Британія і США не перебільшують загрозу російського нападу, каже Джонсон

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон відкинув припущення, що США і Велика Британія перебільшують загрозу нових військових дій Росії проти України.

Перебуваючи у Києві у вівторок 1 лютого Джонсон заявив, що своїми застереженнями, погрозами санкцій та дипломатичними зусиллями західні країни намагаються запобігти можливості використання Москвою величезної кількості солдатів і бойової техніки стягнутої до українських кордонів.

Є чітка і нагальна загроза і ми бачимо накопичення великої кількості військ.

«Хтось казав, що ми перебільшуємо загрозу. Чи справді США і Британія намагаються це якось роздути? Я просто скажу, що розвіддані, які ми бачимо, не такі. Є чітка і нагальна загроза і ми бачимо накопичення великої кількості військ. Ми бачимо приготування до різних операцій, що відповідають наближенню військової кампанії», - сказав прем’єр-міністр на прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон також повідомив про заплановану його телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у середу 2 лютого.

«Необхідно, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. І я вважаю, що це ще можливо. Ми, звичайно ж, прагнемо діалогу. Але ми також маємо напоготові санкції, ми надаємо військову допомогу і ми також посилимо нашу економічну співпрацю, бо ми тверді союзники України, які підтримують суверенітет і територіальну цілісність України», - наголосив британський керівник.

Володимир Зеленський на тій прес-конференції сказав, що Росія повинна відвести свої війська від України, і що такий крок був би важливим сигналом Москви про бажання зменшити напруженість.

«В принципі, це єдина правдива відповідь Росії на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію. Не треба слів, просто треба зробити такий потужний, важливий крок - психологічно важливий не лише для народу України, а й для росіян, багато з яких точно не хочуть воювати проти України й помирати», – сказав український керівник.

Путін говорить про «втягування у конфлікт»

Російський президент Володимир Путін тим часом вчергове зняв з себе відповідальність за напруження довкола України і заявив, що США та Захід ігнорують побоювання Росії за свою безпеку.

Путін на прес-конференції у Москві 1 лютого говорив про свою стурбованість можливою війною з НАТО у разі вступу України в альянс, бо на його думку Україна у якості члена НАТО змогла б, скориставшись більшими військовими можливостями, почати «операцію» в захопленому Росію Криму і на Донбасі.

Він заявив, що Захід «ігнорує засадничі побоювання Росії».

Українські керівники завжди стверджують, що Москва повинна поважати кордони і припинити окупацію, але наголошують, що не мають наміру повертати силою контрольовані Росією українські території.

Російський керівник наполягав, що питання безпеки України для США перебуває «на другому плані», а головне, на його думку, це прагнення «стримувати розвиток Росії».

Саме з такою метою, за словами Путіна, можуть бути використані «різні шляхи» зокрема, припустив він, «втягнувши нас в якийсь збройний конфлікт і змусивши своїх європейських союзників запровадити проти нас жорсткі санкцій, про які зараз говорять США».