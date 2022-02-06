Reuters: Російські сили на 70% готові до вторгнення в Україну 

Росія зосередила 70% ресурсів, необхідні повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на американських представників, які поділилися інформацією на умовах анонімності.

Росія продовжує передислокувати додаткові батальйонні тактичні групи. За останні два тижні їх кількість у прикордонному регіоні зросла з 60 до 83. Ще 14 груп перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то, за словами джерел, очікується, що погодні умови дозволять російським військовим здійснити механізовані операції на бездоріжжі з 15 лютого до кінця березня. Це говорить про те, що вікно для дипломатичних зусиль поступово зачиняється.

Офіційні особи США не надали доказів, що підтверджують їх оцінку чисельності російських сил.

Росія зосередила вже понад 100 тисяч військовослужбовців поблизу українського кордону, але, як і раніше, заявляє, що не планує вторгнення, однак може вжити невизначених заходів військового характеру, якщо її вимоги в галузі безпеки не будуть виконані. Ці вимоги, як відомо, включають обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Цю вимогу Вашингтон і Брюссель вважають неприйнятною.

США вважають, що Росія може обрати інші варіанти, крім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вважають, що президент РФ Володимир Путін прийняв остаточне рішення.

В матеріалі використані джерела Рейтер