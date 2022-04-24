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- Голос Америки
Президент Байден зробив заяву з нагоди річниці геноциду вірмен
Президент Байден у заяві, розміщеній на сайті Білого дому, у 107-му річницю вшанував пам'ять жертв геноциду вірмен.
«Сьогодні ми згадуємо півтора мільйона вірмен, які були депортовані, вбиті чи відправлені на смерть у кампанії на знищення, та оплакуємо трагічну втрату такої великої кількості життів», - йдеться у заяві президента Байдена.
У своєму зверненні Байден відновив клятву США залишатися пильними щодо «руйнівного впливу ненависті у всіх її проявах».
«Ми знову заявляємо про свою відданість викривати звірства, які надовго залишають шрами на світі. У той час, коли ми оплакуємо те, що було втрачено під час Медс Єгерн, давайте подвоїмо наші зусилля у напрямку зцілення та побудови кращого, мирного світу, якого ми прагнемо для наших дітей. Світу, де поважають права людини, де наші дні не відзначені злом фанатизму та нетерпимості, і де люди вільні жити у гідності та безпеці», - закликав президент Байден.
Він відзначив, що вірмени є важливою частиною американського суспільства, а американський народ продовжує віддавати шану всім вірменам, які загинули під час геноциду.
Раніше президент Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом.
Байден зробив цю заяву, спілкуючись з журналістами 12 квітня: "Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".
Цього місяця в інтерв'ю ABC радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд. "Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - говорить посадовиця.
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- Голос Америки
Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, що летять в Сирію
Туреччина закрила свій повітряний простір для російських цивільних та військових літаків, що літають до Сирії. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
“Ми закрили повітряний простір для військових літаків Росії — і навіть цивільних - які летять до Сирії. У них був час до квітня, ми просили у березні”, - цитують турецькі ЗМІ міністра Чавушоглу.
Чавушоглу додав, що передав це рішення своєму російському колезі Сергію Лаврову, який у свою чергу повідомив про це російського президента Володимира Путіна.
“Через один-два дні вони сказали: Путін віддав наказ, ми більше не будемо літати”, — цитують Чавушоглу турецькі журналісти.
За його словами, заборона буде діяти три місяці.
Росія поки не відповіла на рішення Туреччини.
Росія та Іран суттєво підтримували уряд Башара аль-Ассада під час громадянської війни у Сирії. Тоді як Туреччина в цьому конфлікті підтримувала сирійських повстанців.
У 2015 році, коли Туреччина збила російський літак поблизу турецько-сирійського кордону, відносини Анкари з Москвою почали псуватись.
Втім,пізніше Путін та Ердоган нормалізували відносини між країнами, що розглядають один одного важливими торговельними партнерами та дипломатичними союзниками.
Туреччина намагається бути посередником між Україною та Росією, зокрема, офіційна Анкара намагається організувати зустріч у Стамбулі президентів Зеленського та Путіна.
Глава МЗС Туреччини зазначив, що перспективи таких переговорів лишаються туманними.
“Якщо вони хочуть угоди, це неминуче”, — цитує Чавушоглу. - «Це може довго не відбуватися, але це може раптом статися”.
Президент України Володимир Зеленський у неділю також повідомив, що у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обговорили "необхідність негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайний обмін заблокованих військових".
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США оголосять про нову допомогу Україні наступного тижня – заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер
Заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер заявив у неділю, що треба очікувати від США оголошень про нову допомогу Україні наступного тижня.
«Ми оголошували про практичні результати….які дадуть можливість українцям воювати кожного дня, кожного тижня, і ми матимемо більше сказати наступного тижня», - сказав Файнер в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC.
На запитання, чи готові США назвати Росію спонсором тероризму, Файнер сказав, що адміністрація продовжує розглядати «додаткові кроки», коли йдеться про покарання Кремля за його неспровоковане вторгнення в Україну.
«Я думаю, ми були чіткі, що ми розглядаємо це питання, так само, як розглядаємо широкий спектр інших додаткових кроків, до яких ми можемо вдатись, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вони скоюють на території України», - сказав Файнер.
На запитання, чи подальша агресія росіян на півдні України змінить стратегію США, Файнер відповіів, що США залишаються «спритними».
«Ми показали здатність бути спритними, щоб скорегувати нашу допомогу та наш підхід по мірі зміни цілей війни Росії. І ми продовжуватимемо це робити з часом в залежності від того, як змінюватиметься ситуація на полі бою», - сказав Файнер.
Щодо переговорів між Генсеком ООН та президентом Путіним, Файнер зауважив, що українці повинні бути «головним чинником» на будь-яких перемовинах. Він також сказав, що США не оголошуватимуть заздалегідь про візит на високому рівні до України.
В матеріалі використані джерела NBC
- Голос Америки
ОБСЄ працює над звільненням з російського полону своїх працівників
ОБСЄ вживає заходів, щоб звільнити з російського полону членів Спеціальної моніторингової місії організації, яких затримали на сході України.
Про це мовиться у заяві Організації з безпеки та співробітництва у Європі від суботи, 23 квітня.
“ОБСЄ вкрай стурбована тим, що групу членів національної моніторингової місії позбавили волі в Донецьку та Луганську. ОБСЄ використовує всі доступні канали, щоб сприяти звільненню своїх співробітників”, - заявила прес-служба ОБСЄ.
У п’ятницю, 22 квітня, заступник посла Великобританії у ОБСЄ розкритикував Росію за відмову після березня продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні.
“Ми отримали тривожні повідомлення про те, що ставленики Росії на Донбасі загрожують персоналу місії, їх техніці та приміщенням, і що російські сили взяли в полон співробітників СММ”, – заявила Дейрдре Браун у зверненні, яке оприлюднив уряд Великобританії.
Раніше у березні ОБСЄ заявило, що їм вдалось евакуювати з України майже 500 членів міжнародної місії.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 1 квітня перейшла до виконання лише адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку членів місії та активів по всій Україні, зокрема на територіях, які не контролює уряд України.
СММ продовжувала допомагати національним співробітникам, які залишилися в Україні, щоб перевезти їх до безпечніших районів.
“Контакти з членами національної місії продовжуються щодня, в тому числі для того, щоб з'ясувати їх місцезнаходження та допомогти їм, наскільки це можливо, якщо вони вирішать переїхати”, - мовиться у заяві ОБСЄ від 22 квітня.
Напередодні ОБСЄ оприлюднила звіт про ситуацію в Україні від 24 лютого до 22 березня, у ньому наводяться факти військових злочинів Росії в Україні.
Франція: Макрон і Ле Пен зустрілися в другому турі виборів президента
У Франції сьогодні 24 квітня відбувається другий тур виборів президента. За обрання на другий п’ятирічний термін бореться президент Емманюель Макрон. Його суперниця – лідерка правих популістів Марін Ле Пен.
Ці суперники вже зустрілися в другому турі виборів п’ять років тому. Тоді Макрон, який йшов на вибори, як і Ле Пен як представник опозиції, здобув переконливу перемогу. Зараз, за опитуваннями, його шанси теж кращі, хоча розрив між кандидатами, швидше за все, буде меншим. Загалом, за опитуваннями, Макрон може претендувати на 55 відсотків голосів.
Якщо Макрон здобуде перемогу, він стане першим президентом Франції за 20 років, який зможе обиратися на другий термін. Востаннє це вдавалося Жаку Шираку, який переміг батька Марін Ле Пен, Жана-Марі.
Багато європейських лідерів підтримали Макрона, висловивши побоювання, що перемога Ле Пен зашкодить Євросоюзу. Вони також звинуватили її у лояльному ставленні до президента Росії Володимира Путіна.
Ле Пен засудила російське вторгнення до України, але продовжує виступати за продовження співпраці з Москвою. Позиція Макрона, який до останнього часу залишався одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримували контакт із Володимиром Путіним, під час війни стає дедалі жорсткішою щодо Кремля.
У ході передвиборчих дебатів Макрон розкритикував свою суперницю за зв’язки з Росією. Чинний президент, зокрема, вказав на кредит, який партія Марін Ле Пен взяла у «Першого російсько-чеського банку» у 2014 році. За його словами, ця обставина означає, що у разі обрання президентом у Ле Пен у відносинах із Кремлем «будуть зв’язані руки».
Під час дебатів Ле Пен намагалася апелювати до виборців, невдоволення яких може бути пов’язане зі зростанням споживчих цін, зокрема, через війну Росії з Україною. Ле Пен заявила, що її пріоритетом, якщо вона стане першою жінкою на посаді президента Франції, буде зниження витрат громадян. Себе вона назвала кандидатом тих, хто ледве зводить кінці з кінцями.
За результатами першого туру, що відбувся 10 квітня, за Макрона віддали голоси майже 28 відсотків виборців, за Ле Пен – понад 23 відсотки.
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