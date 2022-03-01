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Міжнародний суд ООН призначив дату слухань справи «Україна проти Росії»

Міжнародний суд правосуддя ООН

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй проведе публічні слухання у справі «Україна проти Росії» 7 та 8 березня в Гаазі.

Як повідомила 1 березня пресслужба суду, слухання будуть присвячені розгляду клопотання про тимчасові заходи, про які запросила Україна.

«Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де розташований суд», – йдеться в повідомленні.

У суді уточнили, що через пандемію слухання пройдуть у гібридному форматі: деякі члени суду будуть присутні особисто, інші – через відеозв’язок.

27 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

«Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії і призначити слухання вже наступного тижня», – написав Зеленський у твітері 27 лютого.

У Кремлі неоднократно заявляли про нібито геноцид на Донбасі з боку Києва і про необхідність «захистити від цього геноциду» громадян Росії у Донецьку та Луганську.

Водночас Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.

«Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок», – сказав Ґутерріш.

Він додав, що ООН не вважає миротворцями російських військовослужбовців, які увійшли на територію, контрольовану дотепер угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

«Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не безсторонні миротворці. Вони взагалі не миротворці», – сказав генеральний секретар ООН.

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