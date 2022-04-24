Ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі на захист своєї Батьківщини – Байден

Президент Байден з нагоди двох місяців від початку повномасштабної війни Росії проти України висловив українцям підтримку США.

«Дві місяці пройшло після того, як Путін здійснив неспровоковану та невиправдану атаку на Україну, Київ досі продовжує стояти. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишається при владі.

Ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі на захист своєї Батьківщини», - написав у себе в Твіттері президент Байден.

Також в неділю заступник радника з нацбезпеки США Джон Файнер заявив, що треба очікувати оголошень про нову допомогу США Україні «наступного тижня».

«Ми оголошували про практичні результати….які дадуть можливість українцям воювати кожного дня, кожного тижня, і ми матимемо більше сказати наступного тижня», - сказав Файнер в ефірі програми «Зустріч з пресою» на каналі NBC.