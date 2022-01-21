Білий дім має намір поставити Україні гелікоптери Мі-17 - Джен Псакі

В адміністрації США заявили про наміри поставити Україні гелікоптери Мі-17. Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"Визначаючи додаткове обладнання із запасів Міноборони США, яке може бути доставлене в рамках програми надлишкових оборонних засобів, серед іншого, нещодавно ми повідомили Конгрес про намір поставити [Україні] гелікоптери Мі-17”, - заявила Псакі.

Серед іншого, нещодавно ми повідомили Конгрес про намір поставити [Україні] гелікоптери Мі-17.

Вона додала, що окрім традиційної безпекової допомоги, наприклад, Ініціативи безпекової підтримки України, Джо Байден розпорядився застосувати спеціальну президентську процедуру для прискорення надання летальної зброї Україні.

“Ми також використовуємо поставки третіх сторін, дозволені Державним департаментом, що дає можливість союзникам і партнерам США надавати американське обладнання з їхніх запасів для використання Україні. Зокрема, Держдеп дав дозвіл трьом союзникам по НАТО відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва”, - підкреслила речниця Білого дому.

Як раніше повідомляли американські ЗМІ, Білий дім розглядав можливість відправки до України військового обладнання, яке раніше призначалось для збройних сил Афганістану. Зокрема і вироблені в Росії гелікоптери Мі-17.

Водночас у Росії вважають поставки нового озброєння небезпечними. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. На думку Лаврова, надання Україні зброї “створює для Києва “додаткову спокусу перейти до силових методів вирішення питання”.

У статті використано матеріали Коммерсант.