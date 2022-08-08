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«Напади на атомну електростанцію самогубні», каже генсек ООН і вимагає доступу до Запорізької АЕС
Після повідомлень про обстріли захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність станції.
...Ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення.
«Будь-які напади на атомну електростанцію - це самогубна справа і я сподіваюся, що ті напади припиняться. Водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) зможе мати доступ до станції і виконати свої повноваження», - сказав керівник ООН.
Минулими вихідними директор МАГАТЕ Маріано Ґроссі сказав, що події в Україні «підкреслюють дуже реальну загрозу ядерної катастрофи».
Російські війська захопили Запорізьку АЕС, окупувавши території на півдні України, ще у березні на початку теперішнього вторгнення.
Україна каже, що росіяни розташували артилерійські позиції на атомній станції, використовуючи її у якості прикриття від українського вогню.
Російська окупаційна влада в тій місцевості заявила, що саме українські ракети вразили об’єкт, пошкодивши адміністративні будівлі та місце поблизу складу використаного ядерного палива.
Український президент Володимир Зеленський назвав Росію «державою - терористом, яка обстрілює атомну станцію».
Агентство новин Reuters підкреслює, що не може підтвердити жодну з версій того, що там відбувається.
«Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі», - заявив Зеленський.
Антоніу Ґутерріш, відвідуючи в Японії церемонії з нагоди 77 річниці атомного бомбардування Хіросіми, також сказав, що вторгнення Росії в Україну підвищило загрозу конфлікту з застосуванням ядерної зброї.
«В Хіросімі я б хотів підкреслити два конкретні прохання: перше - щоб країни з атомною зброєю зобов’язалися ніколи не застосовувати її першими, а також прохання, щоб країни з атомною зброєю ніколи не використовували і не погрожували нею країнам, які не мають такої зброї, забезпечивши повну прозорість їхніх арсеналів», - сказав Ґутерріш.
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- Голос Америки
Bторгнення Росії в Україну підкреслює необхідність у солідарності народів Грузії та України – Блінкен в річницю російсько-грузинської війни
Державний секретар Ентоні Блінкен у заяві з нагоди 14 роковин вторгнення Росії у Грузію заявив, що «неспровоковане подальше вторгнення Росії в Україну підкреслює необхідність, щоб народи Грузії та України стояли у солідарності».
«Чотирнадцять років тому Росія вторглась у суверенну державу Грузію. Як ми це робимо від 2008 року, ми вшановуємо пам'ять тих, кого вбили чи поранили російські військові. Десятками років громадяни Грузії в Абхазії та Південній Осетії живуть під російською окупацією, десятки тисяч людей були переміщені, зазнали переслідувань та піддались переслідуванням та зубожіння. Їх позбавили життя та засобів до існування», - йдеться у заяві голові зовнішньополітичного відомства.
Він підкреслив, що грузинський народ добре знає агресивні дії Росії, в тому числі дезінформацію, так звану «бордерізацію» ( (тобто перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території – ред. ГА), масові переміщення, які призвели до злиднів та руйнування.
«Росія повинна дотримуватись зобов’язань, взятих відповідно до домовленості про припинення вогню у 2008 року – відвести свої війська до позицій перед початком конфлікту та надати необмежений доступ для гуманітарної допомоги. Вона також повинна відкликати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Це істотно важливо для сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб – мати можливість повернутися до своїх домівок безпечно та з достоїнством», - йдеться у заяві Блінкена.
Держсекретар запевнив, що США продовжують твердо підтримувати народ Грузії у їх прагненні захистити їх суверенітет та територіальну цілісність і знайти мирне вирішення конфлікту.
- Голос Америки
Папа Римський назвав вихід кораблів із зерном з українських портів «знаком надії»
Папа Римський Франциск привітав вихід кораблів із зерном з чорноморських портів України та назвав цю подію моделлю для діалогу, який міг би покласти край війні в Україні. Відповідну заяву понтифік зробив 7 серпня в щотижневому зверненні до вірян і туристів на площі Святого Петра.
«Цей крок свідчить про те, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім. Ця подія – це знак надії, і я щиро бажаю, щоб, йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного миру», - заявив Папа Римський.
Цей крок свідчить про те, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім. Ця подія – це знак надії, і я щиро бажаю, щоб, йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного мируПапа Римський Франциск
Напередодні стало відомо, що Папа Римський Франциск розглядає можливість відвідати Україну. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш за підсумками зустрічі з Папою Римським 6 серпня. «Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість через мій візит до України», – важливі слова Папи Франциска, сказані під час сьогоднішньої зустрічі зі Святішим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни, чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану», – написав Юраш у твітері.
Відомо, що візит Папи Римського до Казахстану запланований на вересень. Там він візьме участь у VII з’їзді лідерів світових і традиційних релігій. Захід пройде у Нур-Султані з 13 по 15 вересня. Під час з’їзду папа може зустрітися із патріархом Російської православної церкви Кирилом.
Нагадаємо, що другий караван із чотирьох суден із зерном і олією вийшов з українських портів у неділю вранці. Згідно з повідомленнями Міноборони Туреччини, йдеться про судно Riva Wind, що йде в Іскендерун з 44 тисячами тонн кукурудзи, Mustafa Necati, що йде до Італії з 6 тисячами тонн соняшникової олії, Star Helena, що йде в Китай із 45 тисячами тонн насіння соняшнику і Glory, що йде в Стамбул з 66 тисячами тонн кукурудзи.
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
Amnesty International шкодує про страждання та обурення, які викликав їх звіт
Міжнародна організація Amnesty International відреагувала на критику її останнього звіту, в якому організація звинувачує ЗСУ в створенні загрози цивільному населенню. Про це в організації заявили у комунікації з агентством Reuters.
Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових.Amnesty International
«Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових», – заявили в Amnesty International.
В організації не заперечують попередні висновки, про які йшлось у звіті, але заявляють, що шкодуть про біль, який спричинили: «Пріоритетом Amnesty International у цьому та в будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останнє дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль».
Не вщухає критика на адресу Amnesty International за її доповідь про порушення гуманітарного права, опубліковану в четвер, у якій правозахисна організація звинуватила українські сили в тому, що вони піддають ризику життя цивільних осіб.
У звіті йдеться, що українські військові розміщували військові бази у школах та лікарнях та завдавали ударів з житлових районів. За словами звіту, це викликало у відповідь вогонь з боку Росії, чим наражало на небезпеку цивільне населення. Як заявила Amnesty International, вона задокументувала порушення Україною законів війни, коли її війська діяли в населених пунктах.
Звіт викликав різкий осуд з боку українських офіційних осіб та звинувачення у відповідь від керівництва Amnesty International.
На підтримку України виступив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичус, який назвав оцінку Amnesty International «цілком хибною». Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, не називаючи організацію по імені, підтримала точку зору українців. «Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б», – написала представниця Британії в Україні. Цю ж думку висловила і посолка США в Україні Бріджит Брінк.
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- Голос Америки
МАГАТЕ: Обстріли Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи
Бої навколо Запорізької атомної станції збільшують ризики ядерної катастрофи. Про це заявив директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи», – заявив у заяві генеральний директор МАГАТЕ.
Рафаель Гроссі також підтвердив готовніть прибути на Запорізьку атомну станцію з експертною місією МАГАТЕ. «Я рішуче й терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкта з його шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, які здійснюються на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї чи проти її персоналу», - заявив Гроссі.
Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофидиректор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі
3 серпня директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ вже попереджав, що найбільша в Європі атомна електростанція в Україні «повністю вийшла з-під контролю», і звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації та уникнути ядерної аварії.
Запорізька АЕС окупована російською армією, але на ній продовжують працювати українські фахівці. По території станції було завдано авіаударів, у здійсненні яких Москва і Київ звинувачують одне одного.
Нагадаємо, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив дії російських військ навколо Запорізької АЕС. У своїй заяві найвищий європейський дипломат назвав дії Росії «серйозним та безвідповідальним порушенням правил ядерної безпеки» та закликав Росію надати доступ до ядерного об’єкту експертам з Міжнародного агентства з ядерної енергії, МАГАТЕ.
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