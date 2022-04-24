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США оголосять про нову допомогу Україні наступного тижня – заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер
Заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер заявив у неділю, що треба очікувати від США оголошень про нову допомогу Україні наступного тижня.
«Ми оголошували про практичні результати….які дадуть можливість українцям воювати кожного дня, кожного тижня, і ми матимемо більше сказати наступного тижня», - сказав Файнер в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC.
На запитання, чи готові США назвати Росію спонсором тероризму, Файнер сказав, що адміністрація продовжує розглядати «додаткові кроки», коли йдеться про покарання Кремля за його неспровоковане вторгнення в Україну.
«Я думаю, ми були чіткі, що ми розглядаємо це питання, так само, як розглядаємо широкий спектр інших додаткових кроків, до яких ми можемо вдатись, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вони скоюють на території України», - сказав Файнер.
На запитання, чи подальша агресія росіян на півдні України змінить стратегію США, Файнер відповіів, що США залишаються «спритними».
«Ми показали здатність бути спритними, щоб скорегувати нашу допомогу та наш підхід по мірі зміни цілей війни Росії. І ми продовжуватимемо це робити з часом в залежності від того, як змінюватиметься ситуація на полі бою», - сказав Файнер.
Щодо переговорів між Генсеком ООН та президентом Путіним, Файнер зауважив, що українці повинні бути «головним чинником» на будь-яких перемовинах. Він також сказав, що США не оголошуватимуть заздалегідь про візит на високому рівні до України.
В матеріалі використані джерела NBC
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- Голос Америки
ОБСЄ працює над звільненням з російського полону своїх працівників
ОБСЄ вживає заходів, щоб звільнити з російського полону членів Спеціальної моніторингової місії організації, яких затримали на сході України.
Про це мовиться у заяві Організації з безпеки та співробітництва у Європі від суботи, 23 квітня.
“ОБСЄ вкрай стурбована тим, що групу членів національної моніторингової місії позбавили волі в Донецьку та Луганську. ОБСЄ використовує всі доступні канали, щоб сприяти звільненню своїх співробітників”, - заявила прес-служба ОБСЄ.
У п’ятницю, 22 квітня, заступник посла Великобританії у ОБСЄ розкритикував Росію за відмову після березня продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні.
“Ми отримали тривожні повідомлення про те, що ставленики Росії на Донбасі загрожують персоналу місії, їх техніці та приміщенням, і що російські сили взяли в полон співробітників СММ”, – заявила Дейрдре Браун у зверненні, яке оприлюднив уряд Великобританії.
Раніше у березні ОБСЄ заявило, що їм вдалось евакуювати з України майже 500 членів міжнародної місії.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 1 квітня перейшла до виконання лише адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку членів місії та активів по всій Україні, зокрема на територіях, які не контролює уряд України.
СММ продовжувала допомагати національним співробітникам, які залишилися в Україні, щоб перевезти їх до безпечніших районів.
“Контакти з членами національної місії продовжуються щодня, в тому числі для того, щоб з'ясувати їх місцезнаходження та допомогти їм, наскільки це можливо, якщо вони вирішать переїхати”, - мовиться у заяві ОБСЄ від 22 квітня.
Напередодні ОБСЄ оприлюднила звіт про ситуацію в Україні від 24 лютого до 22 березня, у ньому наводяться факти військових злочинів Росії в Україні.
Франція: Макрон і Ле Пен зустрілися в другому турі виборів президента
У Франції сьогодні 24 квітня відбувається другий тур виборів президента. За обрання на другий п’ятирічний термін бореться президент Емманюель Макрон. Його суперниця – лідерка правих популістів Марін Ле Пен.
Ці суперники вже зустрілися в другому турі виборів п’ять років тому. Тоді Макрон, який йшов на вибори, як і Ле Пен як представник опозиції, здобув переконливу перемогу. Зараз, за опитуваннями, його шанси теж кращі, хоча розрив між кандидатами, швидше за все, буде меншим. Загалом, за опитуваннями, Макрон може претендувати на 55 відсотків голосів.
Якщо Макрон здобуде перемогу, він стане першим президентом Франції за 20 років, який зможе обиратися на другий термін. Востаннє це вдавалося Жаку Шираку, який переміг батька Марін Ле Пен, Жана-Марі.
Багато європейських лідерів підтримали Макрона, висловивши побоювання, що перемога Ле Пен зашкодить Євросоюзу. Вони також звинуватили її у лояльному ставленні до президента Росії Володимира Путіна.
Ле Пен засудила російське вторгнення до України, але продовжує виступати за продовження співпраці з Москвою. Позиція Макрона, який до останнього часу залишався одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримували контакт із Володимиром Путіним, під час війни стає дедалі жорсткішою щодо Кремля.
У ході передвиборчих дебатів Макрон розкритикував свою суперницю за зв’язки з Росією. Чинний президент, зокрема, вказав на кредит, який партія Марін Ле Пен взяла у «Першого російсько-чеського банку» у 2014 році. За його словами, ця обставина означає, що у разі обрання президентом у Ле Пен у відносинах із Кремлем «будуть зв’язані руки».
Під час дебатів Ле Пен намагалася апелювати до виборців, невдоволення яких може бути пов’язане зі зростанням споживчих цін, зокрема, через війну Росії з Україною. Ле Пен заявила, що її пріоритетом, якщо вона стане першою жінкою на посаді президента Франції, буде зниження витрат громадян. Себе вона назвала кандидатом тих, хто ледве зводить кінці з кінцями.
За результатами першого туру, що відбувся 10 квітня, за Макрона віддали голоси майже 28 відсотків виборців, за Ле Пен – понад 23 відсотки.
- Голос Америки
Держсекретар Блінкен привітав українців з Великоднем
«Ми натхнені стійкістю православних християн в Україні, які опинились перед обличчям жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень, надії та швидкого повернення до миру», - написав у себе в Твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.
У неділю, 24-го квітня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін прибувають до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних медіа в суботу, 23-го квітня. Розмова із журналістами відбулась на одній зв станцій київського метрополітену.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ”, - повідомив український лідер і додав, - “Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання”.
У Держдепартаменті, Міністерстві оборони США та Білому домі поки що не коментують потенційний візит американських посадовців до Києва.
В матеріалі використані джерела Твіттер.
Штат Західна Вірджинія направить в Україну бронетранспортери M-113
Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що Національна Гвардія штату відправить в Україну на запит Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка «не розголошується», повідомляє агентство AP.
Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.
«Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини», - йдеться у заяві.
Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також попросив Асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.
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