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Генсек ООН звернувся до Зеленського і Путіна з проханням про зустрічі
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна прийняти його в Києві та Москві віповідно, повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик.
За його словами, в окремих листах до Зеленського та Путіна Гутерріш повідомив, що «він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні». Відповіді на запити поки жодна сторона не надала.
Дюжжарик додав, що має намір супроводжувати генсека під час обох візитів, але не уточнив, хто ще може входити до складу делегації.
Також він не сказав, чи генсек погодиться відвідати лише одну країну, якщо отримає відповідь лише від однієї сторони.
На питання, чи жалкує генсек, що не звернувся з проханням про зустріч раніше, Дюжжарик відповів: «генсек робив все, що вважав найбільш практичним».
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав до чотириденної "гуманітарної пазузи" в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.
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“Війна об'єднала миколаївців у роботі, у нас немає часу горювати” - мер Миколаєва Сєнкевич. Відео
Мер Миколаєва Сєнкевич: "Перемога за нами, бо правда завжди перемагає".
“Війна об'єднала миколаївців у роботі, у нас нема часу горювати” - мер Миколаєва О.Сєнкевич
Неспокійна ситуація у місті Миколаїв, обстріли міста стали більш інтенсивними. Станом на вівторок, 19 квітня, в Миколаєві від початку війни внаслідок російських обстрілів загинуло 86 мирних мешканців, 388 осіб поранено, зокрема трьох дітей, - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Напередодні росіяни обстріляли дитячий садочок в Миколаєві. Через часті обстріли місто вже кілька днів лишається без води. Міська влада почала буріння додаткових свердловин, аби відновити водопостачання. Людям роздають хліб, а питну воду привозять із сусідніх міст. “Особисту історію війни міста Миколаїв” Голосу Америки розповів мер Олександр Сєнкевич.
Міський голова Миколаєва розповідає, що у місті наразі лишається близько 200 тисяч людей, щодня автобуси вивозять бажаючих евакуюватися. "Ми не закликаємо людей залишати місто, але рекомендуємо їм. Кожен сьогодні для себе має ухвалити рішення", - розповідає в інтерв'ю Голосу Америки Сєнкевич.
Він також запевнив, що тероборона Миколаєва "надмотивована", щоб захищати кожен своє місто і свою державу.
"Сьогодні в тероборону в нас людей записують, але не беруть. Мається на увазі, що є кількість людей, яка хоче захищати своє місто, свою країну, але, скажемо так, місць немає. Тому сьогодні бійці територіальної оборони проходять бойову підготовку, в нас є сили трьох головних напрямків - це армія ЗСУ, Національна гвардія і ТРО. Вони готуються, Вони отримують зброю. І ми ще будуємо додаткові лінії оборони міста, вони також готуються до виконання бойових завдань", - розповів мер Миколаєва.
"Коли мене питають, чи безпечно знаходитись в місті, я кажу: що от позавчора чи в понеділок стільки-то людей загинуло під час обстрілу, стільки-то поранено, якщо ви вважаєте, що це безпечно знаходитись в місті, ви можете залишатись. А взагалі я рекомендую всім покидати місто, допоки ворог не буде відтиснутий туди до Херсона, на схід до Криму". Далі - мер Олександр Сєнкевич:
Кирило Говорун - про роль РПЦ в розпалюванні війни в Україні, майбутнє «депутінізації» свідомості росіян. Інтерв’ю
Російська православна церква - один із головних постачальників ідей так званого "руського міра", а відтак відіграє відіграє ключову роль у розпалюванні ворожнечі - переконаний Архимандрит Кирило Говорун.
- Голос Америки
США ввели нові санкції проти Росії, в переліку - російський банк, компанія з майнінгу криптовалюти
Міністерство фінансів США оголосило в середу про запровадження нових санкцій проти осіб та організацій, які допомагають обходити санкційний режим. Зокрема до переліку потрапив російський банк "Транскапітал" і більш ніж 40 осіб та установ, пов'язаних з олігархом Костянтином Малофєєвим, який перебуває у санкційному переліку США з 2014 року.
Також санкції запроваджено проти російської індустрії майнінгу криптовалюти, яка вважається третьою за обсягами в світі, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Вперше Мінфін США вніс до санкційного переліку компанію, що займається майнінгом криптовалюти.
"Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб забезпечити, що санкції, введені нами в тісній співпраці з міжнародними партнерами, послаблюють здатність Кремля виявляти силу і фінансувати вторгнення", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.
До санкційного переліку включено компанію майнінгу криптовалюти Bitriver, яка має деклька офісів в Росії, йдеться в повідомленні. "Через управління фермами серверів, які продають можливості майнінгу криптовалюти за кордон, ці компанії допомагають Росії монетизувати природні ресурси. Росія має відносну перевагу в майнінгу криптовалюти, через наявність енергоресурсів та холодний клімат. Однак, майнінгові компаній залежать від імпортного комп'ютерного устаткування, фіатних платежів, що робить їх вразливими для санкцій".
В повідомленні також оголошується, що Державний департамент ввів візові обмеження проти 635 росіян, причетних до "утисків опозиції всередині Росії та за кордоном, порушення територіальної цілісності України, порушення прав людини в неофицийних центрах утримання на контрольованих Росією територіях українського регіону Донбас".
В матеріалі використано джерело Мінфіну США
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