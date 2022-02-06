США досі намагаються відмовити Росію зробити «хибний вибір» - послиня США в ООН

Послиня США в ООН Лінда Томас-Грін в програмі «Стан держави» на каналі CNN сказала, що «США досі працюють над тим, щоб відохотити Росію зробити неправильний вибір та обрати ескалацію. На питання ведучого, наскільки вірогідним, на її думку, є вторгнення Росії в Україну, вона відповіла, що США досі працюють через дипломатичні канали, водночас вирішуючи питання безпеки.

Томас-Грінфілд також нагадала, що минулого тижня США ініціювали засідання Ради Безпеки ООН, «щоб росіяни почули об’єднаний голос переважної більшості членів Ради безпеки, що вони (росіяни – ред. ГА) повинні шукати дипломатичне вирішення своїх безпекових занепокоєнь.

В матеріалі використані джерела CNN