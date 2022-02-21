ЄС, Британія, США реагують на заклик Зеленського про негайні санкції

Європейський Союз поки не буде запроваджувати санкції проти Росії, заявив верховний представник ЄС з питань політики та безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Reuters. "Коли прийде час", буде скликано надзвичайне засідання ЄС щодо санкцій, заявив європейський дипломат.

19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти Росії ще до можливого вторгнення. За негайні санкції проти Росії виступили також міністри оборони та закордонних справ Латвії та міністр закордонних справ Литви.

"Як ми бачимо, Росія продовжує агресію проти України, а російські війська не виходять з Білорусі. Очевидно, що трансатлантична спільнота має почати втілювати санкції проти Росії, а НАТО має розмістити більше сил в регіоні", - написав у Twitter Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії.

В неділю держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив рішення США не запроваджувати нові санкції проти Росії до можливого вторгнення.

"Метою санкцій є спробувати стримати Росію від війни. Щойно ми їх введемо, ефект стримування зникне, - заявив Блінкен в інтерв'ю CNN. - До останньої хвилини, поки ми можемо це стримувати, ми намагатимемось це робити".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив в понеділок, що запровадження Великою Британією санкцій проти Росії в односторонньому порядку, лише зіграє на руку Путіну.

"Якщо ми в односторонньому порядку введемо їх зараз, а Америка та Європейський Союз - ні, гадаю виникне небезпека, що президент Путін зіграє на наративі "розділяй і володарюй", - сказав Воллес, відповідаючи на питання британського законодавця.

У США аналітики по-різному оцінюють необхідність негайного введення санкцій.

"Путін вже забагато зробив, щоб заслужити масштабні санкції", - твітує радник Гельсінської Комісії США Пол Массаро.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол підтримує Зеленського щодо необхідності вже зараз зробити санкції публічними. "Росіяни мають знати до війни, а не після початку, куди їх затягує їхній лідер", - твітує експерт.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг не погоджується. "Всі, хто хоче санкцій США до того, як Росія вдасться до дій, подумайте: 1. Можливо ми синхронізували дії із союзниками і ранні дії не відповідатимуть їхнім найкращим інтересам. 2. Одночасні санкції завдадуть болю, принесуть хаос та розбрат Путіну та його олігархам", - написав він у соцмережах.

В статті використано матеріали Reuters, CNN, AP.