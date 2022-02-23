Американські та європейські дипломати обговорюють кроки щодо наступних санкцій проти Росії

Посадовці Міністерств закордонних справ США, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії провели телефонну розмову щодо ситуації навколо України, повідомили в Держдепі. США у перемовинах представляла заступниця держсекретаря Венді Шерман.

Посадовці засудили рішення Росії визнати "незалежність" так званих "Л/ДНР". домовились тісно координувати наступні кроки, включаючи "масштабні додаткові економічні санкції", які планується запровадити у випадку, якщо Росія продовжить ескалацію проти України, мовиться в повідомленні. Вони оголосили про відданість дипломатії і підтвердили, що прогрес можливий лише в умовах деескалації.

Серед нових можливих санкцій західні ЗМІ, з посиланням на інформацію посадовців США, називають можливі санкції проти оператора газотранзитного проекту "Північний потік-2" а також обмеження на постачання до Росії високотехнологічних товарів.

Напередодні США, ЄС, Велика Британія, Канада, Німеччина, Японія та Австралія оголосили про запровадження нових санкції проти Росії у відповідь за її дії щодо України.

Президент США Джо Байден оголосив у вівторок про перший пакет американських санкцій, що включає блокування активів двох великих російських банків, обмеження на торгівлю державними російськими облігаціями, санкції проти членів кремлівської еліти та їхніх родин, тощо. Байден підтримав рішення Німеччини зупинити сертифікацію трубопроводу "Північний потік-2". Раніше ЄС оголосив про обмеження доступу Росії до європейських фінансових ринків та санкції проти низки осіб та організацій.

Росія назвала санкції незаконними. Китай розкритикував західні санкції. Речниця Міністерства закордонних справ Кита Хуа Чунін заявила, що минулі санкції "спричинили серйозні складнощі для економіки та добробуту відповідних країн".