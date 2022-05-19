Сенат США затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні

Сенат США одноголосно підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні. Голосування відбулось в середу після того, як її кандидатуру підтримав комітет Сенату США з міжнародних відносин.

Посада посла США в Україні була вакантною з 2019 року, коли тогочасний президент США Дональд Трамп відкликав з Києва Марі Йованович.

Брінкс, яка володіє російською і вивчала словацьку, сербську, грузинську та французьку мови, перед затвердженням на посаду посла в Україні служила послом США у Словаччині. Раніше вона відповідала в Держдепі за питання Східної Європи та Кавказу.

Як повідомляв Голос Америки, в той же день 18 травня, Посольство США в Україні офіційно відновило свою роботу у приміщенні в Києві, піднявши над комплексом американський прапор.

«Здійснюючи цей важливий крок, ми запровадили додаткові заходи для підвищення безпеки наших колег, які повертаються до Києва, і посилили наші заходи безпеки та протоколи. Ми прагнемо протистояти майбутнім викликам. Війна триває. Російські війська щодня завдають смерті та руйнувань на українській землі. Мільйони українців вимушені виїхати зі своїх домівок і сумують за втратою своїх близьких. Цілеспрямовано ми підтверджуємо нашу відданість народу та уряду України та з нетерпінням чекаємо виконання нашої місії від Посольства США в Києві», - йдеться в офіційній заяві від імені Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

В статті використано інформацію AFP, Reuters