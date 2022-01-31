США та союзники підготували санкції проти найближчого оточення Путіна у разі вторгнення Росії в Україну - Псакі

Сполучені Штати та їх союзники підготували перелік російської еліти, найбільш наближеної до президента Путіна, проти яких будуть запроваджені санкції у разі вторгнення Росії в Україну, сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у понеділок.

"Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей - якщо Росія вторгнеться в Україну. Ці зусилля здійснюються у координації з союзниками та партнерами. Особи, яких ми визначили, з найближчого оточення Кремля або поблизу нього, і відіграють роль у прийнятті урядових рішень, або щонайменше є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля. Багато з цих осіб є особливо вразливими мішенями через свої глибокі фінансові зв’язки із Заходом, тож санкції пов’язані із західними фінансовимим системами завдадуть їм шкоди. Я додам, що це лише частина наших зусиль, щоб вразити Росію з усіх боків", - сказала вона.

Напередодні про це повілдомили агентство Рейтер та Financial Times з посиланням на високопосадовця в адміністрації.

«Вже існує широкий перелік осіб, з якого ми можемо витягнути», - сказала офіційна особа на умовах анонімності, додавши, що багато з них є уразливими мішенями через їх глибокі фінансові зв’язки із заходом.

Посадова особа додала, що США розробили специфічні санкційні пакети як проти російської еліти, яка відповідає визначеним критеріям, так я проти членів їх родин. Крім того, ці зусилля робляться у координації із союзниками та партнерами США.

Раніше президент Байден не виключив можливості запровадження санкцій особисто проти самого Путіна.

«Друзі Путіна більше не зможуть використовувати своїх чоловіків та дружин чи інших членів родин як ставлеників для того, щоб уникнути санкцій. Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та зроблять так, що ні вони, ні члени їх родин не зможуть більше зберігати свої гроші на заході та відвідувати елітні західні університети», - додав високопосадовець.

В матеріалі використані джерела Рейтер та Financial Times