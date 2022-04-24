Президент Байден зробив заяву з нагоди річниці геноциду вірмен

Президент Байден у заяві, розміщеній на сайті Білого дому, у 107-му річницю вшанував пам'ять жертв геноциду вірмен.

«Сьогодні ми згадуємо півтора мільйона вірмен, які були депортовані, вбиті чи відправлені на смерть у кампанії на знищення, та оплакуємо трагічну втрату такої великої кількості життів», - йдеться у заяві президента Байдена.

У своєму зверненні Байден відновив клятву США залишатися пильними щодо «руйнівного впливу ненависті у всіх її проявах».

«Ми знову заявляємо про свою відданість викривати звірства, які надовго залишають шрами на світі. У той час, коли ми оплакуємо те, що було втрачено під час Медс Єгерн, давайте подвоїмо наші зусилля у напрямку зцілення та побудови кращого, мирного світу, якого ми прагнемо для наших дітей. Світу, де поважають права людини, де наші дні не відзначені злом фанатизму та нетерпимості, і де люди вільні жити у гідності та безпеці», - закликав президент Байден.

Він відзначив, що вірмени є важливою частиною американського суспільства, а американський народ продовжує віддавати шану всім вірменам, які загинули під час геноциду.

Раніше президент Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом.

Байден зробив цю заяву, спілкуючись з журналістами 12 квітня: "Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".

Цього місяця в інтерв'ю ABC радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.

Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд. "Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - говорить посадовиця.