Байден видав меморандум щодо "надання негайної військової допомоги Україні"

Президент США Джо Байден у п'ятницю видав меморандум стосовно "надання негайної військової допомоги Україні". Текст меморандуму розміщено на сайті Білого дому.

Меморандум дозволяє спрямувати 350 млн дол на закупівлю оборонного обладнання, надання військового навчання для потреб України.

Документ також дозволяє держсекретарю повноваженя щодо допомоги до 250 млн доларів "якщо це важливо для інтересів Сполучених Штатів".

Як повідомляв Голос Америки, у Конгресі США повідомили, що можуть затвердити допомогу Україні обсягом 600 мільйонів доларів уже найближчими днями, щоб допомогти уряду України протистояти російському вторгненню. Як повідомляє Reuters, щодо цього питання існує двопартійна згода.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила: "Ми хочемо переконатись, що Україна має гуманітарну підтримку, щоб допомогти людям, що ми маємо летальну оборонну зброю, яка надходить до України, щоб надати 600 мільйонів, аби допомогти їм боротись".

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що США надаватимуть Україні оборонні засоби. "Ми надаватимемо додаткову безпекову допомогу Україні. Ми все ще працюємо над тим, як це буде зроблено". “Ми беремо дуже активну участь в цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися через летальну і нелетальну допомогу”, – сказав посадовець.

Байден та лідери багатьох інших країн засудили напад Росії на Україну і запровадили санкції проти Росії.