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США досі намагаються відмовити Росію зробити «хибний вибір» - послиня США в ООН

  • Голос Америки
Послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд

Послиня США в ООН Лінда Томас-Грін в програмі «Стан держави» на каналі CNN сказала, що «США досі працюють над тим, щоб відохотити Росію зробити неправильний вибір та обрати ескалацію. На питання ведучого, наскільки вірогідним, на її думку, є вторгнення Росії в Україну, вона відповіла, що США досі працюють через дипломатичні канали, водночас вирішуючи питання безпеки.

Томас-Грінфілд також нагадала, що минулого тижня США ініціювали засідання Ради Безпеки ООН, «щоб росіяни почули об’єднаний голос переважної більшості членів Ради безпеки, що вони (росіяни – ред. ГА) повинні шукати дипломатичне вирішення своїх безпекових занепокоєнь.

В матеріалі використані джерела CNN

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