"Ми разом з Україною". До Києва прибули ще дві партії оборонної допомоги США

Дві партії оборонної допомоги зі США прибули до Києва менш ніж за добу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

У своєму дописі у Facebook міністр уточнив - загалом в рамках шести поставок, Україна отримала "близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів - Сполучених Штатів Америки".

5-та та 6-та партії оборонної допомоги містили 84 тонни патронів різного калібру та 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї, вказав Резніков.

У Посольстві США запевнили: "Ми разом з Україною".

У відомстві додали, що США надають перевагу "шляху діалогу та дипломатії, але ми й надалі надаватимемо Україні оборонну допомогу, необхідну для захисту від численних військових сил Росії, зібраних на її кордонах".

Попередні партії оборонної допомоги, що надійшли до Україні цього року від США містили сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення, повідомляли в українському оборонному відомстві. 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

В понеділок питання безпекової ситуації навколо України обговорили на засіданні Ради Безпеки ООН. Як повідомляв Голос Америки, послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що скупчення російських військ біля кордонів з Україною є найбільшою мобілізацією в Європі за останні кілька десятиліть. Вона зазначила, що Росія стягнула понад 100 тисяч солдатів бойового та спеціального призначення, готових здійснити наступальні операції на територію України. Також Грінфілд зазначила, Росія направила понад 5 тисяч військових у Білорусь та зауважила, що США мають інформацію про намір Росії направити додаткові 30 тисяч військових до українсько-білоруського кордону у перших числах лютого.