Президент Байден привітав християн східного обряду з Великоднем 

«У цей святковий час ми молимось за всіх тих, хто страждає від жорстокості війни та переслідування. Ми горюємо зі всіма тими, хто втратив рідних та тих, хто боїться за свою безпеку, і знову висловлюємо відданість працювати заради миру зі справедливістю, свободи та безпеки для всіх», - йдеться у привітанні президента Байдена, розміщеному на сайті Білого дому.

Він наголосив, що цього року США стали свідками того, як «православні християни посилили американську націю та світ шляхом співчуття та службою для інших, демонстрацією міжрелігійної солідарності, захисту релігійних свобод для всіх повсюди, як також шляхом прагнення до творіння».

З Великоднем українців у себе в Твіттері привітав держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми натхнені стійкістю православних християн в Україні, які опинились перед обличчям жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень надії та швидкого повернення до миру», - написав держсекретар Блінкен.

В матеріалі використані джерела вебсторінки Білого дому.