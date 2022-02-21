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Світ

Можливий саміт Байдена з Путіним «якщо не буде вторгнення» Росії в Україну

У Вашингтоні підкреслюють, що зустріч президента Байдена з президентом Путіним буде можлива лише за умови, «якщо не буде вторгнення» Росії в Україну

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден в принципі погодився з ідеєю саміту з російським президентом Володимиром Путіним для продовження дипломатичних зусиль на тлі загрози військових дій Росії проти України, але у Вашингтоні підкреслюють, що зустріч можлива лише «якщо не буде вторгнення».

«Якщо Росія не піде на військові дії», - сказано у заяві речниці Білого дому Джен Псакі, - «згодом цього тижня призначена зустріч у Європі державного секретаря Блінкена і міністра закордонних справ Лаврова».

Він (президент Франції) запропонував проведення саміту президента Байдена з президентом Путіним, а потім з усіма причетними сторонами про питання безпеки і стратегічної стабільності у Європі.
Адміністрація французького президента

Вашингтон також наголошує: «Ми завжди готові до дипломатії. Ми також готові накласти швидкі і суворі наслідки, якщо Росія натомість обере війну. А зараз Росія, як виглядає, продовжує приготування до повномасштабного наступу на Україну дуже швидко».

Повідомлення Білого дому з'явилася після телефонних переговорів французького президента Еммануеля Макрона, який у неділю 20 лютого розмовляв по телефону з президентом Путіним, а також з президентом України Зеленським, британським прем’єр-міністром Джонсоном та президентом США Байденом.

«Він (президент Франції) запропонував проведення саміту президента Байдена з президентом Путіним, а потім з усіма причетними сторонами про питання безпеки і стратегічної стабільності у Європі», - йдеться в офіційному повідомленні з Парижа.

«Президент Байден і Путін погодилися з пропозицією такого саміту», - сказано там, але також підкреслено, що «це може відбутися лише, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

У Парижі кажуть, що президент Макрон «працюватиме з усіма причетними сторонами для приготування змісту тих дискусій».

Газета The New York Times, посилаючись на неназваного представника Білого дому, пише: «Нема ні планів щодо формату, ні дати зустрічі двох лідерів. Інший посадовець назвав це повністю гіпотетичним і сказав, що усі ознаки вказують, що Росія налаштована вторгнутися в Україну в найближчі дні».

Росія станом на ранок 21 лютого офіційно не повідомила про згоду президента Путіна на саміт, запропонований французьким керівником.

FILE PHOTO: NATO SeГенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Дивіться також:

Росія готує вторгнення в Україну – Генсек НАТО

Москва заперечує плани нападу на Україну, але біля українських кордонів та в окупованому Росією Криму залишається напоготові небувала кількість російських військ.

Стурбованість у світі викликало також повідомлення, що Росія відклала виведення десятків тисяч своїх військових та бойової техніки з Білорусі, хоча там закінчилися військові навчання.

Російські засоби масової інформації в ці дні сповнені повідомленнями про евакуацію в Росію тисяч цивільних мешканців з фактично підконтрольних Росії українських територій у Донецькій та Луганській областях.

У викладі Кремлем телефонної розмови Путіна з Макроном міститься докір, що країни НАТО постачають Україні зброю і там стверджується, що це «підштовхує Київ до воєнного вирішення… В результаті страждають мирні мешканці ДНР і ЛНР, яким доводиться евакуюватися в Росію для порятунку від обстрілів, які посилюються».

У російському повідомленні підкреслено, що президент Путін наголосив, що США і НАТО повинні «з усією серйозністю віднестися до вимог Росії про забезпечення гарантій безпеки».

Президент США Джо Байден: «Зараз російські війська тримають Україну в оточенні». Відео
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Президент США Джо Байден: «Зараз російські війська тримають Україну в оточенні». Відео

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