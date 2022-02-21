Можливий саміт Байдена з Путіним «якщо не буде вторгнення» Росії в Україну

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден в принципі погодився з ідеєю саміту з російським президентом Володимиром Путіним для продовження дипломатичних зусиль на тлі загрози військових дій Росії проти України, але у Вашингтоні підкреслюють, що зустріч можлива лише «якщо не буде вторгнення».

«Якщо Росія не піде на військові дії», - сказано у заяві речниці Білого дому Джен Псакі, - «згодом цього тижня призначена зустріч у Європі державного секретаря Блінкена і міністра закордонних справ Лаврова».

Він (президент Франції) запропонував проведення саміту президента Байдена з президентом Путіним, а потім з усіма причетними сторонами про питання безпеки і стратегічної стабільності у Європі.

Вашингтон також наголошує: «Ми завжди готові до дипломатії. Ми також готові накласти швидкі і суворі наслідки, якщо Росія натомість обере війну. А зараз Росія, як виглядає, продовжує приготування до повномасштабного наступу на Україну дуже швидко».

Повідомлення Білого дому з'явилася після телефонних переговорів французького президента Еммануеля Макрона, який у неділю 20 лютого розмовляв по телефону з президентом Путіним, а також з президентом України Зеленським, британським прем’єр-міністром Джонсоном та президентом США Байденом.

«Він (президент Франції) запропонував проведення саміту президента Байдена з президентом Путіним, а потім з усіма причетними сторонами про питання безпеки і стратегічної стабільності у Європі», - йдеться в офіційному повідомленні з Парижа.

«Президент Байден і Путін погодилися з пропозицією такого саміту», - сказано там, але також підкреслено, що «це може відбутися лише, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

У Парижі кажуть, що президент Макрон «працюватиме з усіма причетними сторонами для приготування змісту тих дискусій».

Газета The New York Times, посилаючись на неназваного представника Білого дому, пише: «Нема ні планів щодо формату, ні дати зустрічі двох лідерів. Інший посадовець назвав це повністю гіпотетичним і сказав, що усі ознаки вказують, що Росія налаштована вторгнутися в Україну в найближчі дні».

Росія станом на ранок 21 лютого офіційно не повідомила про згоду президента Путіна на саміт, запропонований французьким керівником.

Москва заперечує плани нападу на Україну, але біля українських кордонів та в окупованому Росією Криму залишається напоготові небувала кількість російських військ.

Стурбованість у світі викликало також повідомлення, що Росія відклала виведення десятків тисяч своїх військових та бойової техніки з Білорусі, хоча там закінчилися військові навчання.

Російські засоби масової інформації в ці дні сповнені повідомленнями про евакуацію в Росію тисяч цивільних мешканців з фактично підконтрольних Росії українських територій у Донецькій та Луганській областях.

У викладі Кремлем телефонної розмови Путіна з Макроном міститься докір, що країни НАТО постачають Україні зброю і там стверджується, що це «підштовхує Київ до воєнного вирішення… В результаті страждають мирні мешканці ДНР і ЛНР, яким доводиться евакуюватися в Росію для порятунку від обстрілів, які посилюються».

У російському повідомленні підкреслено, що президент Путін наголосив, що США і НАТО повинні «з усією серйозністю віднестися до вимог Росії про забезпечення гарантій безпеки».