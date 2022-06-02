Американські експерти попереджають: Китай та Індія можуть виграти від європейських санкцій на російську нафту

Повідомлення про те, що країни Євросоюзу скоротять експорт російської нафти на понад 2/3 закупівель і до кінця року доведуть цю цифру до 90% ще півроку тому можна було вважати фантазією. Але неспровокований напад Росії на Україну змінив ситуацію в Європі та бізнес-плани європейських компаній.

Однак постало інше питання: як не допустити неконтрольованого зростання цін на нафту внаслідок її дефіциту на ринку і цим не підірвати саму ідею санкцій. До того ж замість європейців Кремль знайшов заміну серед покупців – в Азії.

США можуть заборонити страхування поставок російської нафти і обмежити цим її траснпортування

На початку

розмови в Атлантичні Раді у вівторок 31 травня

колишній координатор санкцій в Державному департаменті США, старший співробітник Атлантичної Ради

Деніел Фрід

змалював таку картину, перед якою постав світ: ситуація на полі бою в Україні є невизначеною, розвиток подій може піти як на користь України, так і на користь Росії. І Захід має можливість допомогти українцям відстояти своє право на життя і одночасно завдати стратегічної поразки Росії, довести, що вона прорахувалася, вважаючи, що західні демократії є слабкими.

Єдиними інструментами, якими володіє Захід, є санкції та військова допомога Україні. Зброя надходить в Україну, а серед санкцій – найсильніше по планах Росії можуть вдарити ті, що стосуються її експорту енергоносіїв, особливо нафти, яка є головним джерелом прибутків Росії.

Запровадження європейцями нафтового ембарго є насправді визначною подією, вважає запрошений експерт Геоекономічного центру Атлантичної ради Едвард Фішман. Адже з початку року країни ЄС передали Росії понад 60 мільярдів доларів в оплату за її енергоносії. І це гроші, які Росія використовує для фінансування війни проти України.

З іншого боку, обмежити фінансові можливості Росії означає – створити дефіцит нафти на ринку. Як зменшити цю проблему? На думку американського експерта, запровадженням санкцій другого рівня – для країн, які захочуть купувати російську нафту і таким чином давати Росії фінансові можливості продовжувати агресію.

Як каже Фішман, американці та європейці могли б домовитися про обмеження ціни на російську нафту в світі і встановити її на рівні собівартості – нині в районі 30 доларів за барель. Тож ті країни, які купуватимуть її дорожче, потраплять під санкції самі. Ця політика включала б і заохочення і покарання, бо даавала б можливість купувати нафту за дуже низькою ціною – приблизно втричі нижчою, ніж зараз, а з іншого боку, включала б покарання за недотримання санкцій.

Старший науковий співробітник Центру глобальної енергії США, Браян О’Тул звернув увагу на те, що центральний банк Росії зробив величезні зусилля для того, щоб стабілізувати економіку, і до великої міри, йому вдалося створити враження такої стабільності.

Це «потьомкінська економіка», заклеєна скотчем і жувальною ґумкою, якій буде достатньо одного серйозного потрясіння, щоб вона розвалилася

«Однак це «потьомкінська економіка», заклеєна скотчем і жувальною ґумкою, якій буде достатньо одного серйозного потрясіння, щоб вона розвалилася», – вважає аналітик. І на його думку, втрата 40% доходу від нафти і 10% від газу може завдати такого удару.

Для цього потрібно б зосереджуватися не на встановленні цінових обмежень, бо про них навряд чи вдасться домовитися, а діяти через заборону страхування вантажів російської нафти. Бо це було б, на його думку, набагато ефективніше, і тут США мають практично вирішальний голос, з огляду на колосаьний розмір свого страхового ринку в світових масштабах.

Європейські ринки закриваються, відкриваються Індія та Китай

Хто купує більшість російської сирої нафти? Не Європа, а Індія та Китай, нагадує ще одна експертка Геоекономічного центру Атлантичної ради Еллен Уолд. І якщо напередодні війни деякі європейські країни почали скорочувати закупівлю нафти в Росії, – хоч деякі, такі як Румунія, наприклад, збільшували, – то Індія могла спокійно вичекати і отримати найбільший зиск із цієї ситуації – Росія сама прийшла в обійми Нью-Делі. Росія у кілька разів збільшила свій експорт нафти у цю країну, коли європейці почали відмовлятися від її чорного золота.

Якщо ми хочемо, щоб санкції працювали, нам потрібно забезпечити участь у них Індії.

«Якщо ми хочемо, щоб санкції працювали, нам потрібно забезпечити участь у них Індії. І ми всі пам’ятаємо, як важко було втягнути Індію на борт нашого корабля, коли йшлося про санкції проти Ірану, коли лише під тиском адміністрації Дональда Трампа Індія скоротила закупівлю нафти до нуля», – нагадує експертка Атлантичної Ради.

З огляду на це, Еллен Уолд говорить, що нафтові санкції можуть мати гірші наслідки для ЄС, ніж для Росії, якщо Москва переорієнтується повністю на азійські ринки. Туди, до речі, ведуть не лише морські шляхи, але і нафтопроводи. А на них заборона на страхування морських перевезень, не діятиме.

І саме це є метою нафтових санкцій, нагадує Даніел Фрід. Жодні санкції не є ефективними на 100% і вони зовсім не є безболісними для тих, хто їх запроваджує. Але демократичний світ шукає спосіб зупинити кривавий конфлікт в центрі Європи і санкції залишаються одним з найбільш ефективним способів зупинити масове вбивство українців, говорить експерт.



