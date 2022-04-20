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Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман висловила занепокоєння відносно підтримки Китаєм російської агресії
Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман обговорила тісну співпрацю країн-членів НАТО, щоб забезпечити потужний механізм протидії та оборони та поділилась пріоритетами США відносно наступної концепції стратегії, яка чітко продемонструє – НАТО сильніше та більш обєднане, ніж будь-коли, йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
«Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку», - повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.
В середу міністр оборони США Ллойд Отсін у розмові зі своїм китайським колегою також висловив занепокоєння американської адміністрації стосовно можливості надання Китаєм військової допомоги Росії, повідомляє агентство АП.
Пентагон не дає деталей телефонного дзвінку, крім того, що сторони обговорили американо-китайські відносини в галузі оборони, питання регіональної безпеки та «неспровокованого вторгнення Росії в Україну».
Китайське оборонне відомство у своїй заяві зазначило, що «Китай вимагає, щоб США припинили свої військові провокації на морі та не використовували українське питання, щоб дискредитувати, підставляти, погрожувати чи здійснювати тиск на Китай».
В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США та агентства АП
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США ввели нові санкції проти Росії, в переліку - російський банк, компанія з майнінгу криптовалюти
Міністерство фінансів США оголосило в середу про запровадження нових санкцій проти осіб та організацій, які допомагають обходити санкційний режим. Зокрема до переліку потрапив російський банк "Транскапітал" і більш ніж 40 осіб та установ, пов'язаних з олігархом Костянтином Малофєєвим, який перебуває у санкційному переліку США з 2014 року.
Також санкції запроваджено проти російської індустрії майнінгу криптовалюти, яка вважається третьою за обсягами в світі, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Вперше Мінфін США вніс до санкційного переліку компанію, що займається майнінгом криптовалюти.
"Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб забезпечити, що санкції, введені нами в тісній співпраці з міжнародними партнерами, послаблюють здатність Кремля виявляти силу і фінансувати вторгнення", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.
До санкційного переліку включено компанію майнінгу криптовалюти Bitriver, яка має деклька офісів в Росії, йдеться в повідомленні. "Через управління фермами серверів, які продають можливості майнінгу криптовалюти за кордон, ці компанії допомагають Росії монетизувати природні ресурси. Росія має відносну перевагу в майнінгу криптовалюти, через наявність енергоресурсів та холодний клімат. Однак, майнінгові компаній залежать від імпортного комп'ютерного устаткування, фіатних платежів, що робить їх вразливими для санкцій".
В повідомленні також оголошується, що Державний департамент ввів візові обмеження проти 635 росіян, причетних до "утисків опозиції всередині Росії та за кордоном, порушення територіальної цілісності України, порушення прав людини в неофицийних центрах утримання на контрольованих Росією територіях українського регіону Донбас".
В матеріалі використано джерело Мінфіну США
Делегації США, України полишили засідання G-20 під час виступу Росії - ЗМІ
Міністр фінансів США Дженнет Єллен, українська делегація та делегації інших країн вийшли з засідання міністрів фінансів "Великої 20-ки", повідомляють ЗМІ з посиланням на осіб присутніх на зустрічі. Першим про це повідомило видання Washington Post. Деякі учасники зустрічі, що відбувалась у віртуальному режимі, вимкнули свої камери під час виступу РФ, додає Bloomberg. Засідання відбувалось в закритому для преси режимі.
Таким чином країни висловились проти участі в G-20 російської делегації, яку очолює міністр фінансів країни Антон Сілуанов. Проти Сілуанова діють санкції США.
Раніше цього місяця Єллен заявила, що вона повідомила Індонезію, яка цього року є організатором засідання, що США не будуть "брати участь в низці засідань групи, якщо там будуть росіяни", наводить The Hill слова Єллен на слуханнях в Конгресі. Президент США Байден раніше заявляв про необхідність виключити Росію з G-20.
Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер напередодні закликав Сілуанова не брати участі в засіданні, пише Reuters. "Ми вимагаємо, щоб Росія негайно зупинила військові дії і закликаємо Росію утриматись від участі в зустрічах G-20. Війна не поєднується з міжнародною співпрацею", - наводить слова Ле Мер агенція Reuters.
В статті використані матеріали Washington Post, Bloomberg, The Hill, Reuters
Трюдо: Канада відправить в Україну важку артилерію. Відео
«Канада відправить в Україну важку артилерію», - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
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