорусі «це не навчання і не нормальне переміщення. Це демонстрація сили призначена для того, щоб створити, або надати фальшивий привід для кризи, в той час як Росія планує можливе вторгнення».

Це європейське турне держсекретаря Ентоні Блінкена відбувається одразу після низки зустрічей між американцями та росіянами 9 січня у Женеві та переговорів 12 січня з російською делегацією в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Західні країни на тих зустрічах, а також на обговоренні 13 січня у Відні в Організації з безпеки та співробітництва у Європі відкинули більшість ультимативних вимог Росії.

Москву звинуватили у намаганнях обмежити суверенітет України та інших держав Європи і заявили, що не погодяться на повернення до часів розділу континенту на сфери впливу.

Але західні країни заявили, що готові укласти з Росією домовленості про скорочення озброєнь, обговорювати обмеження військової активності та йти на інші кроки для збереження миру у Європі.

Український міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю британському телебаченню наголосив, що Захід повинен запровадити нові санкції проти Росії вже зараз за її агресивні дії та погрози.



Міністр заявив, що новий спалах російської війни проти України загрожує гуманітарною катастрофою у Європі.

«Це буде велике кровопролиття, буде багато біженців, це буде біда для Європи. Бо ця війна не на сході України, а на сході Європи», - сказав міністр Олексій Резніков.