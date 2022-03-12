Третій рік пандемії: світ перетнув позначу в 6 мільйонів смертей

11-го березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила COVID-19 пандемією.

Через два роки після тієї заяви ВООЗ зафіксовано понад 6 мільйонів смертей від коронавірусу та понад 453 мільйони випадків зараження коронавірусом у всьому світі, - повідомляють в Ресурсному центрі щодо коронавірусу Джонса Хопкінса (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center - англ.).

Представники міністерства охорони здоров’я США попереджають, що кількість заражень і смертей у деяких країнах, ймовірно, сильно занижена. Відтак, визначити справжні масштаби руйнівного впливу вірусу дуже важко.

«Пандемія ще далека від завершення», – заявив на початку тижня генеральний директор ВООЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Попри те, що зареєстровані випадки та смертність зменшуються в усьому світі, а деякі країни вже зняли обмеження», — каже Тедрос, пандемія «не може вважатись закінченою ніде, поки не закінчиться всюди».

Як стверджує голова ВООЗ: «Тестування залишається важливим інструментом у нашій боротьбі з пандемією, як частина всеосяжної стратегії». Він рекомендує окрім професійних, лабораторних тестів на COVID також проводити самостійне, швидке тестування.

Попри те, що центр Джонса Хопкінса повідомляє, що в усьому світі було введено 10,7 мільярда вакцин проти COVID, нерівне постачання вакцин залишається проблемою.

«Доступ до вакцин і їх розподіл, — йдеться у заяві ВООЗ, — повинні ґрунтуватися на принципах, заснованих на праві кожної людини на найвищий рівень охорони здоров’я. Незалежно від раси, релігії, політичних, економічних чи будь-яких інших переконань або соціальних умов».

Нагадаємо, що новий підвид високозаразного штаму коронавірусу "Омікрон" - вірус BA.2 - може не просто поширюватись швидше, а й призводити до тяжчого перебігу і наслідків хвороби, ніж попередні штами, зокрема "Дельта", - про це свідчить нове дослідження у Японії, пише CNN.

У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", CNN.