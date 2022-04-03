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- Голос Америки
Україна потерпає під бомбами у святотатській війні – папа Франциск
Папа Франциск у своєму недільному зверненні у Флоріані на Мальті осудив війну Росії проти України, назвавши її святотатством. Понтифік закликав вірян молитися за мир.
Він сказав, ті, хто слухає, повинні замислитись про «гуманітарну трагедію замученої України, яка досі потерпає під бомбами у святотатській війні».
Також під час перельоту на Мальту папа Франциск сказав пресі, що розглядає запрошення мера Києва Кличка відвідати Київ та висловив готовність Ватикану допомагати Україні.
Після отримання запрошення від Кличка Франциск підтвердив його близькість до «страждань міста, його людей, тих, хто був вимушений втікати та тих, кому наказують здійснювати військові дії».
Понтифік неодноразово закликав припинити війну в Україні. Він навіть відвідав посольство Росії в Італії, щоб висловити своє занепокоєння на початку російського вторгнення, що не є звичайним протоколом Папи.
«В Україні ллються ріки крові та сліз. Це не просто військова операція, це війна, яка сіє смерть, руйнування та горе», - сказав Папа минулого місяця на площі Святого Петра у Ватикані.
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- Ігор Тихоненко
Як білоруський батальйон допомагає Україні протистояти Росії
Розмір білоруського батальйону Збройних сил України імені Кастуся Калиновського майже сягає звичайного українського батальйону, що зазвичай становить 450-500 бійців, повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки" заступник командира батальйону імені Калиновського Вадим Кабанчук і додав, що для приєднання до цього військового підрозділу онлайн-заявки подали іще кілька тисяч людей.
Це найбільша білоруська група, що допомагає армії України боротись проти російських військовиків. Батальйон названий на честь одного з регіональних очільників польського Січневого повстання проти Російської імперії.
Як розповів Кабанчук, хоча цей військовий підрозділ був створений після початку повномасштабної російської війни в Україні 24 лютого, він сам, а також деякі інші бійці, воювали за Україну іще з початку російської агресії на Донбасі 2014 року.
Українська влада не підтвердила для "Голосу Америки" те, що батальйон імені Калиновського підпорядковується українському військовому командуванню. Проте Франак Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, повідомив, що вірить заяві батальйону про інтеграцію із українською армією. Він назвав цей підрозділ "ймовірно, найкраще організованою" білоруською групою бійців, що воюють на боці України.
Кабанчук розповів, що раніше деякі з цих білоруських військовиків входили до теорборони Києва та батальйону нацгвардії "Азов", однак зараз батальйон вже не є частиною цих підрозділів.
Більшість білорусів, які стають добровольцями й допомагають Україні воювати проти Росії керуються очікуваннями, що перемога Києва допоможе і Білорусі звільнитись від російського імперіалізму, - в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів колишній міністр закордонних справ Білорусі Павел Слюнькін. Тому, за його словами, серед тих, хто подає заявку на вступ до батальйону - "блогери, журналісти, айтішники, працівники фабрик" та представники інших цивільних професій.
Окрім батальйону імені Калиновського, існують й інші білоруські підрозділи, що воюють на боці України, зокрема, підрозділ "Пагоня". Про це днями твітувала Тихановська.
У заяві для "Голосу Америки" речник Інтернаціонального легіону територіальної оборони України Демієн Магроу повідомив, що українські посадовці розглядають питання інтеграції білоруських добровольців до легіону.
Але Кабанчук сказав, що його батальон не прагне приєднання до Інтернаціонального легіону, що може обмежити автономію підрозділу.
Вячорка додав у Twitter, що "Пагоня" також закладає основу нової професійної білоруської армії, маючи на увазі час, коли влада Олександра Лукашенка закінчиться.
Раніше Лукашенко заявив, що проукраїнські білоруські бійці воюють на боці Києва лише через гроші. Хоча Лукашенко виправдовує і підтримує російську війну, але допоки не відправляв до України власні війська. Кабанчук стверджує, що він усвідомлює, що такі дії можуть лише пришвидшити падіння його влади.
- Голос Америки
США документують воєнні злочини армії РФ в Україні - держсекретар Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN у неділю, що фотографії величезної кількості загиблих цивільних жителів Бучі - це "удар під дих" ("punch in the gut" - ред.).
Минулого тижня Держдеп офіційно звинуватив російські війська у воєнних злочинах в Україні. Відповідаючи на запитання, чи росіяни скоїли геноцид щодо українців, Блінкен сказав, що США уважно переглянуть свідчення і вивчать докази, щоб розуміти, "що саме мало місце в Україні, хто відповідальний і якою мірою".
За словами головного американського дипломата, найголовніше зараз те, щоб не мовчати про це, поки триває "жорстокість Росії щодо України".
"Від початку російської війни в Україні ми прямо говорили, що вважали, що війська РФ чинять воєнні злочини, тож ми працювали над тим, щоб задокументувати це, надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям", - сказав Блінкен.
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Блінкен відмовився підтвердити повідомлення американських медіа про те, що Вашингтон допомагає із передачею Україні танків радянської ери, але сказав, що США і НАТО надають Києву протитанкову зброю.
Щодо питання нейтрального статусу України як частини умов припинення російської війни, Блінкен сказав, що адміністрація президента Джо Байдена підтримає українців у рішенні щодо того, як зберегти власний суверенітет: "У майбутньому ми та союзники і партнери зробимо все, що можемо, аби переконатись, що це не повториться знову, і що Україна матиме можливості захиститись, протистояти подальшій російські агресії".
У неділю міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан також засудив "масові знущання" російських військовиків в Україні. Він сказав, що такі зловживання можуть являти собою воєнні злочини і що Франція співпрацюватиме з українською владою та Міжнародним кримінальним судом, щоб притягти до відповідальності всіх винних.
"Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів", - написала у Twitter міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її захисті", - додала Бербок, пише "Європейська правда".
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"Бучанська різанина доводить, що ненависть росіян щодо українців перевершує усе, що Європа бачила з часів Другої світової війни. Єдиний спосіб зупинити це: допомогти Україні вигнати росіян якомога швидше. Партнери знають, що нам потрібно. Танки, воєнні літаки, засоби протиповітряної оборони. Надайте це ЗАРАЗ", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Зґвалтування – це зброя війни. Хоча ми досі не знаємо всіх масштабів його застосування в Україні, вже очевидно, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчат – на очах у їхніх сімей як навмисний акт поневолення", – написала у Twitter амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс і нагадала, що використання такої "зброї" є воєнним злочином, що підлягає покаранню за міжнародним правом.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що «задокументувала декілька випадків порушення російськими військовими законів війни проти мирного населення в окупованих районах Чернігівської, Харківської і Київської областей України».
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В оприлюдненому в неділю звіті організації задокументовано випадки згвалтування, вбивств і насильства проти мирних жителів із 27 лютого по 14 березня.
Росія не відповіла на ці звинувачення.
У суботу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оголосила, що всю Київську область звільнили від російських військ.
Як в інтерв'ю CNN підкреслив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вихід російських сил із Київщини - не справжнє відведення військ, а радше перегрупування, за яким можуть бути подальші атаки.
1 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "категорично" відкидає закиди у цілеспрямованих атаках на цивільне населення та воєнних злочинах.
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода", "Європейська правда"
- Голос Америки
Росія не виводить війська по-справжньому, а змінює стратегію – Генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в неділю заявив, що Росія змінює свою стратегію в Україні та відкинув ідею, що вона виводитть свої війська з України.
«Те, що ми бачимо, це не справжнє виведення. Те, що ми бачимо – Росія змінює позиції своїх військ та виводить деякі з них, щоб переозброїти, посилити їх та поповнити запаси, але ми ніяким чином не повинні бути занадто оптимістичними, тому що напади продовжуватимуться», - сказав Генсек в програмі «Стан Держави» на каналі CNN.
Ми також занепокоєні потенційним збільшенням нападів, особливо на півдні та сході. Так що це не справжнє виведення військ, а радше зміна стратегії, з більшим фокусом на півдні та сході», - додав Генсек.
В матеріалі використані джерела CNN
- Голос Америки
Росія зберігає можливість висадки морського десанту – британська розвідка
Росія зберігає потенціал для спроби висадки морського десанту, проте ця операція, ймовірно, буде високо ризикованою, оскільки ЗС України матимуть можливість підготуватися до неї. Про це повідомило британське Міністерство оборони у «Твіттері».
«Мини у Чорному морі становлять серйозний ризик» для судноплавства, йдеться у повідомленні Міноборони.
Раніше в Чорному морі було виявлено кілька мін. Міністерство оборони Великобританії зазначає, що їхнє походження невідоме, проте це «майже безумовно» результат дій Росії в регіоні. Це демонструє, як вторгнення в Україну впливає на інтереси нейтральних держав та цивільних осіб, йдеться у дописі в Твіттері.
В матеріалі використані джерела Міноборони Великобританії
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