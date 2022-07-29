Олена Зеленська «готова бути більш публічною», щоб розповідати про Україну

В середу 20 липня група сенаторів внесла резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Його основними авторами виступили сенатор-республіканець Джим Ріш та сенатор-демократ Бен Кардін.

"Хоча ця резолюція й не містить юридичного визначення того, що Росія є державою-спонсором тероризму, - це є важливим визнанням зі сторони Сенату, що ми відносимо Росію до тієї ж категорії, що й Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран – до міжнародних вигнанеців".

В середу 27-го липня, до Сенату був внесений законопроект Акт про Глобальну Продовольчу Безпеку. Основним автором законопроекту також виступив сенатор-республіканець Джим Ріш та його інший демократичний колега, сенатор Боб Кейсі.

"Законодавство, яке передбачає продовження глобальної продовольчої програми до 2028 року, прийнято в той час, коли світ бореться з міжнародною продовольчою кризою, частково через російське вторгнення в Україну. Разом Україна та Росія експортують майже третину світового обсягу пшениці та ячменю", - йдеться у документі.

Сенатор-республіканець від штату Айдахо, Джим Ріш є співголовою сенатського комітету із міжнародних відносин, через який проходить більшість ініціатив пов’язаних із Україною. Ріш особисто відвідував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення Росії, 24-го лютого. Журналістка Голосу Амерки, Катерина Лісунова ексклюзивно поспілкувалась із сенатором про нинішні ініціативи Конгресу, а також про те як саме вони можуть допомогти Україні та коли варто очікувати їхнього погодження в обох палатах.

Коментуючи одноголосне погодження резолюції про заклик до Держсекртаря США визнати РФ країною, яка спонсорує тероризм, Ріш зауважив, що це чіткий сигнал, що Сенат сприймає Росію на рівні із іншими спонсорами тероризму, такими як КНДР, Сирія, Іран та Куба.

"Сполучені Штати Америки мають офіційно визнати це геноцидом. Тому що, так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми. Але Путін це зробив. Росіяни це зробили. І їх потрібно притягнути до відповідальності, на це треба вказати усьому світу".

"Я радий, що Сенат ухвалив цю резолюцію. Я сподіваюся, це надішле потужний сигнал Росії, що ми уважно стежимо за її злочинами і що вона буде притягнута до відповідальності за свої дії. Хоча ця резолюція й не містить юридичного визначення того, що Росія є державою-спонсором тероризму, - це є важливим визнанням зі сторони Сенату, що ми відносимо Росію до тієї ж категорії, що й Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран – до міжнародних вигнанців," - зауважив Ріш у письмовому коментарі для журналістки Голосу Америки, Катерини Лісунової.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви автор та співавтор кількох резолюцій та ініціатив щодо України. Однією з них є резолюція про визнання дій Росії геноцидом українського народу. Чи могли б ви розповісти нам більше про цю резолюцію? Яка її суть, основна мета цієї резолюції?

Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо: Я вважаю, що основним та найважливішим моментом є визнання того, що в дійсності відбувається. Щоб Сполучені Штати Америки офіційно визнали це геноцидом. Тому що, так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми. Але Путін це зробив. Росіяни це зробили. І їх потрібно притягнути до відповідальності, на це треба вказати усьому світу.

К.Л.: За словами експертів, з якими я спілкувалася, резолюція не така потужна, як закон, і вона може не мати великого впливу. Отже, якщо ця резолюція буде прийнята Конгресом, який буде практичний вплив на підтримку України, на допомогу українському народу?

Д.Р.: Мета цієї резолюції - вказати на факт, визнати його і прийняти ситуацію як геноцид. Стосовно того, як ця резолюція вплине? Вона допоможе нам просувати інші законодавчі акти разом із тими, що насправді "кусаються". Як наприклад, резолюція про визнання Росії державою-спонсором тероризму і тому подібне. Звичайно, що резолюція про геноцид йде разом із цими питаннями. Вона підкреслює їх. Вона зміцнює їх. Вона посилює наші заяви.

К.Л.: Також цієї середи ви внесли іще одну законодавчу ініціативу, це Акт про глобальну продовольчу безпеку. Можете розповісти нам більше про цей документ, про що він? У чому суть цієї законодавчої ініціативи?

Д.Р.: Як нам відомо, маючи 8-м мільярдів людей на цій планеті ми постійно зіштовхуємося із проблемою світового голоду. Сполучені Штати, є основним постачальником продовольства, незалежно від того, чи є воно нашим, чи ми купуємо його у інших, щоб допомогти людям, які відчайдушно потребують цієї допомоги. Акт про глобальну продовольчу безпеку визначає пріоритетність того, де їжа найбільше потрібна. І це один із його пунктів. Також, цей законопроект закликає допомогти людям, які не мають їжі, самостійно виробляти необхідне продовольство. В законопроекті є багато важливих положень, які стосуються глобального голоду. Що є великою проблемою.

"Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги".

К.Л.: Говорячи про глобальний голод та нинішню ситуацію у Чорному морі. На наступний день після підписання угоди в Стамбулі Росія атакувала український порт в Одесі. На вашу думку, який це дає сигнал для західного світу, для демократичного світу? Чи є сенс нині вести дипломатичні переговори з Росією?

Д.Р.: Це дуже розчаровує, тому що не можна довіряти росіянам. Все, що вони роблять, щоразу доводить, що їм не варто довіряти. Але це не означає, що ми повинні припинити перемовини із ними. У більшості випадків ми продовжуємо спілкуватись з людьми, навіть якщо ми з ними не згодні. Але, безумовно, бомбардування Одеси одразу після підписання угоди, було сигналом від росіян, який звучить так : «Окей, ми на це погодилися, але ми не обов’язково будемо дотримуватись своїх зобов’язань». Це їхня сутність. Те, що зараз відбувається в Україні, не закінчиться ніколи. Росіяни вкотре демонструють неблагонадійність, на яку вони здатні. Це вкотре доводить світові, що Росії не можна довіряти. І це триватиме ще дуже, дуже довго, навіть після того, як в Україні припиняться бої.

К.Л.: Давайте повернемося до ваших законодавчих ініціатив. Нині ми чуємо про створення низки важливих ініціатив які стосуються України, але більшість із них поки що не пройшли Конгрес. Як ви думаєте, коли обидві ваші ініціативи, будь-то «резолюція про визнання геноциду» чи «Акт про глобальну продовольчу безпеку», пройдуть Конгрес?

"Усе не закінчиться навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, – це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління заплатять велику ціну за те, що Росія зробила".

Д.Р.: Акт про глобальну продовольчу безпеку, ймовірно, трохи відстає від інших бо він найновіший. Але безумовно, ми покладаємо великі надії на ухвалення резолюції про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу, у найближчому майбутньому. Вже наступного тижня, у вівторок, ми також збираємося прийняти резолюцію про вступ, щоб приєднати Швецію та Фінляндію до НАТО. Звісно, ця резолюція не пов’язана безпосередньо з Україною, але водночас, дуже пов’язана з Україною, опосередковано. Тому що Путін сам накликав це на себе. Саме він змусив ці дві країни приєднатися до НАТО. І, як ми завжди повторювали, двері в НАТО залишаються відкритими. Росія не має права, і по факту, не має можливості вирішувати, хто може вступати до міжнародних організацій, а хто ні.

К.Л.: Чи відповідні резолюції та акти вже подані до Палати представників? Чи ви готові погодити їх в обох палатах?

Д.Р.: Процедура працює наступним чином: резолюція або законопроект мають бути погоджені спочатку в одній палаті, а потім перейти на голосування до іншої. Іноді, в кожній із палат створюють дзеркальні документи. Це дивна процедура. Так не відбувається завжди. Тож, коли ми закінчимо проходження тут, в Сенаті, ці ініціативи просто відправляться на голосування в Палату Представників, для погодження там.

К.Л.: Чи можете ви поділитись, над якими іще ініціативами що стосуються України ви зараз працюєте?

Д.Р.: Як відомо, вже був прийнятий законопроект про допомогу Україні як у військовому, так і в гуманітарному аспектах. І це частина роботи над поставками зброї. Те саме стосується відправки гуманітарної допомоги. Отже, цей законопроект вже пройшов, але процеси не можуть бути миттєвими. І в багатьох випадках це вимагає поштовху. Що ми зараз і робимо. Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги.

К.Л.: І наостанок, чи ви хотіли би щось додати до цієї теми? Про нинішню роботу Конгресу щодо підтримки України.

Д.Р.: Поки що, лише кілька членів Конгресу побували в Україні та побачили це спустошення. Вони спілкувались з людьми, які стали свідками жорстокості росіян. Я хотів би, щоб усі мої колеги мали можливість поїхати туди, поговорити з цими людьми та побачити на власні очі, що росіяни там зробили. Усе не закінчиться навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, – це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління заплатять велику ціну за те, що Росія зробила.

Нагадаємо, раніше Катерина Лісунова поспілкувалася із іншим співавтором резолюції про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, сенатором-демократом Беном Кардіним.

"Ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцид," - заявив Кардін у ексклюзивному інтерв'ю.

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