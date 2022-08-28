«Путін хоче, щоб ми пішли на поступки». Джонсон попередив Британію про «дуже важкі» наступні місяці

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попереджає британців про «дуже важкі» наступні місяці через великі рахунки за електроенергію і нагадує, що за цим стоїть російський президент Володимир Путін, який хоче поступок від світу. Про це він написав у колонці виданню TheMail.



«Наступні місяці будуть важкими, можливо, дуже важкими. Наші рахунки за електроенергію (будуть) приголомшливими. Багатьох із нас вартість опалення житла вже лякає. Та все ж я переконаний як ніколи, що ми успішно пройдемо це – і Британія вийде (з цих випробувань – ред.) більш сильною та процвітаючою. Варто пам’ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін на енергоресурси і що зараз стоїть на кону», – написав прем'єр-міністр Великої Британії.



Борис Джонсон нагадує, що до кінця 2021 року світ зміг відновитися після пандемії COVID-19, але ніхто не розраховував, що Путін вирішить розпочати «зловмисний, ірраціональний напад на невинну європейську країну».

«Це варварське вторгнення Путіна «налякало» енергетичні ринки… Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, Путін це знає, і йому це подобається. Він хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що м’якотілим європейським політикам не вистачить духу на боротьбу – що з приходом зими ми знімемо санкції і будемо благати про російську нафту й газ. Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до, хоч і огидної, угоди з тираном у Кремлі. Але це було би цілковитим божевіллям. У цій жорстокій боротьбі український народ повинен перемогти – і переможе. Так само і Британія», – пише Джонсон.



За його словами, з кожним місяцем позиція Путіна слабшає, а його здатність до «знущань і шантажу» зменшується.

Британський прем'єр додав, що уряд повинен і допоможе людям подолати кризу – колосальні суми уже спрямовані на те, щоб допомогти людям оплачувати рахунки.



«Наступного місяця – хто б не став моім наступником – уряд оголосить про ще один величезний пакет фінансової підтримки. Варто пам’ятати, чому ми маємо право здійснювати ці платежі», – пояснив Джонсон.

24 серпня Міністерство оборони Великої Британії привітало Україну з Днем Незалежності та повідомило про новий пакет військової допомоги.

У твіті Міністерство оборони Великої Британії вітає українців зі святом і повідомляє про те, що прем’єр-міністр країни надав надає Збройним силам України нових 2 тисячі безпілотники на суму 54 мільйонів фунтів (майже 64 мільйонів доларів США).

«Велика Британія надає Збройним силам України пакет із 2000 найсучасніших безпілотників і безпілотних боєприпасів на суму 54 мільйони фунтів», – мовиться у повідомленні.

Перебуваючи у Києві, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про допомогу Україні. Крім безпілотників, Україна отримає протитанкові боєприпаси.

«Ми віддаємо належне непорушній відданості України захищати свої свободи та цінності», – мовиться у твіті Міністерства оборони Британії.

У своєму привітанні Міністр оборони Британії Джеймс Гіппі нагадав про те, що Британія є серед тих країн, які надають не лише зброю, але і допомагають з підготовкою українських військових, чиїм духом і силою вони Британія захоплюється.