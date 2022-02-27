Наше негайне завдання - мобілізувати ресурси, щоб дати раду масивній гуманітарній трагедії – посол США в ОБСЄ

«Ми не є свідками зіткнення ідеологій чи поглядів на світоустрій. Це набагато все простіше. Йдеться про війну проти миру. Диктатуру проти демократії. Правду проти брехні. І все це виходить далеко за межі України», - заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ в неділю Представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Він зауважив, що тиранічний режим розв’язав війну проти мирної нації. І тепер ми стаємо свідками результатів агресії Росії проти України: загибель цивільних, знищення цивільної інфраструктури – житлових будинків, дитсадочків, сиротинців, заявив він, назвавши дії Росії жорстоким варварством.

«Наше негайне завдання має бути мобілізувати ресурси, щоб дати раду масивній гуманітарній трагедії, яка розгортається у нас перед очима. Київ, місто з населенням майже 3 мільйона невинних чоловіків, жінок та дітей оточують. Давайте пригадаємо, що зробили російські сили разом зі своїми сирійськими союзниками з містом Алеппо шість років тому», - закликав Карпентер.

Він також зауважив, що необхідно ретельно задокументовувати всі порушення Росії, кількість загиблих цивільних від рук РФ та ті можливі військові злочини, які вона чинить, щоб потім притягнути її до відповідальності.

«Пане Голове, я віддаю шану героїчним зусиллям українців всіх професій, які захищають свою країну, свою свободу та свій спосіб життя. Вони заслуговують на нашу найміцнішу підтримку», - завершив звернення посол Карпентер.

В матеріалі використані джерела ОБСЄ.