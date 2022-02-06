В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США

В Україну прибула чергова, вже восьма партія нового пакету військової допомоги від США. Про це у себе в Твіттері написав міністр оборони Олексій Рєзніков.

«Восьмий птах прибув до України! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших збройних сил становить 86 тон. Від 22 січня наші партнери у США надіслали понад 650 дон оборонних боєприпасів. Буде продовження».

Поставки обладнання Україні зі США здійснюють Пентагон в координації з Державним департаментом США, заявили в американському оборонному відомстві.

Попередні партії оборонної допомоги, що надійшли до Україні цього року від США містили сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення, повідомляли в українському оборонному відомстві. 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тон зброї і боєприпасів.

Напередодні посольство США в Україні повідомило, що «Сполучені Штати та їхні союзники та партнери разом прискорюють безпекову допомогу Україні для зміцнення її оборони».

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger. Поставки оборонної допомоги до України збільшила і Велика Британія.

В матеріалі використані джерела Твіттер