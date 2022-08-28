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Британська розвідка пояснила, як указ Путіна щодо чисельності військ може вплинути на війну в Україні
Незрозуміло, як Росія зможе нарощувати свої збройні сили, але навіть нарощені сили навряд чи збільшать її бойову міць в Україні – заявляє Міноборони Британії з посиланням на дані свої розвідки.
Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії на 137 тисяч військових.
У своєму регулярному звіті британська розвідка заявила, що незрозуміло, чи це буде досягнуто шляхом залучення більшої кількості добровольців чи збільшенням призову.
У будь-якому випадку це, швидше за все, не матиме великого впливу на війну в Україні, враховуючи, що «Росія втратила десятки тисяч військових; дуже мало нових контрактників набирається; і призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії», повідомляє розвідка у твітері.
Також експерти американського Інституту дослідження війни сумніваються, що що Кремлю вдасться сформувати достатні сили для досягнення передбаченої указом чисельності військ в 1 150 000 солдатів.
«Російська армія, ймовірно, прагне відшкодувати втрати від свого вторгнення в Україну і створити сили для підтримки своєї операції в Україні. Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, налаштований уникнути повної мобілізації», – йдеться в повідомленні Інституту дослідження війни.
В матеріалі використані джерела Інституту дослідження війни
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї в Україну – Washington Post
Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї до України, повідомляє видання Washington Post з посиланням на представників Міністерства оборони США.
За даними видання, це пов'язано з тим, що США почали постачати гаубиці та інше важке озброєння Україні.
«Коли ми почали забезпечувати їх гаубицями, ми знали, що знадобиться більше боєприпасів, – зазначає полковник армії Стівен Путхофф, заступник директора з операцій Транспортного командування США. – Отже, ми могли б планувати трохи наперед, а потім ми могли б почати використовувати більше морського транспорту, щоб забезпечити таку підтримку та доставляти її туди іноді навіть раніше запиту»
У Washington Post повідомляють, що розширення шляхів доставки зброї підкреслює новий етап у війні після того, як Україна та її партнери погодилися з тим, що, як очікується, війна може тривати ще місяці, а, можливо, і роки.
За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.
Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.
Новий пакет допомоги, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників.
Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.
«Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко», – пояснив речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі.
«Путін хоче, щоб ми пішли на поступки». Джонсон попередив Британію про «дуже важкі» наступні місяці
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попереджає британців про «дуже важкі» наступні місяці через великі рахунки за електроенергію і нагадує, що за цим стоїть російський президент Володимир Путін, який хоче поступок від світу. Про це він написав у колонці виданню TheMail.
«Наступні місяці будуть важкими, можливо, дуже важкими. Наші рахунки за електроенергію (будуть) приголомшливими. Багатьох із нас вартість опалення житла вже лякає. Та все ж я переконаний як ніколи, що ми успішно пройдемо це – і Британія вийде (з цих випробувань – ред.) більш сильною та процвітаючою. Варто пам’ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін на енергоресурси і що зараз стоїть на кону», – написав прем'єр-міністр Великої Британії.
Борис Джонсон нагадує, що до кінця 2021 року світ зміг відновитися після пандемії COVID-19, але ніхто не розраховував, що Путін вирішить розпочати «зловмисний, ірраціональний напад на невинну європейську країну».
«Це варварське вторгнення Путіна «налякало» енергетичні ринки… Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, Путін це знає, і йому це подобається. Він хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що м’якотілим європейським політикам не вистачить духу на боротьбу – що з приходом зими ми знімемо санкції і будемо благати про російську нафту й газ. Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до, хоч і огидної, угоди з тираном у Кремлі. Але це було би цілковитим божевіллям. У цій жорстокій боротьбі український народ повинен перемогти – і переможе. Так само і Британія», – пише Джонсон.
За його словами, з кожним місяцем позиція Путіна слабшає, а його здатність до «знущань і шантажу» зменшується.
Британський прем'єр додав, що уряд повинен і допоможе людям подолати кризу – колосальні суми уже спрямовані на те, щоб допомогти людям оплачувати рахунки.
«Наступного місяця – хто б не став моім наступником – уряд оголосить про ще один величезний пакет фінансової підтримки. Варто пам’ятати, чому ми маємо право здійснювати ці платежі», – пояснив Джонсон.
24 серпня Міністерство оборони Великої Британії привітало Україну з Днем Незалежності та повідомило про новий пакет військової допомоги.
У твіті Міністерство оборони Великої Британії вітає українців зі святом і повідомляє про те, що прем’єр-міністр країни надав надає Збройним силам України нових 2 тисячі безпілотники на суму 54 мільйонів фунтів (майже 64 мільйонів доларів США).
«Велика Британія надає Збройним силам України пакет із 2000 найсучасніших безпілотників і безпілотних боєприпасів на суму 54 мільйони фунтів», – мовиться у повідомленні.
Перебуваючи у Києві, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про допомогу Україні. Крім безпілотників, Україна отримає протитанкові боєприпаси.
«Ми віддаємо належне непорушній відданості України захищати свої свободи та цінності», – мовиться у твіті Міністерства оборони Британії.
У своєму привітанні Міністр оборони Британії Джеймс Гіппі нагадав про те, що Британія є серед тих країн, які надають не лише зброю, але і допомагають з підготовкою українських військових, чиїм духом і силою вони Британія захоплюється.
- Голос Америки
Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі очолить місію на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня – NYT
Наступного тижня Запорізьку атомну електростанцію має відвідати група експертів МАГАТЕ, на чолі з керівником ядерного агентства ООН Рафаелем Маріано Гроссі, повідомляє газета New York Times (NYT).
За інформацією газети, до групи, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.
Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.
«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.
Саме Агентство з ядерної енергетики відмовилося коментувати заплановану місію. Речник підтвердив газеті лише, що агентство «веде активні консультації щодо місії», яка має невдовзі поїхати на станцію.
Тим часом Росія та Україна в суботу знову звинувачували одна одну в обстрілі станції.
Національна атомна енергогенеруюча компанія України «Енергоатом» повідомила, що Росія обстрілювала станцію ввечері в п’ятницю та вранці в суботу. «Енергоатом» звинуватив російські війська у посиленні тиску на персонал АЕС перед можливим приїздом МАГАТЕ, «щоб не допустити розголошення доказів злочинів окупантів на станції та використання його як військової бази».
Відразу після заяви «Енергоатому», Міноборони Росії оприлюднило власну заяву про те, що Україна обстріляла станцію за минулу добу.
І російська, і українська сторони заявляють, що рівень радіації залишається в межах норми.
У четвер станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання після того, як в результаті обстрілів був пошкоджений важливий високовольтний провід, що змусило його покладатися на резервне живлення на місці. А також станція на кілька годин призупинила постачання електроенергії.
Президент України Володимир Зеленський у ввечері в п’ятницю, заявив, що цей епізод наблизив країну до катастрофи, що робить потребу у візиті міжнародних інспекторів ще більш нагальною.
Зеленський наголосив, що ситуація залишається дуже ризикованою та небезпечною і вказав на важливість того, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якомога швидше.
Росія та Україна сперечалися про склад інспекційної групи та про те, чи поїде вона на завод через територію, окуповану російськими військами чи контрольовану урядом у Києві, повідомляє видання.
Україна наполягає на тому, щоб інспектори в’їжджали з підконтрольної уряду території, щоб уникнути легітимізації російської окупації.
За словами NYT, високопоставлений дипломат, знайомий з ходом переговорів, сказав, що Росія дала свій дозвіл на інспекційну групу та вказала, що погодилася на вимогу України, щоб місія починала роботу на території, яку контролює Україна, а не з територій, окупованих Росією.
Також українська сторона вимагала, щоб до складу делегації входити і безпекові спеціалісти ООН, адже вперше делегація МАГАТЕ має відвідати атомну електростанцію посеред бойових дій.
Москва заявила, що підтримує роботу МАГАТЕ, але проігнорувала численні заклики вивести військові сили з заводу та його околиць для створення демілітаризованої зони.
Росія захопила об’єкт, який складається з шести ядерних реакторів, у березні на початку свого вторгнення, але обслуговує станцію український персонал.
- Голос Америки
Туреччина привітала повернення під контроль Азербайджану Лачинського коридору
Туреччина привітала повернення під контроль Азербайджану міста Лачин і сіл Забух і Сус, мовиться у прес-релізі Міністерства закордонних справ Туреччини виданому у п’ятницю, 26 серпня.
«Ми вітаємо повернення Азербайджану міста Лачин і сіл Забух і Шущ в рамках процесу, який триває відповідно до положень Тристоронньої декларації від 9 листопада 2020 року», – повідомляє МЗС Туреччини, яке поширило свою заяву зокрема і через Twitter-акаунт.
«Ми сподіваємося, що ця подія, яка є важливим етапом у встановленні миру та стабільності на Південному Кавказі, сприятиме відносинам між Азербайджаном та Вірменією, а також нормалізації регіону в цілому», – заявило турецьке МЗС і додало, що «Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет братнього Азербайджану».
Згідно з мирною угодою, підписаною восени 2020 року, Єреваном, Баку та Москвою про припинення війни, 5-кілометровий Лачинський коридор, включно з містом Лачин, мав залишатися під контролем російських миротворців протягом трьох років.
Армія Азербайджану 26 серпня увійшла до Лачіна, який майже 30 років контролювала Вірменія, а з грудня 2020 року місто було під військовим контролем Росії.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що війська його країни перемістилися в стратегічно важливе місто Лачин, що розташоване на вузькій смузі землі в гірському регіоні, який є єдиним транзитним шляхом між Вірменією та Степанакертом, столицею сепаратистської території Нагірного Карабаху.
«Ми, азербайджанці, повернулися в Лачин. Зараз азербайджанська армія дислокується в місті Лачин. Взято під контроль села Забух і Сус», – написав він у Twitter у п’ятницю.
Посол Азербайджану до Ірану Алі Алізада опублікував у Twitter відео Міністерства оборони Азербайджану, яке показує просування азербайджанських військ і написав, що «нелегальні вірменські поселенці та озброєні групи повинні бути виведені з усіх територій Азербайджану».
Нагірний Карабах, який є міжнародно визнаною територією Азербайджану, перебував під контролем етнічних вірменських сил, яких підтримує Вірменія, після закінчення сепаратистської війни в 1994 році.
Цей конфлікт залишив у руках вірмен не лише Нагірний Карабах, але й значні території навколишніх земель, які Азербайджан повернув у короткочасній війні, що почалися 27 вересня 2020 року.
Просування вглиб Нагірного Карабаху азербайджанських військ, озброєних новітньою турецькою технікою, після 44-х днів конфлікту змусило Вірменію прийняти мирну угоду, укладену за посередництва Росії. Згідно з угодою, підписаною 10 листопада 2020 року, Азербайджан повернув значну частину сепаратистського регіону.
Він також зобов'язав Вірменію передати всі території, які вона утримувала за межами Нагірного Карабаху. Частиною угоди була нова роль Росії – вона направила близько 2000 солдатів для спостереження за мирною угодою та надання допомоги у поверненні біженців.
На початку серпня влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки оголосила вірменським жителям Лачина і навколишніх сіл, що вони мають залишити свої будинки до 25 серпня, коли ці території мали остаточно перейти під контроль Азербайджану.
Як пояснює своїм читачам російський новинний сайт News.ru, що міститься у Москві, російські сили перебували на цих територіях до побудови альтернативи Лачинської дороги, яка була єдиним маршрутом, який пов'язує Вірменію з Карабахом.
«Після закінчення будівництва своєї частини на початку серпня азербайджанська влада відповідно до досягнутих раніше домовленостей попросила російських військових переміститися на нову дорогу та звільнити Лачин та прилеглі села. Москва свої обов'язки виконала – ще кілька днів тому миротворці розпочали демонтаж постів, КПП та житлових споруд», – пише російський сайт.
Він додає, що для вірменської сторони «втрата чергових територій Карабаха стала сильним ударом і спричинила нову хвилю протестів».
На початку серпня нове насильство спалахнуло в регіоні Нагірного Карабаху, коли сталися сутички між етнічними вірменами та азербайджанськими силами.
Міністерство оборони Росії звинуватило збройні сили Азербайджану у тому, що вони порушили режим припинення вогню.
Тоді ж посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер висловив стурбованість новими бойовими діями і «безпекою тих, хто живе в Нагірному Карабасі та навколо нього».
«Ми не хочемо повернення до широкомасштабних військових дій, як ми бачили в 2020 році, і закликаємо до негайних кроків, щоб зменшити напруженість і уникнути подальшої ескалації», – написав представник США в ОБСЄ.
Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 серпня призначив призначив посла Філіпа Рікера старшим радником з питань переговорів на Кавказі та співголовою Мінської групи.
«Сполучені Штати прагнуть допомогти Вірменії та Азербайджану домовитися про довгострокове політичне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Посол Рікер співпрацюватиме на двосторонній основі з партнерами-однодумцями, такими як Європейський Союз, і через свою роль співголови Мінської групи ОБСЄ, щоб сприяти прямому діалогу між Вірменією та Азербайджаном», – йдеться також у заяві.
Наприкінці місця, 31 серпня в Брюсселі має відбутися тристороння зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президент Азербайджану Ільхама Алієва і президента Європейської ради Шарля Мішеля, на якій вони мають обговорити проблеми безпеки Нагірного Карабаху.
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