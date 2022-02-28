Міністерка закордонних справ Великобританії оголосила про підготовку подальших каральних заходів проти Росії

У своєму зверненні до Палати громад міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс поінформувала законодавців про подальші каральні заходи проти Росії.

«Сьогодні я можу проінформувати Палату, що я ініціюю два нових санкційних законопроекти. Перший передбачає перелік нових важелів проти фінансового сектора Росії. Він включає інструменти, які дозволять не допустити розрахунки російськими банками у фунтах стерлінгів. 50% всієї торгівлі Росія здійснює у доларах та фунтах стерлінгів, тому наше скоординоване зі США рішення унеможливіть Росію торгувати зі світом», - зазначила вона, додавши, що як тільки законопроект вступить у силу, він буде застосований проти найбільшого банку РФ – «Сбербанку».

Трасс також оголосила про свій намір замороження всіх активів трьох банків РФ – ВЕБ, «Совкоббанку» та барнку «Откритіє». Вона наголосила, що у наступні дні планується замороження у співпраці із союзниками активів всіх російських банків. Газпром, зауважила Трасс, не зможе більше випускати боргові зобов’язання чи акції в Лондоні.

Другий законопроект передбачає заборону експорту до Росії товарів широкого спектру секторів. Це включатиме високотехнологічне обладнання, як то макроелектроніку та навігаційне та морське обладнання.

Вона також зауважила, що йде робота над складанням списків російських олігархів, їх будинків, яхт та кожного аспекту їх життя, проти яких будуть застосовані каральні заходи.

«Путін в ізоляції. Ніхто не підтримає його війну за вибором…Я кажу нашим українським друзям – ми з вами», - сказала міністерка.

В матеріалі використані джерела урядового сайту Великобританії