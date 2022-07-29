"Росія має виконувати домовленості" - посли G7 та Туреччини прибули до Одеси

"Світ спостерігатиме і притягне Росію до відповідальності", - заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк а також інші посли країн "Групи семи" та Туреччини прибули до Одеси в п'ятницю, щоб продемонструвати міжнародну підтримку домовленості щодо розблокування українських портів і вивезення зерна.

"Виконання зернової угоди має ключове значення для контролю над стрімким ростом цін та забезпеченням продовольством тих, хто покладається на український експорт", - заявила Брінк під час виступу. "Росія має виконувати домовленості", - йдеться у дописі посадовиці у Twitter.

Вона додала, що США тісно співпрацюють з Україною задля пошуку всіх можливих шляхів для експорту зерна та іншого продовольства.

Візит послів покликаний "засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН", твітує посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. "Росія повинна поважати цю угоду", - додає вона.

Домовленості, підписані минулої п'ятниці Україною та Росією з ООН і Туреччиною, мали розблокувати експорт майже 5 мільйонив тонн зерна з українських портів на місяць, за оцінками ООН.

В ООН сподіваються, що перші кораблі можуть вийти з портів вже цього тижня, однак в четвер заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс вказав, що перемовини з безпеки проходу кораблів ще тривають.

«Збереження всіх процедур є необхідною умовою безпечного руху суден. Тож не дивно, що ми ще не бачили, щоб жоден корабель рухався. Відомо, що в порту Одеси є готові до виходу судна з зерном. І ми сподівалися, що це станеться навіть сьогодні чи завтра. Але це можливо тільки за умов, що це буде безпечно», - заявив Мартін Гріффітс.

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.