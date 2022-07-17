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Росія втратила понад 30 відсотків своєї сухопутної бойової ефективності-британський адмірал
Росія втратила понад 30 відсотків своєї сухопутної бойової ефективності, заявив в інтерв'ю каналу BBC голова оборонного штабу міністерства оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін.
«Вони (українці – ред. ГА) абсолютно чіткі у своїх планах відновити цілісність своєї території…вони бачать Росію, яка має труднощі, Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30 відсотків своєї наземної бойової ефективності», -цитує адмірала видання The Guardian.
«Це фактично означає, що 50 тисяч російських солдат загинули чи отримали поранення у цьому конфлікті, майже 1700 російських танків знищено, майже 4 тисячі одиниць бойової броньованої техніки, які належать Росії, знищено», - заявив Радакін.
«Росія почала це вторгнення з амбіцією захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, Росія мала амбіції спричинити розкол та натиснути на НАТО. Це Росія, яка представляє виклик усьому світовому порядку, і Росія зазнає поразку у всіх цих амбіціях. Росія є приниженою нацією від лютого», - сказав британський військовий.
В матеріалі використані джерела BBC та The Guardian.
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Фонд, який фінансував «Північний потік-2», хоче розірвати зв'язки із проектом
Німецький громадський фонд, створений для сприяння російському Газпрому в завершенні будівництва газопроводу Північний потік-2, хоче розірвати всі зв'язки з проектом, повідомляє агентство Рейтер. Для цього фонду доведеться заплатити 12 мільйонів євро (12,10 мільйонів доларів), щоб погасити свої зобов'язання перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG.
Про це повідомив газеті Welt am Sonntag голова фонду Ервін Зеллерінг.
Газета повідомила, що фонд поки не уточнив, чи стануть санкції перешкодою для переказу грошей.
Створений у 2021 році на пожертвування у 20 мільйонів євро від компанії Nord Stream 2 AG та 200 000 євро від уряду Мекленбург – Передня Померанія, фонд має комерційний підрозділ для купівлі та володіння активами, необхідними для завершення проекту.
У лютому Німеччина призупинила будівництво газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів. Незабаром після цього прем'єр-міністр землі Мекленбург - Передня Померанія оголосив, що фонд буде ліквідовано.
Ервін Зеллерінг, голова фонду, повідомив газеті Welt am Sonntag, що його установа хоче розірвати всі зв'язки із «Північним потоком 2» після виплати 12 мільйонів євро за зобов'язаннями швейцарської компанії Nord Stream 2 AG.
Близько 10 мільйонів євро із загальної суми припадають на доходи від продажу обладнання, приладів та матеріалів, а також закупівель, які свого часу фінансувала компанія Nord Stream 2, повідомляє Welt am Sonntag із посиланням на фонд.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
- Голос Америки
Віце-прем’єрка Канади Фріланд порівняла участь Росії на зустрічі міністрів G20 із «запрошенням палія на зібрання пожежників»
Канада попередила російську делегацію, яка брала участь у зустрічах міністрів фінансів «Групи двадцяти» цього тижня, що вважає, що економічні радники президента Путіна несуть особисту відповідальність за сприяння воєнним злочинам, повідомляє агентство Блумберг.
«Економічні технократи Росії, які працюють на військову машину Путіна, несуть особисту відповідальність за воєнні злочини Росії», - сказала Віце-прем’єрка Канади та міністерка фінансів Христя Фріланд «Групі двадцяти».
По дорозі додому в суботу вона сказала журналістам, що «присутність Росії на цій зустрічі було як запрошення палія на зустріч пожежників».
«Росія прямо і одноособово відповідальна на незаконне вторгнення в Україну та економічні наслідки цього вторгнення, які відчуваємо ми всі», - додала вона.
Водночас раніше уряд Канади вирішив передати Німеччині відремонтовану турбіну для «Північного потоку-2». В Україні це рішення розкритикували.
Протягом п’ятниці та суботи міністри фінансів «Групи двадцяти» обговорювали питання енергетичної та продовольчої кризи.
Саміт міністрів фінансів G20 завершився 16 липня без заключного комюніке, оскільки розбіжності щодо того, як характеризувати та реагувати на вторгнення Росії в Україну, не дозволили досягти одностайності.
Натомість у заключній заяві Індонезії від 17 липня йдеться, що «багато країн «Групи 20» засудили вторгнення Росії В Україну та закликали її припинити війну під час переговорів на рівні міністрів фінансів в Індонезії.
В матеріалі використані джерела Блумберг.
Індонезія каже, що «багато» країн на зустрічі міністрів фінансів G20 засудили війну Росії проти України
Багато країн «Групи 20» засудили вторгнення Росії В Україну та закликали її припинити війну під час переговорів на рівні міністрів фінансів в Індонезії, йдеться у заключній заяві Індонезії вранці 17 липня.
Саміт міністрів фінансів G20 завершився 16 липня без заключного комюніке, оскільки розбіжності щодо того, як характеризувати та реагувати на вторгнення Росії в Україну, не дозволили досягти одностайності.
«Багато членів погодилися з тим, що відновлення світової економіки сповільнилося і стикається з серйозною невдачею через війну Росії проти України, яка була рішуче засуджена, і закликали припинити війну», – йдеться в декларації Індонезії.
Замість офіційного комюніке, за словами міністра фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті, господаря офіційного заходу, Індонезія оприлюднить заяву з 14 абзаців. Вона раніше заявляла, що існує консенсус щодо більшої частини документа, але два параграфи викликають розбіжності щодо наслідків війни та наступних кроків, які необхідно зробити.
Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що керівники фінансових структур «Групи 20» провели продуктивні переговори в Індонезії щодо пропозиції обмежити ціни, які країни платитимуть за російську нафту.
«Щодо витрат на енергоносії, я провела продуктивні двосторонні зустрічі з шістьма колегами, де ми обговорили переваги обмеження цін і те, як це може допомогти нам досягти наших цілей завадити [президенту Росії Володимиру] Путіну в отриманні доходів для його військової машини, одночасно зменшуючи витрати на енергію», – сказала Єллен журналістам.
За її словами, обмеження ціни стане «нашим найпотужнішим інструментом для боротьби з високими цінами, з якими стикаються люди в Америці та в усьому світі».
На переговорах особисто взяв участь заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов. Тижнем раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров пеердчасно залишив зустріч G20 через критику Заходу щодо вторгнення.
Максимов був у кімнаті, коли західні офіційні особи висловлювали свій осуд, повідомило AFP джерело на заході.
Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у зустрічі онлайн.
Росія серйозно сприймає загрозу контрнаступу ЗСУ на півдні – британська розвідка
Російські сили серйозно сприймають загрозу контрнаступу українських військових на півдні, повідомляє Міністерство Великої Британії з посиланням на свою розвідку.
«Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту гна Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу», – заявляють у відомстві.
У британській розвідці додають, що Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України – це включає переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, у Херсоні. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.
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