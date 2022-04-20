Генсек ООН звернувся до Зеленського і Путіна з проханням про зустрічі

Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна прийняти його в Києві та Москві віповідно, повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик.

За його словами, в окремих листах до Зеленського та Путіна Гутерріш повідомив, що «він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні». Відповіді на запити поки жодна сторона не надала.

Дюжжарик додав, що має намір супроводжувати генсека під час обох візитів, але не уточнив, хто ще може входити до складу делегації.

Також він не сказав, чи генсек погодиться відвідати лише одну країну, якщо отримає відповідь лише від однієї сторони.

На питання, чи жалкує генсек, що не звернувся з проханням про зустріч раніше, Дюжжарик відповів: «генсек робив все, що вважав найбільш практичним».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав до чотириденної "гуманітарної пазузи" в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.