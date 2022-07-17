Росія втратила понад 30 відсотків своєї сухопутної бойової ефективності-британський адмірал

Росія втратила понад 30 відсотків своєї сухопутної бойової ефективності, заявив в інтерв'ю каналу BBC голова оборонного штабу міністерства оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін.

«Вони (українці – ред. ГА) абсолютно чіткі у своїх планах відновити цілісність своєї території…вони бачать Росію, яка має труднощі, Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30 відсотків своєї наземної бойової ефективності», -цитує адмірала видання The Guardian.

«Це фактично означає, що 50 тисяч російських солдат загинули чи отримали поранення у цьому конфлікті, майже 1700 російських танків знищено, майже 4 тисячі одиниць бойової броньованої техніки, які належать Росії, знищено», - заявив Радакін.

«Росія почала це вторгнення з амбіцією захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, Росія мала амбіції спричинити розкол та натиснути на НАТО. Це Росія, яка представляє виклик усьому світовому порядку, і Росія зазнає поразку у всіх цих амбіціях. Росія є приниженою нацією від лютого», - сказав британський військовий.

В матеріалі використані джерела BBC та The Guardian.