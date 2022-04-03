Україна потерпає під бомбами у святотатській війні – папа Франциск

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN у неділю, що фотографії величезної кількості загиблих цивільних жителів Бучі - це "удар під дих" ("punch in the gut" - ред.).

Минулого тижня Держдеп офіційно звинуватив російські війська у воєнних злочинах в Україні. Відповідаючи на запитання, чи росіяни скоїли геноцид щодо українців, Блінкен сказав, що США уважно переглянуть свідчення і вивчать докази, щоб розуміти, "що саме мало місце в Україні, хто відповідальний і якою мірою".

За словами головного американського дипломата, найголовніше зараз те, щоб не мовчати про це, поки триває "жорстокість Росії щодо України".

"Від початку російської війни в Україні ми прямо говорили, що вважали, що війська РФ чинять воєнні злочини, тож ми працювали над тим, щоб задокументувати це, надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям", - сказав Блінкен.

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal

Блінкен відмовився підтвердити повідомлення американських медіа про те, що Вашингтон допомагає із передачею Україні танків радянської ери, але сказав, що США і НАТО надають Києву протитанкову зброю.

Щодо питання нейтрального статусу України як частини умов припинення російської війни, Блінкен сказав, що адміністрація президента Джо Байдена підтримає українців у рішенні щодо того, як зберегти власний суверенітет: "У майбутньому ми та союзники і партнери зробимо все, що можемо, аби переконатись, що це не повториться знову, і що Україна матиме можливості захиститись, протистояти подальшій російські агресії".

У неділю міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан також засудив "масові знущання" російських військовиків в Україні. Він сказав, що такі зловживання можуть являти собою воєнні злочини і що Франція співпрацюватиме з українською владою та Міжнародним кримінальним судом, щоб притягти до відповідальності всіх винних.

"Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів", - написала у Twitter міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її захисті", - додала Бербок, пише "Європейська правда".

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

"Бучанська різанина доводить, що ненависть росіян щодо українців перевершує усе, що Європа бачила з часів Другої світової війни. Єдиний спосіб зупинити це: допомогти Україні вигнати росіян якомога швидше. Партнери знають, що нам потрібно. Танки, воєнні літаки, засоби протиповітряної оборони. Надайте це ЗАРАЗ", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зґвалтування – це зброя війни. Хоча ми досі не знаємо всіх масштабів його застосування в Україні, вже очевидно, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчат – на очах у їхніх сімей як навмисний акт поневолення", – написала у Twitter амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс і нагадала, що використання такої "зброї" є воєнним злочином, що підлягає покаранню за міжнародним правом.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що «задокументувала декілька випадків порушення російськими військовими законів війни проти мирного населення в окупованих районах Чернігівської, Харківської і Київської областей України».

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

В оприлюдненому в неділю звіті організації задокументовано випадки згвалтування, вбивств і насильства проти мирних жителів із 27 лютого по 14 березня.

Росія не відповіла на ці звинувачення.

У суботу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оголосила, що всю Київську область звільнили від російських військ.

Як в інтерв'ю CNN підкреслив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вихід російських сил із Київщини - не справжнє відведення військ, а радше перегрупування, за яким можуть бути подальші атаки.

1 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "категорично" відкидає закиди у цілеспрямованих атаках на цивільне населення та воєнних злочинах.

У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода", "Європейська правда"