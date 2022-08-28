Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї в Україну – Washington Post

Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї до України, повідомляє видання Washington Post з посиланням на представників Міністерства оборони США.



За даними видання, це пов'язано з тим, що США почали постачати гаубиці та інше важке озброєння Україні.

«Коли ми почали забезпечувати їх гаубицями, ми знали, що знадобиться більше боєприпасів, – зазначає полковник армії Стівен Путхофф, заступник директора з операцій Транспортного командування США. – Отже, ми могли б планувати трохи наперед, а потім ми могли б почати використовувати більше морського транспорту, щоб забезпечити таку підтримку та доставляти її туди іноді навіть раніше запиту»



У Washington Post повідомляють, що розширення шляхів доставки зброї підкреслює новий етап у війні після того, як Україна та її партнери погодилися з тим, що, як очікується, війна може тривати ще місяці, а, можливо, і роки.

За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.

Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Новий пакет допомоги, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників.

Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.

«Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко», – пояснив речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі.