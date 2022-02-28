Блінкен розповість про порушення Росією прав людини в Україні Раді прав людини ООН

Держсекретар США Ентоні Блінкен підніматиме питання порушення прав людини в Україні на сесії РПЛ ООН. У понеділок, 28 лютого, США беруть участь у 49-ій сесії з Ради з прав людини ООН, яка триватиме з 28 лютого до 1 квітня у Женеві, йдеться у повідомленні Державнеого департаменту.

У вівторок, 1-го березня, до учасників сесії звернеться держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє сайт Державного департаменту, скористуючись цією нагодою, щоб «чітко пояснити загрозу з боку Росії».

«З початку навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу Росії на Україну повідомлення про порушення прав людини стали масовими. Нехай не буде плутанини: Росія напала на Україну, бо Україна наважилася йти демократичним шляхом. Вторгнення Росії пошкодило та зруйнувало школи, лікарні, радіостанції та будинки, вбиваючи та травмуючи мирних жителів, у тому числі дітей», - йдеться у повідомленні Держдепу.

У жовтні минулого року США відновили своє членство у Раді ООН з прав людини після того, як Адміністрація Трампа з неї вийшла понад три роки тому.

У заяві Державного департаменту наголошується, що «події в Україні лише підкреслюють вирішальну важливість авторитетного правозахисного органу, який займається популяризацією Статуту ООН та Загальної декларації прав людини та документуванням порушень та зловживань прав людини».

В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США.