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Допомагати Україні і не дати Росії залякати себе ядерною загрозою, закликали Захід експерти США
Більше 30 американських експертів виступили з колонкою у виданні The Hill щодо війни Росії проти України. Вони закликали США та ЄС виявити твердість в підтримці України і спокійно ставитись до ядерної загрози, яку може становити Росія.
Серед експертів - співавторів статті, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Марі Йованович, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор, колишні посли США в Росії Майкл Макфол та Александер Вершбоу, колишні високопосадовці Держдепу та Пентагону Пола Добрянські, Деніел Фрід, Курт Волкер, Девід Креймер, керівниця Українсько-американської фундації Надія Макконнелл, екс-міністр фінансів України Наталія Яресько, військові експерти Веслі Кларк, Бен Годжес, експерти Стенфордського та Колумбійського університетів, Атланичної Ради США, та інші.
Серед іншого, автори вказали - Захід повинен уникнути бажання підштовхнути Київ до домовленості про припинення вогню, яка б не враховувала цілі України і передавала б мільйони українців під контроль Росії, адже "Путін заперечує законність унікальної української ідентичності і російські сили скоїли незліченну кількість воєнних злочинів проти них [українців]". Також, зазначають експерти, незважаючи на спроби України провести перемовини, Путін "не виявив зацікавленості в серйозних переговорах".
Як повідомляв Голос Америки, інша думка прозвучала минулого місяця в редакційній статті The New York Times, в якій автори допустили, що Україна буде змушена поступитись територіями Росії.
“Не в найкращих інтересах Америки - поринути у тотальну війну з Росією, навіть якщо мир шляхом переговорів може вимагати від України ухвалення складних рішень. … Якщо конфлікт все таки призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться ухвалити болючі територіальні рішення, яких потребуватиме будь-який компроміс”, - мовиться у статті NYT від 19 травня цього року.
36 експертів в статті для The Hill радять Заходу, замість того, щоб підштовхувати до невигідних перемовин з припинення вогню, продовжувати надавати Україні необхідну зброю, включаючи ракети великої дальності, системи протиповітряної оборони, здатні захистити на значній висоті а також протикорабельні ракети.
Також аналітики підтримують політику економічного тиску на Росію, зокрема щодо зменшення надходжень Росії від продажу нафти. Для цього, вважають автори статті, ЕС може ввести поступове ембарго на російську нафту, або цінові обмеження чи тарифи на продаж російської нафти, які б підкріпили вторинні санкції США, спрямовані на тих, хто допомагає ухилятись від санкцій.
Також, вказують експерти, США мають проводити традиційні навчання із свободи судноплавства в Чорному морі і розглянути пожливість міжнародного військового супроводу вантажних кораблів до та з Одеси, щоб полегшити питання із нестачею продовольства.
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"Управляючий грошима Путіна", яхти, літаки - під новими санкціями США
США запровадили нові санкції проти представників кремлівської еліти та тих, хто, на переконання Міністерства фінансів США, намагається створити можливість для Путіна та його оточення переховувати гроші від санкцій і анонімно використовувати предмети розкоші.
"Російські еліти включно з президентом Путіним спираються на складну мережу, щоб ховати, переміщувати та утримувати статки та розкішні активи, - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон. - Сьогоднішні дії демонструють, що Міністерство фінансів США здатне і буде переслідувати відповідальних за приховування та утримання цих капіталів, здобутих нечесним шляхом. Ми продовжимо забезпечувати виконання наших санкцій і виносити на світло корумповану систему, завдяки якій збагачуються президент Путін та його еліти".
Яхтклуб, пов'язаний з Кремлем, декілька впливових російських урядовців а також наближений до Путіна Сергій Ролдугін, якого уряд США вважає управляючим грошима Путіна і зберігачем путінських активів за кордоном, потрапили під нові американські санкції. Також запроваджуються обмеження на діяльність низки яхт та літаків, які перебувають у власності російських еліт, йдеться в повідомленні американського відомства.
Зокрема Міністерство фінансів США ввело обмеження на взаємодію американців щодо яхтклубу в Монако Imperial Yachts та чотирьох яхт, пов'язаних з Путіним. Серед них яхта Graceful, яка ходить під прапором РФ, та Olympiа, під прапором Кайманських островів.
Також запроваджено обмеження на базовану в Сан-Маріно авіаційну компанію Skyline за її діяльність в Криму а також на літак Т7-ОКУ, яким ця компанія володіє.
Сьогодні ж Державний департамент США ввів санкції проти п'ятьох росіян, включно з Марією Захаровою, речницею російського МЗС, мільярдером Олексієм Мордашовим, керівником "Сєвергруп".
Міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.
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Блінкен: Все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України
Світ зіткнувся з глобальною продовольчою невизначеністю і навіть кризою і все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен
"Продовольство, зокрема з деяких житниць світу, включаючи Україну та власне Росію, недоступне через агресію Росії. В результаті цього, ціни на наявне продовольство зросли", - наголосив головний американський дипломат під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу.
Він вказав, що дії Росії, які спричинили до нестачі продовольства в світі, шкодять міжнародній політиці Кремля, адже Росія прагне "налагодити стосунки з країнами в світі, включаючи країни, які стали жертвами російської агресії, через зростання невизначеності з продовольством, до якої призвела ця агресія".
У минулі роки, від нестачі продовольства страждало приблизно 100 мільйонів людей в світі, перед російською агресією, через пандемію, ця цифра збільшилась до 160 мільйонів. Тепер ще приблизно 60 мільйонів додалось до кількості людей, які, за експертними оцінками, страждатимуть від нестачі продовольства безпосередньо через російську агресію, додав посадовець.
Він вказав, що 20-25 мільйонів тонн зерна наразі перебуває на елеваторах поблизу Одеси і не можуть бути перевезені до кораблів, частково тому, що десятки кораблів вже заповнені зерном і не можуть відправитись до споживачів, через фактичну блокаду Росією портів.
Світова увага до продовольчої кризи є надзвичайною. В середу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що перебуває в "інтенсивному контакті" з Росією, Туреччиною, Україною, США та Європейським Союзом задля відновлення експорту зерна з України. Про увагу до питання розблокування поставок зерна говорили і посадовці ЄС та Великої Британії. Туреччина заявила про намір вести перемовини з Росією задля досягнення миру та припинення блокади порту Одеси. Однак у своєму виступі перед журналістами Defense Writers Group в середу, посол США в НАТО Джуліанна Сміт відзначила, що НАТО не очікують значного прогресу від зусиль Анкари. "Ми сумніваємся, що на даному етапі це призведе до прориву. Немає жодних ознак, що Росія сприймає це серйозно, або веде добросовісні перемовини", - заявила Сміт.
Росія звинувачує в продовольчій кризі західну політику санкцій. США відкидають такі звинувачення. "Для тих, хто вважає, що наші санкції проти Росії якимось чином перешкоджають поставкам продовольства, то це просто не відповідає дійсності. Санкції мають виключення щодо продовольства та послуг необхідних для його руху, включаючи банківські послуги", - заявив Блінкен.
- Голос Америки
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