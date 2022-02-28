США зупиняють роботу посольства у Білорусі, закликають американців залишити Росію

Сполучені Штати зупиняють роботу посольства у Білорусі й дозволили виїзд частини працівників посольства у Росії та їхніх родичів. Про це у Twitter повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Увесь дипломатичний персонал виїхав з Білорусі", - повідомила спеціальна представниця США у Білорусі Джулі Фішер. Вона також написала у Twitter: "Співучасть Білорусі у війні Росії проти України засвідчило втрату режиму права на суверенне ухвалення рішень. Білоруська влада здійснила низку ворожих кроків з обмеження можливості співпраці із білоруським народом і задля американських інтересів".

При цьому, Фішер зауважила: "Наша відданість білоруському народу залишажться. Ми продовжимо нашу підтримку з Вашингтона, Нью-Йорка, Відня, Вільнюса, Варшави та інших дипломатичних представництв, адже ми підтримуємо просування демократії, верховенства права та підзвітності #жывебеларусь і #славаУкраїнi!"

Як "Голос Америки" повідомляв раніше,після закриття багатьма країнами свого повітряного простору для російських літаків через вторгнення в Україну і скасування рейсів посольство США в Москві закликало американців негайно залишити Росію.

"Все більша кількість авіакомпаній анулюють вильоти... Громадянам США слід подумати про від’їзд із Росії через ті комерційні варіанти, які поки що залишаються доступними", – йдеться у повідомленні на сайті американської дипмісії.

Тим часом, у понеділок до білоруського міста Гомель прибула українська делегація на переговори з росіянами. Офіційний Київ каже, що "ключове питання тих перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України".

У неділю стало відомо, що президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування російської армії на особливий режим бойового чергування, причиною яких у Кремлі назвали "агресивні висловлювання" вищих посадових осіб НАТО на адресу Росії. США назвали це неприйнятною ескалацією.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"