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Іноземці вийшли на вулиці Києва, щоб підтримати Україну

Міжнародний марш єдності за Україну

Міжнародний марш єдності за Україну відбувся у Києві. Кількасот іноземних громадян вийшли на вулиці української столиці, щоб висловити солідарність з Україною перед загрозою нової російської агресії.

Пряме включення журналістки "Голосу Америки" Оксани Лігостової з події велось на Facebook Української служби "Голосу Америки".

Активісти зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку і колоною вирушили на Хрещатик. У марші взяли участь експати зі США, Канади, Великої Британії, Німеччини та багатьох інших західних країн. Іноземні громадяни під прапорами своїх країн співали гімн Україні та вигукували гасла «Слава Україні!» - «Героям слава!», «Слава нації!» - «Смерть ворогам!», «Україна понад усе!».

Девід Пластер
Девід Пластер

«Україна це мій дім. Я тут живу уже 10 років. І я не тікатиму зі своєї хати. Якщо ворог прийде – хай прийде, ми готові», - каже американець Девід Пластер. Він є одним з організаторів територіальної оборони експатів. За його словами, в разі наступу Путіна готовий приєднатися, нарівні з іншими киянами, до тероборони Києва.

Пол Ніланд
Пол Ніланд

«Мені пропонували у посольстві, у зв’язку із загрозою нової російської агресії, повернутися додому, - розповідає один з організаторів акції ірландець Пол Ніланд. - Але Україна це мій дім. І я не збираюсь нікуди їхати звідси», - додає він.

Джон Шморгун
Джон Шморгун

«Ми не боїмося. Ми залишаємось тут. Тут наш бізнес, тут наша родина, ми нікуди не їдемо», - каже інший учасник акції, колишній нью-йорківець, екс-президент холдингу Agro Generation Джон Шморгун.

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