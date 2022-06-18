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Німецькі правоохоронці залучені до розслідування сотень воєнних злочинів в Україні – очільник BKA
Представники німецької влади розслідують кілька сотень ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Про це заявив начальник Федерального управління кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх, йдеться у матеріалі газети The Welt am Sonntag.
За словами Мюнха, наразі поліція має «тризначну кількість фактів» щодо потенційних воєнних злочинів.
Він додав, що розслідування охоплюють не лише тих, кого підозрюють у безпосередньому скоєнні воєнних злочинів, а й політичних чи військових посадовців, які віддавати накази щодо них.
«Це найскладніша частина нашого розслідування… Наша чітка мета — виявити винних у звірствах, довести їхні дії через наше розслідування та притягнути їх до відповідальності», – цитує посадовця видання.
Німецькій владі допомагає її ж служба зовнішньої розвідки, використовуючи такі докази, як записані радіорозмови російських солдатів.
Німеччина діє під «універсальною юрисдикцією», що дозволяє іноземній державі розслідувати злочини проти людства, воєнні злочини та геноцид, незалежно від того, де вони були скоєні.
Однак «це може зайняти час», оскільки розслідування, пов’язані з конфліктом в Україні, все ще на початковій стадії, сказав очільник поліції.
Він додав, що німецькі слідчі можуть бути направлені в Україну, але лише за міжнародним мандатом.
Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.
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Запоріжжя від початку повномасштабної війни стало транзитним містом, таким собі хабом для переселенців. Наразі там офіційно зареєстрували понад 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і цифра зростає щодня.
Тисячі мільйонерів їдуть з Росії - дослідження
Росія втратить 15 000 заможних осіб до кінця 2022 року, що становить 15% від загальної кількості осіб з високими статками в країні, йдеться в дослідженні Henley Global Citizens Report, оприлюдненому цього місяця.
Міністерство оборони Британії пояснило можливі причини виїзду мільйонерів з Росії: "Скепсис щодо війни, ймовірно, особливо високий серед російських ділових еліт та олігархів".
"Дуже ймовірно, що мотиви включають як особисту опозицію до вторгнення, так і намір уникнути фінансового впливу санкцій проти Росії", - йдеться в дописі британського відомства у Twitter.
Заявки на міграцію свідчать, що 15 000 російських доларових мільйонерів вже намагаються виїхати з Росії, зазначило британське Міноборони. "Якщо вихід триватиме, це ймовірно, збільшить довгострокову шкоду для російської економіки", - мовиться в дописі.
Речник Кремля заперечив повідомлення дослідників Henley & Partners і сказав, що в Кремлі не помітили виходу мільйонерів, повідомляють російські ЗМІ.
Дослідники Henley Global Citizens вказують, що з Україна цього року втратить 2 800 осіб з високими статками (42% від загальної кількості).
Найбільше мільйонерів цього року приваблюють Об'єднені Арабські Емірати, де, за оцінками, кількість осіб з високими статками збільшиться на 4 000, Австралія (3500), Сінгапур (2800) та Ізраїль (2500).
- Голос Америки
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В Нью-Йорку цими днями пройшов щорічний парад, присвячений іммігрантам і культурній різноманітності міста. Цього року серед учасників була і українська колона, яку жителі мегаполісу зустрічали гучними оплесками.
"Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США мають діяти" - конгресмени кажуть Байдену
Конгресмени від опозиційної Республіканської партії у США звернулись з листом до президента США Джо Байдена, в якому закликали ставитись серйозно до заяв російських політиків та ЗМІ щодо можливого застосування Росією ядерної зброї в Європі а також закликали США до дій, у випадку, якщо Росія затосує ядерну зброю в Україні.
В листі, надісланому Байдену в п'ятницю, конгресмени-республіканці Майк Тернер, Майкл Маккол, Майк Роджерс, які обіймають високі посади в конгресових комітетах з розвідки, міжнародних справ та зброї, відповідно, закликали президента США чітко вказати, якою буде відповідь Америки на можливе застосування ядерної зброї Росією.
Байден заявляв, в статті для New York Times, про "неприйнятність" застосування ядерної зброї і "жорсткі наслідки" для тих, хто це зробить. Однак таких заяв недостатньо, щоб стримати Росію, вважають автори листа.
Застосування ядерної зброї допустив російський президент Путін. В п'ятницю, 17 червня, він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю "для захисту суверенітету". "Ми нікому не загрожуємо, але всі мають знати, що у нас є і що ми використаємо для захисту нашого суверенітету. Це очевидно", - сказав Путін під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі у відповідь на прохання прокоментувати закиди щодо можливої загрози ядерної війни.
В своєму листі конгресмени нагадали зокрема про заяву заступника голови оборонного комітету російської Думи Олексія Журавльова: "Якщо Сполучені Штати погрожують нашій країні, добре: ось вам "Сармат", і буде від вас попіл ядерний, якщо ви думаєте, що Росія не повинно бути", голови Думи В'ячелава Володіна, який говорив, що Польща та решта Європи мають "припинити існувати", якщо є "загроза для Росії", та інші.
Конгресмени закликали Байдена "роз'яснити політику США щодо застосування тактичної ядерної зброї Росією в Європі і чітко донести цю позицію до російського уряду".
"До того ж, США не можуть пасивно споглядати, як Росія застосовує ядерне залякування, - йдеться в листі. - Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, США мають діяти. Це має бути чітко вказано Росії, щоб стримати їх від застосування ядерної зброї в цій неспровокованій агресії проти України".
Раніше цього місяця про підвищений ризик ядерної війни заявляли аналітики Стокгольмського інституту миру (SIPRI).
"Попри деякі значні здобутки в сфері контролю над ядерної зброєю та ядерним озброєнням минулого року, ризик застосування ядерної зброї наразі видається вищим, ніж у будь-який час з піку "холодної війни", - заявив директор SIPRI Ден Сміт коментуючи опублікований в червні звіт організації.
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