«Напади на атомну електростанцію самогубні», каже генсек ООН і вимагає доступу до Запорізької АЕС

Після повідомлень про обстріли захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність станції.

...Ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення.

«Будь-які напади на атомну електростанцію - це самогубна справа і я сподіваюся, що ті напади припиняться. Водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) зможе мати доступ до станції і виконати свої повноваження», - сказав керівник ООН.

Минулими вихідними директор МАГАТЕ Маріано Ґроссі сказав, що події в Україні «підкреслюють дуже реальну загрозу ядерної катастрофи».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС, окупувавши території на півдні України, ще у березні на початку теперішнього вторгнення.

Україна каже, що росіяни розташували артилерійські позиції на атомній станції, використовуючи її у якості прикриття від українського вогню.

Російська окупаційна влада в тій місцевості заявила, що саме українські ракети вразили об’єкт, пошкодивши адміністративні будівлі та місце поблизу складу використаного ядерного палива.

Український президент Володимир Зеленський назвав Росію «державою - терористом, яка обстрілює атомну станцію».

Агентство новин Reuters підкреслює, що не може підтвердити жодну з версій того, що там відбувається.

«Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі», - заявив Зеленський.

Антоніу Ґутерріш, відвідуючи в Японії церемонії з нагоди 77 річниці атомного бомбардування Хіросіми, також сказав, що вторгнення Росії в Україну підвищило загрозу конфлікту з застосуванням ядерної зброї.



«В Хіросімі я б хотів підкреслити два конкретні прохання: перше - щоб країни з атомною зброєю зобов’язалися ніколи не застосовувати її першими, а також прохання, щоб країни з атомною зброєю ніколи не використовували і не погрожували нею країнам, які не мають такої зброї, забезпечивши повну прозорість їхніх арсеналів», - сказав Ґутерріш.