Заступниця Держсекретаря США  Венді Шерман висловила занепокоєння відносно підтримки Китаєм російської агресії

Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман обговорила тісну співпрацю країн-членів НАТО, щоб забезпечити потужний механізм протидії та оборони та поділилась пріоритетами США відносно наступної концепції стратегії, яка чітко продемонструє – НАТО сильніше та більш обєднане, ніж будь-коли, йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

«Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку», - повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.

В середу міністр оборони США Ллойд Отсін у розмові зі своїм китайським колегою також висловив занепокоєння американської адміністрації стосовно можливості надання Китаєм військової допомоги Росії, повідомляє агентство АП.

Пентагон не дає деталей телефонного дзвінку, крім того, що сторони обговорили американо-китайські відносини в галузі оборони, питання регіональної безпеки та «неспровокованого вторгнення Росії в Україну».

Китайське оборонне відомство у своїй заяві зазначило, що «Китай вимагає, щоб США припинили свої військові провокації на морі та не використовували українське питання, щоб дискредитувати, підставляти, погрожувати чи здійснювати тиск на Китай».

В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США та агентства АП