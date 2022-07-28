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ООН: Вихід кораблів із зерном з українських портів буде тільки за умов безпечного проходу
Вихід кораблів із зерном з трьох українських портів відповідно до досягнутої угоди щодо створення безпечних коридорів через Чорне море буде можливим тільки за умов безпечного руху суден. Про це заявив заступник Генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час прес-конференції в ООН 28 липня.
«Збереження всіх процедур є необхідною умовою безпечного руху суден. Тож не дивно, що ми ще не бачили, щоб жоден корабель рухався. Відомо, що в порту Одеси є готові до виходу судна з зерном. І ми сподівалися, що це станеться навіть сьогодні чи завтра. Але це можливо тільки за умов, що це буде безпечно», - заявив Мартін Гріффітс.
Ми ще не бачили, щоб жоден корабель рухався. Відомо, що в порту Одеси є готові до виходу судна з зерном. І ми сподівалися, що це станеться навіть сьогодні чи завтра. Але це можливо тільки за умов, що це буде безпечнозаступник Генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс
За словами заступника Генсекретаря ООН з гуманітарних питань, процедури проходу кораблів вже встановлені і сторони Об’єднаного координаційного центру погодились на прохід кораблів та на те, де саме є безпечний коридор. «Думаю, ми побачимо цей процес дуже швидко. Ми прагнемо повернути довоєнний експорт з цих портів. Це, я думаю, приблизно 5 мільйонів тонн на місяць. Це на додаток до всіх інших маршрутів, які вже задіяні, – залізничних та через Дунай. Одне не виключає іншого і це важливо», - додає Гріффітс.
Під час прес-конференції речник ООН Фархан Гак зауважив на важливості того, щоб всі сторони співпрацювали для «ефективної реалізації Чорноморської ініціативи з метою зменшення глобальної продовольчої безпеки».
«Робота координаційного центру дозволить безпечно транспортувати судна із зерном, супутніми продуктами харчування та добривами з трьох ключових українських портів до решти світу. Це допоможе ефективно реагувати та запобігати зростанню продовольчої безпеки», - зауважив Фархан Гак.
Коментуючи можливі проблеми у виконанні угоди щодо створення безпечних коридорів через Чорне море, Гріффітс підкреслив, що реалізація проекту буде важкою: «Це буде непростий шлях, думаю, як і будь-який подібний проект, в якому я брав участь. Це вимагатиме політичних і матеріально-технічних зусиль. Це вимагатиме зміцнення довіри, як я вже відзначав, між сторонами, що є великою вимогою».
Через брак безпеки для кораблів мільйони тонн зерна продовжують залишатися в українських портах, незважаючи на досягнуту угоду щодо створення безпечних коридорів через Чорне море.
Це буде непростий шлях, думаю, як і будь-який подібний проект, в якому я брав участь. Це вимагатиме політичних і матеріально-технічних зусиль. Це вимагатиме зміцнення довіри, як я вже відзначав, між сторонами, що є великою вимогоюзаступник Генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що “у найближчі дні” проведе телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої він має намір підняти питання відновлення експорту українського зерна через Чорне море.
“Я також підніму питання щодо попередньої угоди про експорт зерна, якої досягли Україна, Росія, Туреччина та ООН минулого тижня. Ми сподіваємося, що ця угода швидко призведе до того, що українське зерно знову буде транспортуватися через Чорне море, і що Росія виконає свою обіцянку дозволити цим кораблям пройти (по Чорному морю - ред.), - сказав Блінкен.
“Ця угода є позитивним кроком вперед. Проте існує різниця між угодою на папері та угодою на практиці. Сотні мільйонів людей по всьому світу чекають, щоб ці кораблі вирушили з українських портів, і щоб мільйони тонн зерна та інших культур потрапили на світовий ринок. Якщо Кремль підписав цю угоду, щоб виглядати розсудливим перед світом, без наміру виконувати її, ми про це дізнаємося дуже скоро”, - заявив Держсекретар.
Метою угоди, укладеної минулого тижня, є вивезення понад 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.
Дивіться також: Ентоні Блінкен: в найближчі дні я очікую поговорити з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Відео
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Ексклюзивне інтерв’ю з сенатором Джимом Рішем: про законодавчі ініціативи та підтримку України в Сенаті. Відео
Сенатор-республіканець Джеймс Ріш, сказав в ексклюзивному інтервʼю Катерині Лісуновій, що схвалення резолюції про визнання дій РФ в Україні геноцидом зафіксує на папері визначення, що Росія здійснює в Україні геноцид.
- Голос Америки
Сі Цзіньпін застеріг Вашингтон від «гри з вогнем» - подробиці розмови Байдена і Сі
Під час телефонної розмови у четвер, 28 липня, президент КНР Сі Цзіньпін застеріг президента США Джо Байдена від "гри з вогнем" через можливу поїздку спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань, який Китай вважає частиною своєї території.
«Китай рішуче виступає проти сепаратистських кроків до «незалежності Тайваню» та втручання зовнішніх сил і ніколи не дозволяє силам, що виступають за «незалежність Тайваню» проявлятися у будь-якій формі. (...) Ті, хто грається з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це розуміють. США повинні дотримуватися принципу єдиного Китаю і виконувати три спільні комюніке як на словах, так і на ділі», - йдеться у прес-релізі китайської сторони за результатами переговорів.
У четвер президент США Джо Байден і президент КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години, - п’яту між двома лідерами.
Частина її була присвячена можливій поїздці спікерки Пелосі до Тайваню, яку та ще не підтвердила. Востаннє спікер Палати представників США відвідував Тайвань у 1997-му році.
Вашингтон не має офіційних відносин з Тайванем і дотримується політики «єдиного Китаю», яка у дипломатичних відносинах визнає Пекін, а не Тайбей, столицею Тайваню, але надає оборонну підтримку острівній державі.
«Щодо Тайваню президент Байден підкреслив, що політика Сполучених Штатів не змінилася і що Сполучені Штати рішуче виступають проти односторонніх зусиль зі зміни статус-кво або підриву миру і стабільності в Тайванській протоці», - йдеться у повідомленні Білого дому.
Згідно із повідомленням Білого дому, дзвінок був частиною намагань адміністрації США підтримувати та поглиблювати комунікацію між США та КНР, «відповідально управляти нашими розбіжностями» та розвивати співробітництво у сферах, де існує спільний інтерес.
Обидва лідери, повідомляє Білий дім, обговорили низку двосторонніх, регіональних та глобальних питань, включно із питаннями зміни клімату та безпеки охорони здоров'я. Згідно із прес-релізом китайців, йшлося й про, як зазначається в документі, «українську кризу».
«Голова КНР Сі підтвердив принципову позицію Китаю», - мовиться в документі, але жодна зі сторін не надає подробиць цієї теми переговорів.
Спілкуючись із журналістами на бекграунд, високопосадовець Білого дому, присутній під час розмови президентів, підтвердив, що лідери обмінялися своїми позиціями та прогнозами щодо війни Росії проти України, але не став повідомляти деталі.
Згідно з повідомленням офіційного Пекіна, президент Сі також вказав своєму американському колезі, що у світі, який швидко змінюється і якому бракує стабільності та безпеки, міжнародна спільнота очікує, що саме Китай та США будуть лідерами у підтримці світового миру, безпеки та розвитку.
«Це відповідальність Китаю та США як двох найбільших країн», - йдеться у прес-релізі.
Президент Сі зауважив, що невірно розглядати відносини між США та Китаєм як стратегічне змагання та визначати Китай як «найсерйознішу довготермінову загрозу» та наголосив на важливості підтримки ліній комунікації.
Попередня розмова двох лідерів відбулася 18-го березня, під час якої Байден попередив Сі про «наслідки», якщо Пекін надасть матеріальну підтримку Росії в її війні проти України. Уряд США вважає, що ця червона лінія не була перетнута.
Втім, на початку місяця, державний секретар Ентоні Блінкен розкритикував позицію Китаю щодо Росії.
«Понад чотири місяці після цього жорстокого вторгнення КНР все ще підтримує Росію. Це відлуння російської пропаганди по всьому світу. Це прикриття Росії в міжнародних організаціях. Я вважаю, що він уникає своєї відповідальності як член P5 (постійний член Рабезу ООН - ГА), як я вже сказав, і навіть бере участь у спільних військових навчаннях», - наголосив держсекретар після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І під час саміту міністрів закордонних справ країн-членів Групи 20 в Індонезії.
Деяка інформація надійшла від Reuters, Associated Press.
Росія намагається монополізувати спадщину СРСР в Африці. Аналіз спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки
Цього тижня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров здійснив турне чотирьома країнами Африки. Під час відвідування Єгипту, Конго, Уганди та Ефіопії Лавров намагалася зміцнити підтримку з боку африканських країн, три з яких відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну. Детальніше про цілі поїздки очільника російської дипломатії, які наративи намагається просувати Росія та як цьому протистоїть Україна та Захід журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко спілкувалася із Максимом Субхом, спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.
Голос Америки: Максиме, вітаю, дякую, що погодилися з нами поспілкуватися. На вашу думку, якою є основна мета візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до чотирьох країн Африки?
Максим Субх: Власне, мета візиту - це, насамперед, отримати ширшу підтримку на міжнародному рівні і регіональному тим злочинним діям, які чинить Росія по відношенню до України. Там, безумовно, присутній і двосторонній компонент - поглиблення і політичного діалогу, і торговельно-економічної співпраці. Росія намагається якимось чином повернутися до реалізації тих домовленостей, проектів, які нею були анонсовані багато років тому.
Почався візит з відвідання Єгипту, Ліги Арабських держав, і було звернення до пост-предів [пост-представників – ГА] - країн-членів Ліги Арабських держав. Росія намагається у такий спосіб, по-перше, поширювати на теренах африканського континенту, свої наративи, дезінформацію для того, щоб звинуватити Україну, країни Заходу та наших союзників в тому, що вони або ми спричинили ту кризу, яку зараз переживає Африка і країни Близького Сходу, продовольчу кризу, насамперед. Тому, звичайно, ми в цьому плані абсолютно адекватного реагуємо і плануємо провести низку заходів для того, щоб протидіяти цим наративам і цій дезінформації. Власне, це те, що ми робимо постійно.
Що стосується обраних країн, то це країни, очевидно, на які Росія покладає велику надію в тому, що вони будуть просувати її наративи і будуть реалізовувати ті плани, які Росія має щодо дискредитації України, в першу чергу, для того, щоб не допустити або зірвати ті контракти, які Україна вже має в тих чи інших країнах. А ви знаєте, що країни Північної Африки, зокрема, це є найбільшими торговельними-економічними партнерами України, це найбільший реципієнт і ринки для нашого збіжжя, для пшениці, насамперед. Тому, Росія це розуміє і вона буде, в принципі, робити все можливе для того, аби завадити Україні реалізувати ці проекти.
ГА: Міністр закордонних справ Уганди, зокрема, сказав в інтерв’ю Голосу Америки, що не треба нас втягувати в цей конфлікт. Багато країн Африки залишаються нейтральними. Цей нейтралітет – це добре чи погано для України?
МС: Ви знаєте, з точки зору міжнародного права і з точки зору того досвіду, який ми маємо, і позиції африканських країн, які голосували на початку широкомасштабної збройної агресії Росії проти України, ми бачимо доволі збалансований підхід. І, дійсно, цей нейтралітет, зрозумілий певним чином. Ми знаємо, що країни Африки мають величезну купу своїх власних проблем – в них є і територіальні конфлікти між собою. Це все ще і обтяжується продовольчою кризою, зростанням цін на пальне в багатьох країнах, що вже спровокувало масові заворушення в певних країнах. Тому, цей нейтралітет, звичайно, відображає збалансовану позицію цих країн і небажання обирати одну зі сторін конфлікту.
Втім, зрозуміло, що окремі країни були залежними не лише від Росії, але також і від України, від поставок українських товарів - це не тільки продовольство, це і металургія, і важке машинобудування. В Єгипті діяв до останнього часу спільний з Україною енергетичний проект. Тому ці країни тверезо, якщо так можна сказати, підходять до цього конфлікту.
Але, повертаючись до контексту голосування в ООН, практично половина африканських країн підтримали резолюції, які засуджували російську агресію. Відтак, це чіткий сигнал того, що ці країни і надалі будуть дотримуватися статуту ООН і міжнародного права, і вони не схильні до того, аби підтримувати Росію, розуміючи, що Росія – це держава-агресор, яка порушила норми міжнародного права, і, підтримуючи її, країна автоматично переходить у табір країн-вигнанців.
ГА: У той же час у багатьох африканських країнах антиколоніальні меседжі Росії знаходять свій відгук. Тобто, ми бачимо цей і по опитуванню громадської думки і по заявах. Чому це відбувається і як Україна намагається цьому протистояти?
МС: Справа в тому, що, по-перше, Україна жодним чином не асоціюється з колоніальним минулим цих країн. Якщо йде риторика, яка звинувачує конкретних міжнародних гравців у подіях, які мали місце в попередні століттях, то, в першу чергу, риторика і критика лунає на адресу західних країн - країн західного світу, які мають відоме всім минуле в Африці. Але це один бік питання.
З іншого боку, Росія намагається монополізувати за собою ту роль і політику, яку проводив Радянський Союз. До речі, я проводив свої дослідження і ознайомлювався з публікаціями, де відбувалися опитування африканців - представників різних країн Африки, які позитивно, дійсно, оцінюють роль колишнього СРСР у питанні набуття ними незалежності і боротьби з колоніальним минулим, але вони не асоціюють це з Росією. Тому, Росія намагається усіляко подати, що це її особиста заслуга. Це наративи російської сторони, які, по суті, не відображають і не впливають на громадську думку в Африці, на моє переконання.
І до того слід згадати меседж Росії про те, що вона не була колоніальною державою ніколи - це теж не витримує критики, тому що, можливо, в Африці цього і не було, але в 19-му столітті Росія захоплювала багато країн Центральної Азії і Кавказу. Тобто, вона проводила таку саму імперську політику, яку проводили на той час великі європейські імперії, але в іншому регіоні. Це треба теж доносити нашим африканським партнерам.
І наразі Росія в Україні також проводить неоколоніальну політику, захоплюючи українські території і перетворюючи землі і території України на свої власні придатки чи якісь квазіутворення.
ГА: Аналітики, з якими ми спілкувалися, кажуть нам, що Росія може все менше запропонувати країнам Африки. Чи ви з цим погоджуєтеся?
МС: Я вважаю, що фінансовий ресурс Росії доволі обмежений. Якщо так можна сказати, це політичний блеф, політичне блефування, оголошуючи масштабні, багатомільярдні контракти. Насправді Росія це практикує - вона анонсує багато різних проектів, які не знаходять своєї практичної реалізації. Це особливо характерно для останнього десятиліття і в умовах агресії проти України. Я особисто має сумніви щодо практичної можливості Росії їх реалізувати. І якщо ви порівняєте рівень інвестиційного залучення російських капіталів на території африканських країн, він в десятки разів поступається фінансовій частці Китаю чи Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу на ринках Африки.
Африка чекає інвестиції. Африка очікує на те, що іноземні інвестори потужної країни будуть розбудовувати африканську інфраструктуру, промисловість, сектор охорони здоров'я. При чому час не грає на користь Росії, тому що Африка - це континент майбутнього і там йде дуже жорстка боротьба між впливовими державами. Це не лише Китай і Європейський Союз, а і Сполучені Штати Америки, Великобританія, і також Туреччина, яка дуже активно останнім часом розбудовує економіку цілої низки країн Африки.
ГА: Присутність російських «вагнерців» в Африці - це йде на користь уявленню про Росію в цих країнах, це ресурс, чи це, навпаки, шкодить?
МС: З точки зору Росії, мабуть, вона вважає, що це на користь, але змінюючи режими там у силовий спосіб і порушуючи, по суті, конституції цих країн шляхом організації там державних заколотів і приведення до влади незаконних режимів...З точки зору якоїсь миттєвої ситуативної вигоди, можливо, так, але в далекій перспектиі, навіть у середньостроковій перспективі, це абсолютно немає якогось майбутнього, тому що ці режими піддаються санкціями з боку самих африканських країн.
Візьміть, на приклад, Республіку Малі після заколоту, який був інспірований, зокрема, Росією. Росія, можливо, отримала якісь переваги на локальному, національному внутрішньомалійському рівні, але держава Малі одразу перетворилися на державу-вигнанця і на неї були накладені санкції зокрема з боку ECOWAS, блоку економічного співробітництва країн Західної Африки. І самі африканські країни, які дотримуються прав людини, верховенства права і демократичних принципів, засуджують таке втручання і вони вимагають, зокрема від Росії, виведення своїх найманців і приватних військових компаній з країн Африки, там де вони є.
- Голос Америки
США можуть надати Україні 4,5 млрд дол у найближчі тижні - USAID
Уряд США планує надати додаткові 4,5 млрд бюджетної підтримки Україні вже найближчими тижнями за умови підтримки Конгресу, заявив заступник помічника адміністратора Агентства з міжнародного розвитку США Марк Сімаковські.
"З лютого, за щедрої підтримки Конгресу, США надали 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки урядові України, більше ніж будь-який інший донор в світі. Ми також працюємо з Конгресом, щоб надати ще 4,5 млрд доларів в найближчі тижні прямої бюджетної підтримки", - сказав Сімаковські, виступаючи на події Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні в четвер, 28 липня.
"Допомога Україні має забезпечити не тільки здатність протистояти російській агресії, але і можливість вийти з цієї кризи більш потужною, суверенною і більш інтегрованою до європейських установ та ЄС", - заявив Сімаковські.
Загалом в рамках пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів доларів, схваленого президентом США Джо Байденом, 8,5 млрд дол планується на економічну підтримку України, з яких 4 млрд дол вже надано, йдеться в повідомленні Мінфіну США.
Російська війна завдала болючого удару по економіці України. Цього року, за оцінками МВФ, українська економіка скоротиться на 45%, 4-5 мільйонів робочих місць втрачено з лютого, більше 70% середніх і малих підприємств змушені припинити роботу, вказав посадовець. Уряд України оцінює дефіцит бюджету України в 5 млрд доларів щомісяця.
Україна потребує допомоги і негайно, погодився Ендрю Герст, директор з економічного розвитку Державної агенції зі світових справ Канади, який теж брав участь в конференції. Він зауважив, що Канада надала 2,65 млрд дол Україні і виділила 80% цих грошей з початку липня. "Ми знаємо, що фінансові потреби є нагальними", - додав Герст. З цих коштів майже мільярд доларів складає підтримка через спеціальний рахунок МВФ, а 500 млн дол - двосторонній кредит урядові, який може покрити такі нагальні потреби як "виплата зарплат".
"В той час, як державний сектор монополізує кредитування", мета ЄБРР підтримати приватні компанії, оголосив під час події колишній віце-президент ЄБРР, а тепер головний радник Банку з питань України Філіп Беннетт.
Загалом ЄБРР має загальний пакет допомоги Україні на 2 млрд дол. З них мільярд передбачено для України, зокрема на підримку приватних компаній в сфері продовольства, поставок, і ще мільярд на підтримку сусідніх країн, які постраждали від війни. 27 липня уряд США оголосив про надання 500 млн дол ЄБРР на підтримку України. США є найбільшим донором ЄБРР.
Беннетт також вказав, що ЄБРР працює над створенням нового фонду, щоб залучити призблизно 100 млн євро на підтримку безпеки атомних електростанцій в Україні і зокрема відбудову інфраструктури на Чорнобильській АЕС.
Учасники конференції погодились - відбудова України має включати вимоги щодо реформ, створювати умови для трансформації країни і її інтеграції до Європи.
"Зараз українці хочуть і очікують більшого від свого уряду, вони бачать вікно можливостей і хочуть цим скористатись, вони бачать безпрецедентну міжнародну підтримку", - додав Сімаковські.
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