Російські війська в Білорусі знаходяться за 50 км від українського кордону – супутникові знімки MAXAR

На супутникових знімках приватної американської компанії видно, як російські війська, які прибули до Білорусі на навчання, концентруються поблизу кордону з Україною, пише агенство Рейтер.

Росія та Білорусь заявили про проведення спільних маневрів «Союзна рішучість-2022» у період з 10 по 20 лютого. Навчання проводяться на тлі формування ударних російських угруповань поблизу українського кордону. Країни Заходу звинувачують Москву у підготовці вторгнення, Москва заперечує наявність таких планів.

На фотографіях американської компанії Maxar Technologies видно російські військові частини, що знаходяться в трьох точках поблизу кордону з Україною – поряд з містами Єльськ, Речиця та Лунинець. У всіх випадках війська дислоковані на відстані приблизно 50 км. від кордону. Згідно з Maxar Technologies, на знімках видно штурмовики Су-25, а також системи ППО С-400 та ракетні комплекси «Іскандер», здатні нести ядерні боєголовки.

Агентство Reuters не провело незалежну верифікацію фотографій. Міністерство оборони Росії швидко не відреагувало на прохання про коментарі, Міністерство оборони Білорусі не відповідало на телефонні дзвінки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня назвав ці навчання найбільшою концентрацією військ на території Білорусі з часів «холодної війни».

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