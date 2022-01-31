Британія пригрозила санкціями Росії у випадку подальших дій проти України

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що проситиме президента Росії Володимира Путіна відмовитися від балансування на межі війни, інакше Британія погрожує ввести жорсткі санкції проти близьких до Кремля осіб на тлі побоювань щодо вторгнення Росії в Україну.

«Що я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я думаю, що нам усім дійсно потрібно відступити від межі (війни – ред.), і я думаю, що Росії потрібно відійти від цієї межі», – сказав Джонсон журналістам у понеділок. Цього тижня у нього очікується телефонна розмова з російським президентом.

Крім того, міністр фінансів Великобританії Саймон Кларк у коментарі Sky News заявив: «Ми абсолютно ясно розуміємо, що якщо Росія зробить подальші дії проти України, то ми ще більше посилимо режим санкцій щодо тих компаній і людей, які мають тісні зв’язки з Кремлем».

Москва заявила, що відповість «заходами у відповідь», якщо російські компанії опиняться під санкціями.

Також у Будапешті міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив 31 січня, що важливо знизити напруженість, оскільки війна призведе до більшої нестабільності, підвищення цін на паливо та потоків мігрантів. «Нам потрібно знизити напруженість та відстоювати право на суверенітет України», сказав він.

Попередження офіційного Лондона пролунало після того, як Росія заявила, що 1 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Також сьогодні, 31 січня, Рада безпеки ООН має зібратися, щоб обговорити кризу довкола України.