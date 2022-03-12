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Третій рік пандемії: світ перетнув позначу в 6 мільйонів смертей
11-го березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила COVID-19 пандемією.
Через два роки після тієї заяви ВООЗ зафіксовано понад 6 мільйонів смертей від коронавірусу та понад 453 мільйони випадків зараження коронавірусом у всьому світі, - повідомляють в Ресурсному центрі щодо коронавірусу Джонса Хопкінса (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center - англ.).
Представники міністерства охорони здоров’я США попереджають, що кількість заражень і смертей у деяких країнах, ймовірно, сильно занижена. Відтак, визначити справжні масштаби руйнівного впливу вірусу дуже важко.
«Пандемія ще далека від завершення», – заявив на початку тижня генеральний директор ВООЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Попри те, що зареєстровані випадки та смертність зменшуються в усьому світі, а деякі країни вже зняли обмеження», — каже Тедрос, пандемія «не може вважатись закінченою ніде, поки не закінчиться всюди».
Як стверджує голова ВООЗ: «Тестування залишається важливим інструментом у нашій боротьбі з пандемією, як частина всеосяжної стратегії». Він рекомендує окрім професійних, лабораторних тестів на COVID також проводити самостійне, швидке тестування.
Попри те, що центр Джонса Хопкінса повідомляє, що в усьому світі було введено 10,7 мільярда вакцин проти COVID, нерівне постачання вакцин залишається проблемою.
«Доступ до вакцин і їх розподіл, — йдеться у заяві ВООЗ, — повинні ґрунтуватися на принципах, заснованих на праві кожної людини на найвищий рівень охорони здоров’я. Незалежно від раси, релігії, політичних, економічних чи будь-яких інших переконань або соціальних умов».
Нагадаємо, що новий підвид високозаразного штаму коронавірусу "Омікрон" - вірус BA.2 - може не просто поширюватись швидше, а й призводити до тяжчого перебігу і наслідків хвороби, ніж попередні штами, зокрема "Дельта", - про це свідчить нове дослідження у Японії, пише CNN.
У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", CNN.
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Байден погодив для України 200 мільйонів доларів на озброєння та навчання військових
Президент США Джо Байден погодив 200 мільйонів доларів на озброєння та іншу воєнну допомогу для України. Відповідний меморандум опубліковано на сайті Білого Дому, в суботу 12 березня.
200 мільйонів мають піти на придбання зброї та інших оборонних виробів для України у співпраці із Міноборони США,- повідомляє адміністрація американського президента. Окрім оборонного озброєння, йдеться також про військову освіту та іншу підготовку, які мають допомогти Україні.
Відповідно до меморандуму опублікованого Білим Домом, президент США делегує державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження щодо виділення відповідних коштів.
Відтак, за останній рік загальний обсяг безпекової допомоги Україні від Сполучених Штатів становив 1,2 мільярда доларів, - про це повідомляє американське видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника США.
Нагадаємо, що ці кошти надійшли через кілька днів після того, як Конгрес США схвалив 13,6 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні, в рамках погодження загального бюджету уряду США до вересня, на суму в 1,5 трильйонів доларів.
В ООН розпочинають масштабні зусилля, щоб допомоги вимушеним переселенцям, біженцям з України
Агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН, розпочало масштабну операцію, щоб допомоги та надати захист мільйонам українців, які внаслідок вторгнення Росії стали вимушено переміщеними особами в Україні та біженцями в інших державах.
За останніми оцінками ООН, щонайменше 2 мільйони людей стали вимушеними переселенцями в середині України. Іще понад 2,5 мільйона біженців шукають безпеки у сусідніх країнах. Ці цифри продовжують зростати, адже вимушене переміщення швидко посилюється відповідно до ескалації війни.
Спілкуючись з "Голосом Америки" з польського Жешува, речник УВКБ ООН Метью Солтмарш сказав, що його агентство нарощує діяльність, щоб не відставати від потреб. За його словами, доступ до постраждалих від конфлікту значно ускладнений у таких уражених війною містах, як Маріуполь і Харків.
Незважаючи на ризики, він каже, що співробітники УВКБ ООН прагнуть залишатися і надавати допомогу, там де зробити це дозволяє ситуація з доступом та безпекою.
«Наше представництво розширило присутність та діяльність у центральній та західній Україні, де умови гарантують більший гуманітарний доступ і де потреби також зростають, бо люди евакуюються на захід і далі й стають внутрішньо переміщеними особами», – сказав він.
Солтмарш зазначає, що війна в Україні зачепила понад 12,5 мільйонів людей, багато з яких, ймовірно, найближчими днями будуть у дорозі. За його словами, УВКБ ООН координує роботу з місцевою владою щодо покращення умов прийому на міжнародних пунктах пропуску. За його словами, люди у мороз простоюють у черзі багато годин.
Всередині України, за його словами, УВКБ ООН заздалегідь розгортає свої ресурси, вже відкрило склади в кількох місцях, і роздає необхідні речі внутрішньо переміщеним особам. Серед предметів першої необхідності - ковдри, спальні килимки, каністри та кухонні набори.
«Ми працюємо з владою та партнерами, щоб створити та розширити можливості прийому ВПО у низці міст і селищ у цьому регіоні та надати ключові послуги щодо захисту. Зараз багато магазинів в Україні вимагають готівкових розрахунків, тому потреба в грошовій підтримці є абсолютно критичною», – сказав Солтмарш.
За його словами, УВКБ ООН розширює свою програму грошової допомоги для ВПО, а програми надзвичайних грошових витрат також впроваджуються в сусідніх країнах, де як очікується, українці будуть шукати притулку.
На початку цієї кризи УВКБ ООН планувало надати допомогу приблизно 4 мільйонам біженців. Однак Солтмарш каже, що цю цифру, можливо, доведеться переглянути в бік збільшення. Із посиленням війни кількість біженців ймовірно збільшуватиметься, - наголошує Солтмарш.
Після блокування YouTube російських державних ЗМІ оглядачі побоюються заборони платформи у Росії
YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних каналів, повідомляє "Радіо Свобода".
Найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, який належить Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під його політику щодо насильницьких подій, а матеріали, що її порушують, будуть видалені.
Інструкції YouTube «забороняють заперечувати, мінімізувати або баналізувати добре задокументовані події насильства, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику», йдеться на платформі для публікації відео. Раніше YouTube видалив кілька каналів, які належали російській інформаційній мережі Russia Today.
Коментуючи рішення Google, відомий британський актор Саша Барон Коен закликав соціальні мережі Instagram, Facebook, Twitter зробити те саме, та звинуватив їх у "допомозі Путіну".
"YouTube блокує російські державні ЗМІ на платформі. Засікайте час - скоро Росія заблокує YouTube, який був останнім реальним аванпостом для вільного виявлення громадськості в країні", - твітував напередодні Макс Седдон очільник бюро видання Financial Times у Москві.
Натомість інші коментатори відзначають, що монетизація контенту у YouTube підтримує незалежних, критичних щодо Кремля журналістів у Росії.
"Жахливе рішення. YouTube це надзвичайно важлива для незалежних ЗМІ у Росії платформа, і протягом останніх років дала можливість справді різноманітним голосам в країні отримати аудиторію, яка конкурувала з аудиторією державних телевізійних програм", - заявив оглядач Ділан Прімаков.
Як повідомляє ТАСС, у "Лізі безпечного Інтернету" Росії запропонували заблокувати Youtube на території Росії "за численні порушення законодавства".
Раніше "Роскомнадзор" звернувся до Google з вимогою припинити поширювати на території Росії "фейкову інформацію" про війну Росії проти України.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода".
Під нові персональні санкції США потрапили депутати Держдуми РФ, посадовці, бізнесмени та члени їх родин
Державний департамент, Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі США запровадили додаткові санкції проти російських посадовців, депутатів, бізнесменів та членів їхніх родин, через вторгнення в Україну. Публікації про "Подальше притягнення Кремля до відповідальності" та "Заходи щодо російських еліт" розміщено на сайті американського Держдепартаменту.
До нового санкційного переліку потрапила родина речника президента Росії Володимира Путіна, Дмитра Пєскова (персональні санкції проти Пєскова були введені раніше – ред.) – дружина Тетяна Навка та її діти – Микола і Ліза Пєскови.
Санкції також розширено щодо російського бізнесмена Віктора Вексельберга, статки якого перевищують 6 млрд дол. "Йдеться про блокування його активів, в тому числі літака і яхти. Загальна сума підсанкційного майна Вексельберга становить 180 млн дол", - повідомляють на сайті "Радіо Свобода".
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив і про санкції проти 12 членів Держдуми Росії, «які керували процесом щодо визнання так званих «Донецької та Луганської народних республік». Це - Юрій Афонін, Євген Безсонов, Леонід Калашніков, Володимир Кашин, Микола Коломейцев, Олексій Куринний, Іван Мельников, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Казбек Тайсаєв, Геннадій Зюганов, а також спікер Держдуми В’ячеслав Володін.
Мінфін США також повідомив про персональні санкції щодо десяти членів правління другого за величиною російського банку - ВТБ. У цьому переліку, - Ольга Дергунова, Вадим Кулик, Валерій Лук’яненко, Анатолій Печатников, Наталія Кортікс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський, Дмитро П’янов та Юрій Андресов.
Уся американська нерухомості та активи у США, які належать підсанкційним особам, - будуть заморожені, - пояснюють на сайті Держдепартаменту. Також будуть заморожені будь-які фінансові операції цих осіб, включно із купівлею товарів і наданням послуг, що проходять через США. Під санкції також підпадають компанії, в яких 50% або більше відсотків належать одному чи кільком особам із списку.
Окрім того - США, "Велика сімка" та ЄС скасували для Росії статус "країни найбільшого сприяння у торгівлі".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода".
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