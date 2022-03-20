Використання Росією хімічної зброї буде червоною лінією, а прийняття Путіна назад в світовий устрій неможливе – американські законодавці

Війна Росії в Україні залишається провідною темою в ефірі американських телеканалів, зокрема, у підсумкових тижневих програмах.

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач. Про це в ефірі CBS заявив міністр оборони США Ллойд Остін. "Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися", - сказав він і заявив, що українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.

Раніше Остін називав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні. При цьому, за його словами, якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі "значною реакцією" з боку США та їхніх союзників у світі.

Схожу заяву у неділю зробила й представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд: "Ми стурбовані тим, що вони (росіяни - ред.) можуть застосувати хімічну зброю в Україні.

Як пише "Радіо Свобода", раніше кілька міжнародних розслідувань установили, що російський уряд застосував хімічну зброю під час отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального в 2020 році та колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Англії в 2018 році. Обидва випадки призвели до запровадження санкцій проти Росії.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. "Я вважаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби проваляться, це означатиме, що це третя світова війна", – додав він.

При цьому, за словами Зеленського, Україна на цих переговорах за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю. Також він наголосив, що якби Україна була в НАТО – Росія не вторглася б.

"Якщо члени НАТО готові бачити нас в альянсі, зробіть це негайно, бо щодня гинуть люди… Я просив їх особисто прямо сказати, що НАТО готове нас прийняти через рік-два-п’ять, тільки прямо і чітко сказати, чи просто сказати ні. І відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але публічно двері залишаться відчиненими", – заявив Зеленський.

А от в інтерв'ю на телеканалі ABC сенатор-демократ Дік Дербін виступив на захист рішення президента США Джо Байдена не сприяти передачі Україні винищувачів МіГ-29 із Польщі. За його словами, "існують інші способи", завдяки яким Вашингтон може "надавати ракети земля-повітря та інших видів протиповітряної оборони", щоб відбивати російські авіаудари.

При цьому американський телеканал нагадує, що у Конгресі США існує двопартійна підтримка рішення про передачу МіГів Києву.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це "спеціальною операцію", яка має на меті "демілітаризацію і денацифікацію".

У статті використано матеріали CNN, ABC, CBS, "Радіо Свобода"