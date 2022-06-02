Допомагати Україні і не дати Росії залякати себе ядерною загрозою, закликали Захід експерти США 

Більше 30 американських експертів виступили з колонкою у виданні The Hill щодо війни Росії проти України. Вони закликали США та ЄС виявити твердість в підтримці України і спокійно ставитись до ядерної загрози, яку може становити Росія.

Серед експертів - співавторів статті, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Марі Йованович, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор, колишні посли США в Росії Майкл Макфол та Александер Вершбоу, колишні високопосадовці Держдепу та Пентагону Пола Добрянські, Деніел Фрід, Курт Волкер, Девід Креймер, керівниця Українсько-американської фундації Надія Макконнелл, екс-міністр фінансів України Наталія Яресько, військові експерти Веслі Кларк, Бен Годжес, експерти Стенфордського та Колумбійського університетів, Атланичної Ради США, та інші.

Серед іншого, автори вказали - Захід повинен уникнути бажання підштовхнути Київ до домовленості про припинення вогню, яка б не враховувала цілі України і передавала б мільйони українців під контроль Росії, адже "Путін заперечує законність унікальної української ідентичності і російські сили скоїли незліченну кількість воєнних злочинів проти них [українців]". Також, зазначають експерти, незважаючи на спроби України провести перемовини, Путін "не виявив зацікавленості в серйозних переговорах".

Як повідомляв Голос Америки, інша думка прозвучала минулого місяця в редакційній статті The New York Times, в якій автори допустили, що Україна буде змушена поступитись територіями Росії.

“Не в найкращих інтересах Америки - поринути у тотальну війну з Росією, навіть якщо мир шляхом переговорів може вимагати від України ухвалення складних рішень. … Якщо конфлікт все таки призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться ухвалити болючі територіальні рішення, яких потребуватиме будь-який компроміс”, - мовиться у статті NYT від 19 травня цього року.

36 експертів в статті для The Hill радять Заходу, замість того, щоб підштовхувати до невигідних перемовин з припинення вогню, продовжувати надавати Україні необхідну зброю, включаючи ракети великої дальності, системи протиповітряної оборони, здатні захистити на значній висоті а також протикорабельні ракети.

Також аналітики підтримують політику економічного тиску на Росію, зокрема щодо зменшення надходжень Росії від продажу нафти. Для цього, вважають автори статті, ЕС може ввести поступове ембарго на російську нафту, або цінові обмеження чи тарифи на продаж російської нафти, які б підкріпили вторинні санкції США, спрямовані на тих, хто допомагає ухилятись від санкцій.

Також, вказують експерти, США мають проводити традиційні навчання із свободи судноплавства в Чорному морі і розглянути пожливість міжнародного військового супроводу вантажних кораблів до та з Одеси, щоб полегшити питання із нестачею продовольства.