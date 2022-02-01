Путін нагадав Орбану про дешевий газ для Угорщини. Експерти коментують  газову стратегію РФ 

Президент Угорщини Віктор Орбан назвав свій візит до Росії "частково місією миру" на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі. Він також звернувся до російського президента Володимира Путіна з запитом про збільшення поставок газу.

Перемовини відбулись на тлі газової кризи в Європі. В нестачі газу на Заході частково звинувачують Росію. "Росія зазвичай постачає до Європи 40 млрд кубометрів газу на рік через Україну, - вказав представник Білого дому минулого тижня.- Росія вже наполовину скоротила ці поставки ".

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) також звинуватило Росію в штучному створенні нестабільності. "Ми бачимо потужні елементи "штучно створеної напруги" на європейських газових ринках, що, як видається, є результатом дій російського державного газопостачальника", - заявив директор ІЕА Фатіх Біроль раніше в січні. Росія заявляє, що виконує всі контрактні зобов'язання перед європейцями. Однак, вказують оглядачі, «Газпром» значно скоротив продаж на спотовому ринку, порівняно з попередніми роками.

Під час зустрічі з Орбаном Путін заявив, що довгостроковий контракт з Угорщиною до 2036, підписаний минулого року, дозволяє країні отримувати газ вп'ятеро дешевше. Два лідери підкреслили значення саме довгострокових контрактів на газ.

Переведення європейський споживачів із спотового ринку на газ на довгострокові контракти - одна із стратегій Путіна в Європі, говорить Дебра Кейган, колишня високопосадовця Держдепу а тепер експертка Трансатлантичної мережі лідерства у Вашингтоні, США.

"Пару років тому, країни закуповували газ на спотовому ринку значно дешевше, ніж ті цифри, які Росія хотіла б включити в довгостроковий контракт. Тому на додаток до введення в дію "Північного потоку-2", Росія хоче, щоб країни укладали довгострокові контракти", - вказує експертка.

Щоб отримати довгострокові контракти, які є більш вигідними, ніж спотові, вони, наприклад, «викручували руки Молдові минулі два місяці і тепер зв’язали Молдову довгостроковим контрактом а також великим боргом перед Росією», - говорить Кейган.

Водночас, на тлі газової кризи в Європі, газотранзитна система України отримала нові технічні можливості для імпорту газу з Угорщини.

"Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну, - написв голова ОГТСУ Сергій Макогон в соцмедіа. - Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках".

Надходження з Угорщини а також можливості збільшення поставок газу зі Словаччини є важливими для України в час газової кризи в Європі, говорить Аура Сабадус, аналітик Міжнародної служби вивчення сировинних ринків, ICIS, Лондон. Вона вказує - в умовах обмеження газопостачння з боку Росії, країни Східної та Центральної Європи, які знаходяться далеко від терміналів для імпорту зрідженого газу, можуть постраждати найбільше.