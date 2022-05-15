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- Голос Америки
Блінкен висловив упевненість, що Фінляндія та Швеція будуть в НАТО
Після зустрічі голів МЗС країн НАТО у Берліні 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив рішучу впевненість, що Фінляндія та Швеція будуть прийняті до альянсу, попри деякі заперечення Анкари.
«Я не хочу характеризувати конкретну розмову, яка у нас відбулася, ні з міністром закордонних справ Туреччини, ні в рамках самих сесій НАТО, але можу сказати таке: я чув майже за всіма напрямами, дуже сильну підтримку приєднання до альянсу (Швеції та Фінляндії – ред.)», – сказав Блінкен.
Заперечення Туреччини щодо Швеції викликані передусім тим, що вона вважається поблажливою до Робочої партії Курдистану, яку Анкара, а також США і ЄС вважають терористичним угрупованням.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що готовий обговорити це питання як з Фінляндією, так і Швецією, а також з іншими країнами НАТО.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна та інші країни ясно дали зрозуміти, що готові прискорити процес ратифікації для Фінляндії та Швеції.
Уряд Фінляндії оголосив у неділю, що подає заявку про приєднання до НАТО, повідомляє СNN. Це рішення було оголошено під час прес-конференції президента Фінляндії Саулі Нііністо та прем’єр-міністерки Санни Марін. Рішення уряду має бути ухвалене парламентом країни перед тим, як Фінляндії може офіційно подати заявку на членство в Альянсі.
«Ми надіємось, що парламент схвалить рішення подати заявку на членство в НАТО. У наступні дні. Воно буде базуватись на потужному мандаті, з підтримкою президента республіки. Ми підтримували тісний контакт щ урядами країн НАТО та самим НАТО», - сказала Марін під час прес-конференції.
«Ми близькі партнери з НАТО, але це історичне рішення приєднатись до НАТО, і надіюсь, що ми приймемо це рішення разом», - додала вона.
Очікується, що 16 травня скандинавська країна Швеція зробить аналогічну заяву.
Президент США Джо Байден в п'ятницю поспілкувався телефоном з лідерами Фінляндії та Швеції. Під час розмови лідери підкреслили підтримку України у війні, президент США також наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО і праві Фінляндії та Швеції обирати власне майбутнє, міжнародну політику та формати безпеки, заявили в Білому домі.
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Уряд Фінляндії офіційно оголосив про рішення подати заявку на членство в НАТО
Уряд Фінляндії оголосив у неділю, що подає заявку про приєднання до НАТО, повідомляє СNN. Це рішення було оголошено під час прес-конференції президента Фінляндії Саулі Нііністо та прем’єр-міністерки Санни Марін. Рішення уряду має бути ухвалене парламентом країни перед тим, як Фінляндії може офіційно подати заявку на членство в Альянсі.
«Ми надіємось, що парламент схвалить рішення подати заявку на членство в НАТО. У наступні дні. Воно буде базуватись на потужному мандаті, з підтримкою президента республіки. Ми підтримували тісний контакт щ урядами країн НАТО та самим НАТО», - сказала Марін під час прес-конференції.
«Ми близькі партнери з НАТО, але це історичне рішення приєднатись до НАТО, і надіюсь, що ми приймемо це рішення разом», - додала вона.
У суботу президент Нііністо подзвонив Путіну, щоб повідомити про наміри Фінляндії приєднатись до НАТО. Путін назвав рішення Фінляндії «помилкою».
Застереження щодо вступу Фінляндії та Швеції висловила і Туреччина, яка є членом Альянсу. Речник турецького президента в суботу заявив Reuters, що Туреччина не намагається блокувати вступ Фінляндії та Швеції, але хоче, щоб міркування безпеки інших країн враховувались.
НАТО раніше привітало можливе членство Фінляндії та Швеції в Альянсі. Президент США Джо Байден в п'ятницю поспілкувався телефоном з лідерами двох країн. Під час розмови лідери підкреслили підтримку України у війні, президент США також наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО і праві Фінляндії та Швеції обирати власне майбутнє, міжнародну політику та формати безпеки, заявили в Білому домі.
Під час недільної прес-конференції прем’єрка Марін заявила, що вступ до НАТО посилить безпеку країни та збільшить її потужність.
В матеріалі використані джерела CNN та CNBC
- Голос Америки
Наступ Росії втратив темпи та навряд прискориться протягом місяця – британська розвідка
Наступ Росії на Донбасі втратив темпи та за нинішніх умов Росія навряд чи зможе значно його прискорити протягом наступних тридцяти дів. Про це повідомляє британська військова розвідка.
В опублікованому 15 травня повідомлення йдеться, що Росія втратила скоріш за все третину сухопутних військ, які були направлені на війну у лютому. Міноборони каже, що «попри незначні досягнення на початку, Росія не змогла захопити значні території України та має зазнає стабільно високі рівні виснаження».
Британська розвідка прогнозує, що уповільнення російського нападу буде посилюватись через втрату мостового обладнання, розвідданих та дронів для спостереження.
«Протягом усього періоду конфлікту росіянам не вистачало мостового обладнання, що сповільняло та обмежувало наступальні маневри. Російські БПЛА мають критично важливе значення для тактичної обізнаності на управління артилерією, але є уразливими перед українськими ППО», - йдеться у повідомленні.
Британці також констатують низький бойових дух російського війська та зниження бойової ефективності. «Більшість з цих потужностей не можуть бути швидко замінені та відновлені, що продовжуватиме перешкоджати російській операції в Україні».
В матеріалі використані джерела: Твіттер британської військової розвідки.
Блінкен і Кулеба обговорили у Берліні безпекову допомогу Києву та експорт зернових
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні. Зустріч відбулася в рамках з’їзду голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу 15 травня.
Як розповів журналістам речник Держдепу Нед Прайс, Блінкен і Кулеба обговорили зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" та НАТО, під час яких, як наголосив Блінкен, союзники висловили сильну підтримку Україні.
Прайс повідомив, що держсекретар повідомив українському колезі деталі щодо останнього траншу американської безпекової допомоги для підтримання оборонних потужностей України. "Секретар та міністр закордонних справ Кулеба також обговорили вплив жорстокої російської війни, включаючи глобальну продуктову безпеку, та заявив про відданість пошуку вирішення питання експорту українських зернових на міжнародні ринки".
Блінкен також "підкреслив триваючу відданість США підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України перед обличчям неспровокованої війни Росії".
"Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", – повідомив у Twitter Кулеба.
Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, спілкуючись із журналістами, розповів, що події в Україні будуть на порядку денному дводенної зустрічі: "Брутальне вторгнення Росії втрачає темп. Враховуючи значну підтримку союзників та партнерів, мільярди доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, ми знаємо, що завдяки сміливості українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", – сказав він.
У суботу, як повідомляв Голос Америки, у засіданні Альянсу взяли участь міністри Фінляндії та Швеції, які поінформували союзників про можливе членство цих країн в НАТО.
Росія, що називає повномасштабну воєнну агресію в Україні "спецоперацією" з "денацифікації", виступає проти можливого членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Російський президент Володимир Путін під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо назвав "помилкою" "кінець політики військової нейтральності" країни. Нііністо ж вказав на те, що безпекова ситуація для Фінляндії змінилась після російського вторгнення до України.
У статті використано матеріали Радіо Свободи
Святкування європейських цінностей: Україна вперше бере участь у відзначенні Дня Європи у Вашингтоні
У суботу, 14 травня, представництво України у Вашингтоні офіційно взяло участь у місцевому святкуванні Дня Європи, яке 27 посольств країн ЄС відзначають у перші вихідні травня.
У 80-тий день війни, посолка України у США Оксана Маркарова сказала, що участь українського посольства у святкуванні європейських цінностей є, щонайменше, символічною. «Зараз дуже важливо що ми не просто воюємо за ці цінності, ми також не забуваємо усім розказувати, що Україна – це Європа. По-перше, ми показуємо, що ми – країна сильних та незламних людей, а по-друге – країна справжніх європейців. Ми будемо там, коли переможемо нашого ворога».
Посольства європейських країн у США у цей день традиційно відкривають свої двері аби представити власну культуру та досягнення усім бажаючим.
На фестивалі української культури в Українському домі виступив відомий скрипаль Василь Попадюк. «Зараз усі роблять все що можуть. Я ніколи не відмовляюся від таких благодійних концертів – щоб хоч якось допомогти Україні», - сказав Попадюк у коментарі для Голосу Америки.
Пригощав гостей колишній шеф-кухар ресторану української кухні «Veselka» у Нью-Йорку Дмитро Марценюк.
Бажаючі також могли придбати предмети традиційного українського одягу або декорацій та спробувати домашню випічку, закрутки або сало. Прибутки від продажу підуть на допомогу українській армії та інші потреби, спричинені збройним нападом Росії на Україну.
На території Українського дому також не можна оминути виставки із нагадуванням про ситуацію в Україні, а також - про внесок українців у світову науку та культуру.
У посольстві кажуть, що сьогодні багато хто прийшов підтримати українців та висловити слова солідарності, а також співчуття, «тому що та ціна, якою ми здобуваємо свою європейськість, вона занадто висока для нас», - сказала Оксана Маркарова в коментарі для Голосу Америки. «Ніхто не повинен платити таку ціну. Але у нас немає іншого виходу – ми маємо перемогти».
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