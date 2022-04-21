Пентагон надав деталі нового пакету безпекової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів

На фото те, що США пообіцяли Україні в рамках пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів, про який Білий дім оголосив 13 квітня.

1. Одинадцять вертольотів Мі-17

Гелікоптери Mi-17 радянського виробництва використовуються переважно для транспортування. Вони можуть перевозити до 24-х військовослужбовців або чотири тонни вантажу. Деякі з них оснащені кулеметами та/або керованими ракетами

2. П'ятсот ракет Javelin і «​тисячі інших протитанкових систем»​

Американські ракети Javelin вже знайшли широке застосування проти російської бронетехніки у війні з Росією. Зброя дозволяє проводити атаки за принципом «вистрілив та забув» на відстані до 2,6 км. Під час цих атак ракета направляється до вибраної цілі, тобто бійці можуть запустити її, а потім негайно шукати собі укриття. Згідно з бюджетом Пентагону на 2021 рік одна пускова установка і ракета коштують 178 000 доларів.

3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36

Цей «радар локації зброї» використовується для виявлення артилерії. Відстежується траекторія снаряда, що дозволяє обчислити, де саме розміщена артилерійська установка.

4. Двісті бронетранспортерів М113

Ці гусеничні транспортні засоби широко використовувалися під час війни у В’єтнамі, але зараз використовуються Сполученими Штатами в основному як допоміжні машини, як от машини швидкої допомоги на полі бою. M113 може перевозити до 15 пасажирів і використовує легку алюмінієву броню, яка захищає тільки від стрілецької зброї та уламків снарядів тощо.

5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»

Цю пластикову вибухівку можна формувати, як пластилін. Вона має вибухову силу, здатну прорізати сталь, наприклад, залізничні колії.

6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade

Ці «дрони-смертники» важать всього 2,5 кілограма і можуть бути швидко підняті у повітря з мінометної труби. Switchblades використовують пряму відеотрансляцію для визначення місця розташування цілей і оснащені боєголовкою розміром із гранату, здатною вбивати ворога та пошкоджувати неброньовану техніку. Це набагато швидше та дешевше, ніж виклик авіапідтримки, Кожен такий дрон коштує приблизно 6 тисяч доларів. Збільшена версія Switchblade призначена для знищення бронетехніки.

7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore

8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel

Ця радіолокаційна система призначена для виявлення літаків, безпілотників і крилатих ракет, які наближаються, на відстані до 40 кілометрів.

9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин

Машини Humvee широко використовуються в американській армії. Машини з низькою підвіскою можуть бути оснащені озброєнням, включно з великокаліберними кулеметами або протитанковими ракетами.

10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів

Поки невідомо, які саме 155-міліметрові гаубиці з арсеналу США поставлять в Україну. Модель M198, яку можна побачити на цьому зображенні, вперше надійшла на озброєння армії США в 1970-х роках, але мала кілька конструктивних недоліків і в даний час здебільшого замінена новішою версією. Гаубиця М198 має дальність дії понад 20 кілометрів.

11. Захисні костюми при хімічних, біологічних та ядерних загрозах

Пентагон також зобов’язався поставити Україні медичне обладнання, бронежилети та шоломи, оптичні прилади, лазерні далекоміри та невказані моделі «безпілотних суден берегової оборони».

Нагадаємо, що раніше міністри фінансів «Групи семи» заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму, що перевищує 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі.

У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.

Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.