Британський регулятор перегляне ліцензію RT - оглядачі та журналісти озвучують застереження

Деякі оглядачі та медійники висловили занепокоєння після того, як уряд Британії у середу звинуватив російський канал RT у поширенні дезінформації та звернувся до медіа регулятора країни із запитом про перегляд ліцензії.

Як відзначають коментатори, можливі заходи Кремля у відповідь на закриття російського каналу, мали би вкрай негативні наслідки для роботи західних ЗМІ у Росії.

"Треба відзначити, що якщо RT буде закрито в Об'єднаному Королівстві - BBC майже гарантовано буде викинуто із Росії. Зважаючи на те, що RT в Об'єднаному Королівстві майже не дивляться і у разі закриття вони би продовжували виробляти свій веб контент, я радше залишив їх та зберіг здатність BBC працювати у Росії", - твітує засновник розслідувального сайту Bellingcat Еліот Хіггінс.

"Це було би великою прикрістю. RT UK має порівняно низьке проникнення в Об'єднаному Королівстві, авдиторія би все ще мала доступ до них через Інтернет, і це імовірно призвело би до закриття BBC Росія, що стало би справжньою втратою до регіону та висвітлення тамтешніх подій", - твітує безпековий консультант, у минулому співробітник урядових відомств Великої Британії, Метт Тейт.

"Пропозиція заборонити Russia Today в Об'єднаному Королівстві - погана. Ми входимо у тривалий період протистояння, який триватиме до смерті Путіна. Нам треба думати про те, як виважено діяти у такій ситуації і позбавлення росіян доступу до BBC - аце стане відповіддю Москви - не є частиною такого підходу", - твітує дослідник аналітичного центру Atlantic Council Бен Джуда.

Між тим журналістка BBC Сара Рейнсфорд вказує, що на її думку влада Росії вже "викидає" це ЗМІ з країни.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше цього року російська влада заборонила мовлення в країні німецької медіакорпорації Deutsche Welle, позбавила її кореспондентів акредитації та закрила корпункт у Москві. Це було зроблено у відповідь на заборону мовлення у Німеччині державного російського телеканалу RT.

Радіо Свобода повідомляє про посилення тиску на це видання й інші незалежні медіаорганізації і журналістів, яких Міністерство юстиції Росії назвало «іноземними агентами». Дев’ятеро російськомовних веб-сайтів Радіо Свобода і 18 його журналістів були названі «іноземними агентами». Наразі компанії загрожує штраф у розмірі понад 13 мільйонів доларів за відмову додавати позначку «іноземний агент» до більшості контенту для російської аудиторії, йдеться в повдіомленні.

У статті використано матеріал Reuters.