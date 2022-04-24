США оголосять про нову допомогу Україні наступного тижня – заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер

Заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер заявив у неділю, що треба очікувати від США оголошень про нову допомогу Україні наступного тижня.

«Ми оголошували про практичні результати….які дадуть можливість українцям воювати кожного дня, кожного тижня, і ми матимемо більше сказати наступного тижня», - сказав Файнер в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC.

На запитання, чи готові США назвати Росію спонсором тероризму, Файнер сказав, що адміністрація продовжує розглядати «додаткові кроки», коли йдеться про покарання Кремля за його неспровоковане вторгнення в Україну.

«Я думаю, ми були чіткі, що ми розглядаємо це питання, так само, як розглядаємо широкий спектр інших додаткових кроків, до яких ми можемо вдатись, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вони скоюють на території України», - сказав Файнер.

На запитання, чи подальша агресія росіян на півдні України змінить стратегію США, Файнер відповіів, що США залишаються «спритними».

«Ми показали здатність бути спритними, щоб скорегувати нашу допомогу та наш підхід по мірі зміни цілей війни Росії. І ми продовжуватимемо це робити з часом в залежності від того, як змінюватиметься ситуація на полі бою», - сказав Файнер.

Щодо переговорів між Генсеком ООН та президентом Путіним, Файнер зауважив, що українці повинні бути «головним чинником» на будь-яких перемовинах. Він також сказав, що США не оголошуватимуть заздалегідь про візит на високому рівні до України.

В матеріалі використані джерела NBC